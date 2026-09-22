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Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

El presidente de la Confederación Argentina de Básquet (CAB) estuvo en la sede de la Asociación Rosarina, en pleno festejo por el centenario

Leandro Garbossa

Por Leandro Garbossa

22 de septiembre 2026 · 19:40hs
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“Santa Fe siempre supo ser el corazón del básquet argentino”

Héctor Río / La Capital

“Santa Fe siempre supo ser el corazón del básquet argentino”, dijo Sergio Gatti de paso por Rosario.

La sede de la Asociación Rosarina de Básquetbol recibió una visita destacada. Sergio Gatti, presidente de la Confederación Argentina de Básquet (CAB), marcó presencia y mantuvo un encuentro con dirigentes de la entidad y representantes de clubes de Rosario que participan en competencias nacionales.

Esta visita forma parte de una recorrida institucional que Gatti hará por distintos puntos del país, buscando acercar la conducción de la CAB a las asociaciones y clubes para generar un contacto más directo con los que sostienen la actividad.

El encuentro permitió repasar diferentes aspectos vinculados con la participación de los clubes en esas competencias y plantear inquietudes relacionadas con cuestiones administrativas, arbitraje, formación y organización. Uno de los aspectos centrales de la jornada fue la posibilidad de generar un espacio de diálogo directo.

“Queremos realizar un reconocimiento al trabajo de la Rosarina en particular y de Santa Fe en general”, señaló Gatti, quien además remarcó el importante aporte de los clubes rosarinos y de la provincia de Santa Fe a las competencias nacionales, tanto en mayores como en formativas.

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"Es una alegría visitarlos"

Como presidente de la CAB y en pleno festejo por el centenario, ¿qué mensaje se puede dar sobre el trabajo que se viene haciendo en Rosario y la provincia?

Es una alegría poder visitarlos. Queremos reconocer el trabajo que se viene realizando en Santa Fe, en la Rosarina en particular, pero en toda la provincia. Hay un proceso donde se ha logrado normalizar la Federación, con todas las instituciones adentro. Santa Fe siempre supo ser el corazón del básquet argentino. Están trabajando a pleno, con toda la institucionalidad al día y dentro de la CAB. Con este condimento, más los festejos por los 100 años de la Asociación y la Federación, me parecía importante visitarlos, para conocer a los nuevos dirigentes y estar al día sobre la situación de los clubes y la realidad de la escena local.

¿Cómo ves el básquet santafesino ahora que la Federación se reincorporó a la CAB?

Veo un crecimiento importante. Aún es difícil de medir con precisión porque venimos de una época en la que estuvo afuera de la CAB. Sí vemos un incremento de la actividad muy importante, lo que queda demostrado con el rendimiento de los seleccionados santafesinos y la participación de muchos clubes en torneos nacionales. Santa Fe está otra vez en marcha y eso me da una gran satisfacción.

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Santa Fe, el núcleo del básquet

Sos de Neuquén, venís de la Patagonia profunda y conocés bien el básquet del interior. ¿Qué significa en lo personal estar acá acompañando a otra Federación del interior, que es semillero del básquet nacional?

Te imaginarás que para alguien de una provincia con una federación chica como Neuquén (Gatti fue su presidente), veía en Santa Fe al núcleo del básquetbol argentino. Lo mismo que Córdoba y Buenos Aires. Sentíamos como una deuda poder ayudar a que la Federación Santafesina se regularice y ahora que lo lograron me genera mucha alegría porque se volvió a poner en marcha todo ese gran aparato. A nivel nacional, hoy se está haciendo un gran trabajo en distintos campus a lo largo y ancho del país. Esto le permite a los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales detectar chicos y trabajar con ellos, empadronarlos y hacerles un seguimiento. La idea es que esos jugadores sean convocados regularmente durante las distintas etapas de formación. Recientemente lanzamos este proyecto, pero con jugadores que viven fuera del país, ya sea nacidos acá o que sean hijos de argentinos y estén afuera. Eso ya lo estamos trabajando y próximamente nos reuniremos con Cancillería para que nos ayude. Todo esto resulta muy importante a los efectos del seleccionado argentino.

En casi tres años al frente de la CAB, ¿qué logros se cumplieron y qué queda por hacer?

Cuando yo arranqué, hablé de algunos objetivos puntuales. Uno de ellos es la capacitación y formación. Otro es ensanchar la cantidad de instituciones y jugadores federados en el país. El Instituto CAB viene haciendo un trabajo fabuloso con un crecimiento muy importante de su matrícula y con una ampliación de los cursos que se dan hoy. En reconocimiento a esta institución, venimos de firmar un convenio con la Universidad Juan Carlos I de España para tener una cátedra conjunta. Se ha crecido, pero no nos conformamos con esto. En el área de instituciones y jugadores no crecimos al ritmo que queríamos. Hay que abordar esta situación. Estamos trabajando para incorporar al básquet federado a todos aquellos jugadores que, por una situación u otra, no tienen inserción en un equipo, ya sea porque están estudiando o trabajando. No queremos que se queden afuera y buscamos que hagan sus actividades dentro de los mismos clubes.

En donde también se viene creciendo fuerte es en el básquet femenino.

Salta a la vista directamente con la cantidad de clubes en la Liga Femenina y en el gran nivel que hay. También con los resultados que están obteniendo las selecciones. Para ponerte un ejemplo, Argentina ganó solo tres sudamericanos en toda su historia. Ahora lo ganó dos veces de forma consecutiva. Y con muchas chicas jóvenes. Hay que darle a esto la importancia que tiene.

El balance

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En cuanto al seleccionado masculino, ¿qué balance hacés de esta última parte del ciclo de Pablo Prigioni, que tiene a Argentina casi adentro del Mundial Qatar 2027?

También hay que resaltar el trabajo que viene haciendo Pablo y las condiciones que le ha brindado la CAB. El año pasado tuvimos una gran satisfacción con el seleccionado que jugó la AmeriCup, a pesar de no contar con las mayores figuras. Peleó hasta el final con jugadores jóvenes, con una concentración en Europa por segunda vez consecutiva, con muchos partidos preparatorios, lo que permitió poner en otro nivel al seleccionado que, como te dije, no tenía a sus principales figuras. Hace poco jugamos un gran partido en Mar del Plata contra un equipo fuerte como Puerto Rico, con un marco impresionante. Contra Canadá se jugó de manera brillante por momentos, y ellos con un equipo integrado por jugadores NBA. Así que es un equipo que ilusiona.

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