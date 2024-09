Arturo Vidal sobre Argentina: "Le sirvió perder con nosotros porque después ganaron todo"

Arturo Vidal es uno de los referentes de la selección de Chile que estuvo ausente en la Roja ya que no fue convocado por Ricardo Gareca. El jugador se quedó afuera por una lesión muscular en la pantorrilla izquierda y en los últimos días comenzó nuevamente a entrenarse en Colo Colo , aunque eso no le impidió lanzar dardos picantes por la presentación del conjunto trasandino con goleada incluida y sufrida. "Les sirvió perder con nosotros porque después ganaron todo" , tiró.

El histórico capitán de la Roja siguió el partido con mucha atención a través de su canal de la plataforma Kick y apuntó contra Gareca por los cambios, pero sobre todo por no darle más minutos a Carlos Palacios acusándolo de no ver los partidos de la Copa: “¡Este huevón no ve la Libertadores! Parece que sólo ve los partidos del fútbol argentino”.