La Capital | Ovación | Central

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Ángel Di María anotó ante Boca un gol olímpico para Central y cortó una racha de 1.447 partidos, más de 34 años, sin convertir por esta vía.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

15 de septiembre 2025 · 07:17hs
Angel Di María cortó una racha de 34 años sin que Central pueda meter un gol olímpico.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Angel Di María cortó una racha de 34 años sin que Central pueda meter un gol olímpico.

El pasado domingo, cuando Central y Boca igualaron 1 a 1 en el Gigante de Arroyito por la octava fecha del Clausura 2025, Angel Di María anotó un gol olímpico para los canallas. Algo que no sucedía en Central hacía 1.447 partidos oficiales. Fue la racha más larga en la historia auriazul sin anotar por esta vía.

El último jugador canalla en hacer un gol por esa vía fue David Carlos Nazareno Bisconti, hace más de 34 años, cuando el 3 de marzo de 1991 (fecha 2 del Clausura 1991), los auriazules igualaron 2 a 2 como visitantes ante Deportivo Español. El arquero de los gallegos fue Pedro Catalano.

Dos goles olímpicos de Central en un mismo partido

Hace cuatro meses, el primer gol olímpico documentado de Central cumplió 100 años. Y fue por partida doble. El 10 de mayo de 1925, cuando los canallas vencieron 5 a 0 a Provincial por la 7ª fecha de la Copa Vila que organizaba la Liga Rosarina de Football, en la Parada Castellanos, una de las viejas canchas de Central.

Esa tarde, Bautista De Benedetti, anotó desde un saque de esquina el tercer y el quinto tanto de los canallas.

Ese mismo año, el 18 de octubre de 1925, Central anotó su tercer gol olímpico y la víctima fue nuevamente Provincial. Fue en el triunfo por 11 a 0 de los canallas como visitante en la jornada 22 de la Copa Vila. El autor fue Sandalio Arias a los 25’ y fue el quinto tanto auriazul de esa tarde.

Mientras que el cuarto y último gol olímpico en el amateurismo fue obra de Miguel Romano ante Atlantic Sportmen (V) 1-0, el 22 de abril de 1928 (fecha 2 de la Copa Vila). Ese fue el primer gol por esa vía en el actual Gigante de Arroyito. Porque si bien los canallas fueron visitantes, este partido se jugó en Génova y Cordiviola.

image

Los tantos desde un córner en el profesionalismo

En la era rentada, que tiene el mismo valor estadístico que la amateur, el primer gritó de Central directamente desde un saque de esquina fue el 24 de julio de 1932, en la fecha 12 del Gobernador Molinas. Los canallas derrotaron 5 a 1 a Sparta de visitante, aunque el cotejo se disputó en Arroyito. El autor fue Juan García (puso el 3 a 1 a los 73’) y el arquero Luis Vollmer.

En tanto, el primer gol olímpico auriazul en torneos de AFA data del 12 de agosto de 1945, en la fecha 15 del torneo de ese año. Chacarita y Central igualaron 3 a 3 en Rosario y Benjamín Santos a los 87’ igualó definitivamente el partido. El arquero fue Ruben Fontana.

Tuvieron que pasar 18 años (566 partidos) para ser testigos de otro tanto olímpico de Central. El 29 de setiembre de 1963 (fecha 19) ante Chacarita (V) 1-1, Alejo Medina a los 36’ puso el 1 a 0 parcial. En el arco estuvo Héctor Cordero.

Goles a los grandes de Buenos Aires

El 24 de octubre de 1965 (fecha 24), Central igualó 1 a 1 con Racing en Rosario. El primer gol del partido para los canallas lo anotó Ricardo Fortunato “Petiso” Giménez, desde un saque de esquina, a los 23’ a Luis Ángel Carrizo.

Dos años más tarde, el 15 de diciembre de 1967, en la fecha 15 del Nacional 1867, Central derrotó 2 a 0 como local a Boca. El segundo canalla fue olímpico y lo hizo Enzo Gennoni a los 85’ a Rubén Omar Sánchez.

Después llegaron dos tantos desde un córner de Alberto “Hijitus” Gómez. El primero fue a Eduardo Ucha de Kimberley de Mar del Plata (L) 3-0 a los 89’, el 19 de setiembre de 1970, en la tercera jornada del Nacional de ese año. Y el 29 de agosto de 1971, en el capítulo 31 del Metro de esa temporada, le anotó a Ciro Barbosa de Los Andes (L) 1-0.

El récord de Daniel Aricó

Este futbolista tiene junto a Sergio Almirón de Newell’s el récord de goles anotados directamente desde un tiro de esquina. Ambos futbolistas hicieron cuatro goles por esa vía.

Aricó hizo tres en Central y uno en Colón. Pero con la particularidad que los tres tantos olímpicos con la camiseta auriazul los hizo en el mes de octubre de 1973 en las primeras cuatro fechas del Nacional 1973 donde los auriazules fueron campeones.

En la primera fecha ante Héctor Tocalli de Belgrano (L) 4-0 el 5 de octubre. Luego venció a Carlos Caballero de Atlético Tucumán (V) 2-1 el 10 de octubre, mientras que el 21 del mismo mes, Aricó hizo otro olímpico. Fue contra Ramón Villanueva de Chaco For Ever (V) 2-1.

Leer más: Murió el exjugador de Central Daniel Aricó, el de la zurda exquisita y gran pegada

Uno en la Libertadores y otro de Mario Kempes

En la Copa Libertadores, Central también se de dio el gusto de anotar un gol olímpico. Fue el 12 de marzo de 1974 ante Colo Colo (L) 2-0. El futbolista canalla fue Roberto Carril, mientras que el arquero chileno fue Adolfo Nef Sanhueza.

Durante 1974, Mario Kempes anotó por esta vía. Fue frente a Armando Palacios de Sportivo Desamparados de San Juan (L) 2-1 el 22 de setiembre, en el capítulo 10 del Nacional 1974.

El Pato Fillol también lo sufrió

El 5 de marzo de 1975, Central perdió 2 a 1 contra River en Buenos Aires. Pero los canallas iban ganando 1 a 0 con un tanto olímpico de Oscar Rubiola a Ubaldo Matildo Fillol. Fue la única derrota canalla cuando hicieron un tanto de esta forma.

Luego, el 26 de marzo de 1978, Victor Manccinelli anota de esta forma contra Antonino Spilinga de All Boys (L) 2-0. El cotejo se jugó en cancha de Newell’s.

Finalmente, los últimos dos tantos olímpicos de Central fueron a Pedro Catalano de Deportivo Español. El primero lo hizo Ramón “Tapita” García, el 26 de agosto de 1990 (fecha 2 del Apertura 1990) y el otro el mencionado al principio de la nota por parte de David Bisconti.

Los 21 goles olímpicos documentados de Central en toda su historia

image

Noticias relacionadas
Ariel Holan saluda a su colega Miguel Ángel Russo antes de que comience el partido entre Central y Boca.

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Los once que saltaron al césped del Gigante de Arroyito para el trascendental partido ante Boca. El destacado, Ángel Di María.

Ángel Di María, golazo olímpico incluido, fue el destacado en el empate de Central frente a Boca

Ángel Di María se le escapa a Ayrton Costa. Central y Boca animaron un partido intenso, sin tanto juego en el Gigante de Arroyito.

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

El gesto de dolor de Alejo Veliz, cuando se lesionó el hombro apenas comenzado Central ante Boca.

Alejo Veliz se lesionó de entrada y aguantó bastante, pero debió ser reemplazado

Ver comentarios

Las más leídas

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Lo último

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

El ex jefe de los fiscales de Rosario enfrenta enfrenta un pedido de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargo. También será juzgado el ex funcionario Nelson Ugolini.

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción
Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: cuántos goles olímpicos hizo en toda su historia y cuándo fue el primero

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Por Nicolás Maggi

La ciudad

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Con un festival al aire libre comienza la cuenta regresiva de los Juegos Odesur 2026
La Ciudad

Con un festival al aire libre comienza la cuenta regresiva de los Juegos Odesur 2026

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá
La Ciudad

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable
La Ciudad

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La Universidad de Rosario despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Hubo un solo ganador en el Quini 6, que se lleva 1.022 millones de pesos

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Ovación
El doble nueve de Newells, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

Por Rodolfo Parody
Ovación

El doble nueve de Newell's, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

El doble nueve de Newells, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

El doble nueve de Newell's, un deseo que Cristian Fabbiani puede hacer realidad en la Copa Argentina

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Cómo se retiró Alejo Veliz del Gigante de Arroyito tras la lesión ante Boca

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Argentino visita a Cañuelas para asegurarse definir de local en el Reducido

Policiales
Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción
POLICIALES

Juego clandestino: comienza el juicio al ex fiscal Patricio Serjal por corrupción

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La Ciudad
Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital
La Ciudad

Lucas Raspall brindará herramientas y recomendaciones sobre educación digital

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

A sacar la bicicleta: Rosario se suma a la Semana de la Movilidad Sustentable

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

Por los Juegos Jadar, más de 70 mil personas visitaron Rosario

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

El tiempo en Rosario: cómo será la última semana del invierno y cuándo lloverá

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newells fue subcampeón
Ovación

Fiesta Conmebol Evolución de Paraguay: el sub-13 de Newell's fue subcampeón

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera
Ovación

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que salió tercera

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo
El Mundo

Protestas por Palestina forzaron la suspensión de la Vuelta a España de ciclismo

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas
La Ciudad

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos
La Región

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense
Política

Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave
La Ciudad

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos
Policiales

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito
Información general

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito

Romina Diez: Karina es la amenaza para gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina es la amenaza para gobernadores del establishment"