La esposa de Ángel Di María negó un interés de Inter Miami, pero no habló de Central

Ángel Di María transita por un momento de pensamiento sobre lo que será su futuro a partir del 30 de junio, fecha en que concluya su vínculo con Benfica Portugal. ¿Vendrá a Central? Esa la enorme pregunta que circula por Arroyito y que tenía respuesta prácticamente positiva hasta hace algunas semanas, hasta que las amenazas recibida podría dilapidar el regreso. Por lo pronto, la esposa de Angelito, Jorgelina Cardoso, se encargó de desmentir la chance de Inter Miami e incluso el interés de River, aunque no avanzó más allá de eso.

En plena disputa de la Copa América el ex canalla concluirá su vínculo con la entidad de Portugal y entre las posibilidades que maneja está la chance de renovar por una temporada más. Si bien todo estaba dado para su vuelta a Central, la cuestión de la inseguridad hizo repensar a toda la familia y volver a Rosario no seduce demasiado.

>>Leer más: Ángel Di María, entre el sueño de volver a Central y la chance de renovar en Benfica

Fue Cardoso la que se encargó de desmentir esta cuestión afirmando que no hay nada concreto para el futuro de Fideo. También negó que River haya buscando al extremo. "Es todo mentira, lo de River y lo de Inter Miami, es todo mentira. No sabemos de dónde han sacado tantas mentiras los medios de comunicación. Ni River ni Inter de Miami se han comunicado con Ángel”, sostuvo la esposa de Di María en un mensaje enviado al programa "Córdoba noticias", de Canal C.

>>Leer más: Investigan una amenaza contra Ángel Di María en un barrio privado de Funes donde viven familiares

Todo indica que la idea de Fideo sería continuar en Europa, más precisamente en Portugal, donde está cómodo y siendo importante en el equipo. Por lo pronto, ni Di María ni su esposa han dado señales por el momento con respecto a Central.