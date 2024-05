Ángel Di María: la chance de volver a jugar en Central no está descartada

Ángel Di María está muy cerca de concluir su contrato con Benfica y de dar a conocer su decisión sobre el futuro. Y hoy su deseo público de regresar a Central transita sobre el carril de la incertidumbre, aunque la ilusión canalla sigue estando y no está descartada la posibilidad. En el mientras tanto la dirigencia portuguesa le ofreció continuar en el club. Hasta el momento ni el jugador ni su esposa, Jorgelina Cardoso, dieron indicios sobre la determinación, aunque el sueño de ponerse la camiseta canalla no está descartado de que pueda cumplirse. Por estas horas el futbolista se encuentra de vacaciones junto a su familia para después meterse de lleno a lo que será la preparación y disputa de la Copa América.

El presidente del club portugués, Rui Costa, no desestima la posibilidad de que Fideo extienda su vínculo y, por qué no, finalicé su carrera allí. La situación de inseguridad que vivió con una amenaza a la familia que le dejaron en su casa en Funes fue un llamado de atención y su idea de regresa parece que quedó en el olvido.

"Firmó por un año porque en su cabeza quería terminar su carrera en Europa, donde comenzó (en Benfica), y luego cerrar en Argentina. Por razones que fueron públicas esta posición de Argentina ya no está tan delineada", dijo Rui Costa en diálogo con Record.

"Aún no hay nada definido. Hay que esperar", confiaron algunas fuentes canallas consultadas por Ovación con total cautela en un tema que acapara la atención auriazul, pero como en toda negociación de suma importancia ronda la absoluta prudencia.

>>Leer más: La esposa de Ángel Di María negó un interés de Inter Miami, pero no habló de Central

La resolución sobre qué será del futuro de Angelito surgirá en breve. "Para la semana tendremos una reunión con el representante de Di María, donde nos daremos cuenta de si continúa un año más o no. No puedo decir hoy si se queda o no. Tenemos esa esperanza, pero para principios de la próxima semana tendremos una reunión decisiva para decidirlo", adelantó el presidente de Benfica.

>>Leer más: Marco Ruben calienta motores para su regreso a Central

En las últimas horas surgieron con intensidad diversas versiones que indican que Di María finalmente regresaría a Central para cumplir con lo prometido y jugar al menos seis meses junto a Marco Ruben. Precisamente el delantero se había retirado y volvió a jugar, en este caso en Deportivo Maldonado (Uruguay), y ahora se pondría la camiseta de Central para formar dupla nada menos que con Di María.