Harry Kane palpitó las semifinales ante Argentina y advirtió a los jugadores de Inglaterra

El delantero aclaró cómo afrontarán el duelo ante la Albiceleste y llenó de elogios a Lionel Messi, quien enfrentará por primera vez el seleccionado inglés

Un día antes de una de las semifinales más esperadas de la historia de la Copa del Mundo , Harry Kane, capitán de Inglaterra, aclaró: “El partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi” . A su vez, el delantero, uno de los goleadores de este Mundial 2026, llenó de elogios al 10 argentino .

En declaraciones a ITV Sport de Reino Unido, Kane remarcó que el foco de su equipo no estará centrado en Messi , pero insistió en que el capitán albiceleste representa un peligro para su defensa. Este encuentro en Atlanta será la primera vez que el astro rosarino enfrente a Inglaterra.

“Es increíble pensar en cuánto tiempo lleva en la cima de su carrera y nunca ha jugado contra Inglaterra. Así que sí, será una ocasión única” , destacó el goleador de Bayern Múnich sobre el jugador de Inter Miami.

De la misma manera, Kane agregó: “ Sabemos lo buen jugador que es . Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi”.

Harry Kane es capitán, goleador y referente de Inglaterra en este Mundial 2026. AP

Los elogios de Harry Kane a Lionel Messi

Kane es reconocido como uno de los capitanes más respetables de la Copa del Mundo y evitó las polémicas de cara a uno de los partidos más calientes de este Mundial. Además, profundizó y subrayó su admiración por Messi. “Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”, afirmó.

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“La gente juega al fútbol de muchas maneras diferentes, y a la gente le gusta generalizar y decir que tiene que ser de una forma u otra. La gente dice: ‘Tienes que correr tanto’. ¿Hay mucha gente que pueda hacerlo como él? Absolutamente no, porque no te puedes salir con la tuya”, enfatizó Kane.

El delantero inglés valoró también el rol del equipo de Lionel Scaloni y detalló: “Obviamente es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos. Así que, ya saben, esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”.

Lionel Messi está jugando su sexto Mundial y chocará por primera vez ante Inglaterra.

A qué hora juegan Argentina vs. Inglaterra

El partido correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio, desde las 16 (horario en Argentina), en el Atltanta Stadium de Georgia, Estados Unidos.

El árbitro principal será el estadounidense Ismail Elfath. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins. El italiano Maurizio Mariani completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Daniele Bindoni será el juez de reserva.

Dónde ver Argentina vs. Inglaterra

La transmisión del encuentro entre Argentina e Inglaterra será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar