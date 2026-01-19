Argentino: José Previti arrancó una nueva etapa en el Salaíto para disputar la Primera C

El experimentado entrenador dio el puntapié inicial de la pretemporada de Argentino, de cara al torneo que comenzará el 21 de febrero

Argentino. José Previti y el cuerpo técnico que arrancó la pretemporada 2026 en el estadio Olaeta

Arrancó el segundo ciclo de José Previti en Argentino . El puntapié inicial del experimentado entrenador comenzó con la pretemporada en el Olaeta de cara al nuevo torneo de la Primera C que dará comienzo el 21 de febrero. La primera vez que dirigió al Albo fue en la temporada 2015.

El Garza Previti con su cuerpo técnico le dieron la bienvenida al plantel, que en gran número se dieron cita al primer entrenamiento. “Vamos a trabajar de la mejor manera para llegar en plenitud al arranque torneo, tenemos tiempo para ir viendo a todos los jugadores, el plantel estará conformado los jugadores del club y más adelante se sumarán los futbolistas que están en el PSM Fútbol que están disputando el Regional Amateur” .

El flamante técnico de los salaítos también se refirió a los refuerzos que se sumarán en los próximos días. “La idea es sumar un arquero y un nueve de área, ambos serán con experiencia. Además, con el correr de las prácticas, iremos probando jugadores que tengan experiencia”, afirmó.

Al primer día de entrenamiento, la dirigencia encabezada por presidente Daniel Mariatti le dieron la bienvenida al experimentado entrenador, cuerpo técnico y futbolistas.

El nuevo cuerpo técnico

José Previti tendrá como colaboradores a: Adrián Busso (PF), Francisco Torres (PF), Francisco Romero (ayudante), Pablo Clarino (ayudante), Emanuel Arce (preparador de arquero), Franco Cruz (kinesiólogo) y Juan Estrella (utilero). Prensa y difusión Gregorio Villareal y Fernando Aquino.

El entrenador Albo volvió a la entidad de barrio Sarmiento en el 2023 de la mano de Daniel Fagiani con el proyecto deportivo de la nueva gerenciadora y la comisión directiva. Desde esa temporada trabajo como ayudante y técnico de reserva.

Gran trabajo inferiores y reserva

“Se viene realizando un buen trabajo en las categorías menores de inferiores de AFA y el club cuenta con equipo de reserva muy competitiva. En la presente temporada, estos futbolistas van a ser parte del plantel que disputará la Primera C, desde el 21 de febrero” señaló el Garza Previti.

Previti lleva 28 años en esta profesión, tuvo un gran recorrido por los clubes de la Rosarina y la región. Se inició en Pablo VI (campeón del Molinas 2007 y 2014), luego dirigió a Río Negro, Unión Americana, Tiro Federal y Coronel Aguirre. Y en el interior estuvo en Sanford e Independiente de Centeno.