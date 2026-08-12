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Anses: qué es la Puam y cuánto se cobra en agosto

Este beneficio otorgado por Anses está dirigido a aquellas personas mayores de 65 años que no tienen acceso a una jubilación tradicional. Los detalles en esta nota

12 de agosto 2026 · 17:03hs
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La Puam de Anses se cobra mes a mes junto a las demás prestaciones

La Puam de Anses se cobra mes a mes junto a las demás prestaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con distintas prestaciones dirigidas a distintos grupos de personas. Una de estas es la Pensión Universal para el Adulto Mayor, conocida por sus siglas como “Puam”.

Se trata de una prestación pensada para los adultos mayores que no tienen acceso a una jubilación tradicional. Quienes la reciben, cobran sus haberes mes a mes con la posibilidad de sumarles el bono extraordinario de Anses.

En agosto, quienes reciben la Puam, verán en sus haberes el impacto del aumento de 1,9% de agosto. El ajuste que determina el aumento se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec. Los valores del mes se rigen por la inflación del penúltimo mes, por lo que el pago de agosto representa la inflación de junio, según define la Ley de Movilidad.

>>Leer más: Anses: cómo presentar la libreta AUH y cobrar el monto retenido

Cuánto se cobra en agosto

Tras confirmarse el aumento del 1,9% para agosto, quienes reciben la Puam cobrarán un haber de $335.820, al que se suma el bono extraordinario de $70.000. De esta manera, el ingreso total quedaría en $405.820.

Las fechas de pago para agosto son:

  • DNI terminados en 0: 10 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 18 de agosto
  • DNI terminados en 6: 19 de agosto
  • DNI terminados en 7: 20 de agosto
  • DNI terminados en 8: 21 de agosto
  • DNI terminados en 9: 24 de agosto

Qué es la Puam de Anses

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (Puan) es un beneficio otorgado por Anses dirigido a aquellas personas con más de 65 años que no tienen acceso a una jubilación tradicional. Dicha situación puede darse por no haber alcanzado el cumplimiento de los años de aporte requeridos o por no haber trabajado en relación de dependencia formal. Con la pensión se busca garantizar un ingreso básico para este grupo de personas y así evitar su vulnerabilidad y desprotección social.

El valor de la Puam es equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza por la Ley de Movilidad. Además, las personas que cobran esta pensión cuentan con cobertura de salud y servicios de PAMI, pueden acceder al cobro de asignaciones familiares (por hijo/hijo con discapacidad, por cónyuge y ayuda escolar anual).

>>Leer más: Anses: cómo cobrar la Prestación por Desempleo en agosto

Quiénes pueden cobrar la Puam

Los requisitos que figuran en la página oficial de Anses para cobrar la Pensión Universal para el Adulto Mayor exigen:

  • Tener 65 años o más.
  • Ser argentino o naturalizado con 10 años de residencia en el país (anteriores a la solicitud), o extranjero con una residencia mínima de 20 años.
  • No cobrar ni tener derecho a ninguna jubilación o pensión de un organismo nacional o de cajas o institutos provinciales o municipales, ni seguro de desempleo. Si estás cobrando una jubilación o pensión, debés renunciar a la misma para iniciar el trámite de la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
  • Mantener la residencia en el país una vez solicitada la pensión.

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