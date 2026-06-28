Lautaro Martínez se sacó la mufa: convirtió su primer gol mundialista con un penal ante Jordania

El Toro rompió la racha negativa en su noveno partido en una Copa del Mundo con la selección argentina. Instantes antes del penal reventó una pelota en el travesaño

La selección argentina empezó con dos nueve contra Jordania en el último partido de la fase de grupos del Mundial 2026. Julián Alvarez y Lautaro Martínez , Los centrodelanteros que tanto necesita de sus goles el representativo albiceleste. Para no depender exclusivamente de Lionel Messi, como fue en los dos primeros partidos. El primer gol fue de Gio Lo Celso. Puso en ventaja al campeón del mundo con un perfecto tiro libre. Pero la segundo conquista fue de uno de sus centrodelanteros.

El Toro Martínez, en su noveno partido mundialista, se encargó de patear el penal que le sancionaron a favor de la Argentina, a los 30'. Lo pateó a la derecha del arquero Abu laila, que se tiró hacia el otro lado.

La conquista del delantero fue la primera en una Copa del Mundo. Esto explica que en medio del festejo movieran las manos en un gesto elocuente de que se sacó la mufa. Se le estaba negando, pese a que es el segundo máximo goleador en la selección de Lionel Scaloni, detrás de Lionel Messi.

Instantes antes de convertir de penal, Martínez casi rompe la racha negativa. Le pegó de primera a un centro de Tagliafico y la pelota dio en el travesaño. Alvarez fue a buscar el rebote y cabeceó, en el mismo instante que un jordano intentó el rechazo y golpeó con el pie en la cabeza al nueve de Atlético Madrid.

¡SÍ, LAUTARO, TE SACASTE LA MUFA! Martínez convirtió su PRIMER GOL en un #MundialEnDSPORTS . #FIFAWorldCup pic.twitter.com/LotdOOIeXu

El árbitro rumano Istvan Kovacs recién cobró el penal con el llamado del VAR. El Toro Martínez no desaprovechó la ejecución.

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Martínez había conseguido un gol desde los doce pasos en un Mundial. Pero fue en definición por penales. El atacante de Inter señaló el último de la serie contra Países Bajos por los cuartos de final de Qatar 2022.

Los partidos mundialistas de Martínez que jugó previo a Jordania, sin anotar, fueron los siguientes:

Mundial de Qatar 2022

Argentina 1-2 Arabia Saudita (fase de grupos): titular, jugó los 90' (le anularon dos goles mediante el VAR).

Argentina 2-0 México (fase de grupos): titular, reemplazado a los 63' por Julián Álvarez.

Argentina 2-0 Polonia (fase de grupos): ingresó desde el banco. Jugó 11'.

Argentina 2-1 Australia (octavos de final): ingresó desde el banco. Jugó 19'.

Argentina 2-2 (4-3) Países Bajos (cuartos de final): ingresó desde el banco. Jugó 38'. Marcó el tiro definitivo en la tanda de penales.

Argentina 3-0 Croacia (semifinal): se quedó en el banco de suplentes.

Argentina 3- 3 (4-2) Francia (final): ingresó desde el banco en el tiempo suplementario. Jugó 18'.

Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026