La Capital | Ovación | Central

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

El Canalla lo perdía pero logró el empate con un tremendo gol olímpico de Ángel Di María. Al Central de Ariel Holan le sobraron ganas, pero le faltó fútbol.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

14 de septiembre 2025 · 20:02hs
Ángel Di María se le escapa a Ayrton Costa. Central y Boca animaron un partido intenso

Sebastián Suárez Meccia

Ángel Di María se le escapa a Ayrton Costa. Central y Boca animaron un partido intenso, sin tanto juego en el Gigante de Arroyito.

La promesa de buen fútbol quedó para otro momento en el Gigante de Arroyito. Un empate opaco, con momentos de emotividad, pero bastante deslucido. Claro, hablar del empate (1-1) que logró Central ante Boca es hacer mención, por supuesto, a ese tremendo golazo olímpico de Ángel Di María.

El resto, más nerviosismo que juego, más ganas que fútbol, más charla que control del balón. Pero el Canalla tenía una clara misión: que Boca no lo superara en puntos en la acumulada (tienen la misma cantidad, los canallas con un partido menos y los xeneizes mejor diferencia de gol) y lo logró. Al menos esta repartija de puntos le sirvió al equipo de Holan para ponerle la mano en el pecho al de Russo y no dejarlo avanzar más de la cuenta.

En medio de la tensión, un partido al que le costó arrancar, con muchos cortes (Veliz se lesionó al minuto), demasiada fricción y una enjundia que hacía que el ímpetu sobrepasara al fútbol que se esperaba. En el mientras tanto, Central intentó salir claro del fondo y ahí comenzó a resultar clave Malcorra, pero la coordinación en ataque y la profundidad no abundaba, por eso eran aproximaciones, de un lado y del otro.

Recién sobre los 10’ Malcorra sacudió la modorra con ese remate desde afuera del área, con derecha, que Brey envió al córner con un mano izquierda. Fue un aviso de un equipo que quería, pero al que le costaba y con algunos jugadores no del todo compenetrados en el juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1967330597543522553&partner=&hide_thread=false

El tiempo de los goles en el Gigante

Uno de ellos era Santi López, quien no fue rápidamente a posicionarse en el tiro libre que Paredes jugó rápido para Aguirre. La media vuelta y centro del extremo xeneize encontró la entrada solitaria de Battaglia. Cabezazo y gol. Baldazo de agua fría en el Gigante.

>>Leer más: Los hinchas de Central, a los pies de Russo

Ya a esa altura se notaba que el más claro, el más incisivo en Central era Di María. Igual, la otra clara llegó a través de un tiro libre de Ángel que Komar cabeceó en el segundo palo y Brey la mandó al córner.

Ese tiro de esquina desde la derecha fue para Di María. Tremendo zapatazo, bombeado, endiablado, lapidario. Brey quedó a mitad de camino y el balón se coló en el segundo palo. Golazo de Fideo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1967331757016932381&partner=&hide_thread=false

El momento de Central en el partido

Era “el” momento de Central en el partido. E intentó plasmarlo en el resultado, pero le faltó una pizca de fortuna en esa doble acción que comenzó con un cabezazo de Duarte al travesaño y en el rebote Santi López quiso empujarla al gol, pero Brey se hizo gigante.

Mas cortes, más fricción, mucha charla y poco de fútbol, a excepción de una atajada impresionante de Fatu Broun en la arremetida de Merentiel, a los 40’. De ahí en más, la salida de Veliz fue lo más destacado antes del descanso.

En la diagonal y remate de Di María pareció estar la idea de un Central más decidido, pero no. Fue eso al minuto y de ahí en adelante Boca tomó las riendas. Creció Paredes en el manejo y distribución y el Canalla empezaba a padecerlo. Palacios avisó con un remate de afuera, pero el gran llamado de atención fue a los 12’, en esa muy buena tapada de Broun sobre Barinaga.

>>Leer más: Alejo veliz se lesionó antes del minuto

Holan tomó nota ante el momento de Boca

Holan tomó nota de lo que pasaba y por eso los ingresos de Campaz y Navarro por los inexpresivos Duarte y Santi López. Ahí creció Central. La tuvo Copetti, exigido, de frente al arco, y al toque Campaz, aunque desde un ángulo muy cerrado, por izquierda (tapó Brey).

Pero ese envión también duro poco, casi nada. Y todo en Central fue una apuesta a alguna pelota salvadora, en uno de esos tantos pelotazos frontales desde el fondo, improductivos por cierto.

La fortuna que tuvo Central fue que los dos remates franco de Boca al arco, de Alarcón y Velasco, se fueron lamiendo ambos palos.

Todo lo que vino fue desorden, intenciones y una escasez de ideas importante, tanto del Canalla como del Xeneize. Central sólo se ilusionó con esa doble jugada del final, entre Malcorra y Campaz que no terminó en nada.

Un empate que sirvió porque estaba en desventaja por primera vez en el torneo, también por la factura del gol de Fideo, pero no mucho más que eso. Ah, sí, para apenas para mantener a raya a este Boca que acecha en la acumulada.

Noticias relacionadas
Los once que saltaron al césped del Gigante de Arroyito para el trascendental partido ante Boca. El destacado, Ángel Di María.

Ángel Di María, golazo olímpico incluido, fue el destacado en el empate de Central frente a Boca

El gesto de dolor de Alejo Veliz, cuando se lesionó el hombro apenas comenzado Central ante Boca.

Alejo Veliz se lesionó de entrada y aguantó bastante, pero debió ser reemplazado

Todo ok. Miguel Ángel Russo recibió el afecto de los hinchas de Central, en un Gigante de Arroyito que lo ovacionó.

El Gigante de Arroyito cayó rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

El grito de gol de Ángel Di María, el goleador de Central en el Clausura. Venía del golazo en el clásico, ahora lo hizo olímpico.

Central y Boca dieron todo en el primer tiempo e hicieron tablas en el segundo para un empate lógico

Ver comentarios

Las más leídas

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Lo último

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que había ganado el bronce

Hizo historia para el atletismo uruguayo, pero no sabía que había ganado el bronce

¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

En Imperia, ubicada en la región de Liguria, cada año se le rinde tributo a la cesleste y blanca con feria, asado, empanadas, vino y concursos
La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

Por Lucas Ameriso

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

Por Elbio Evangeliste
Ovación

A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni
La Ciudad

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza
Policiales

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

Por Mariano D'Arrigo
Analisis

Pullaro va por más, Milei se encierra y octubre todavía está lejos

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Por Javier Felcaro
Política

La nueva Constitución facilita el camino hacia la actualización de la Corte

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La ciudad de Italia que homenajea a Manuel Belgrano y a la bandera como en Rosario

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Por qué Barrio Martin se posiciona como nuevo polo gastronómico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

Thiago Medina, ex-Gran Hermano, en estado crítico: qué dice el último parte médico

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Ovación
¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

Por Elbio Evangeliste
Ovación

¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

¡Gritalo, Fideo!: Ángel Di María y otro gol gigante, de antología para el empate de Central

Holan: Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival

Holan: "Hicimos un muy buen partido, considerando el calibre del rival"

Ángel Di María, golazo olímpico incluido, fue el destacado en el empate de Central frente a Boca

Ángel Di María, golazo olímpico incluido, fue el destacado en el empate de Central frente a Boca

Policiales
Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana
POLICIALES

Los buscaban por un intento de robo y descubrieron un invernadero de marihuana

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

Villa G. Gálvez: un chico de 16 años fue asesinado con un disparo en la cabeza

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

La vida rota y la muerte con saña de una soldadita en una organización de drogas

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

La Ciudad
Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario
La Ciudad

Quiénes son los visitantes confirmados para la Feria del Libro Rosario

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

Cómo está el pasajero internado en el Heca tras ser golpeado por cinco taxistas

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

La UNR despide al exdecano de Medicina Miguel Farroni

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Pablo Farías: El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro

Por Álvaro Maté
Política

Pablo Farías: "El proyecto de país de Milei ofrece muy poca visión de futuro"

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Ganó un concurso en el viejo Canal 3 y compuso para Valeria Lynch y Luis Miguel

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes
La Región

Daniel Escalante, el intendente de Roldán, será operado este lunes

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos
La Región

San Lorenzo: la Escuela Municipal de Hockey ya cuenta con 140 alumnos

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva
policiales

Contrabando en el Correo Argentino: tres involucrados con prisión preventiva

Francos admitió que fue un error nacionalizar la elección bonaerense
Política

Francos admitió que fue un error "nacionalizar" la elección bonaerense

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador
politica

De cara a las elecciones, el frente Provincias Unidas pisa el acelerador

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa
Policiales

Waldo Bilbao, como en casa: uno de los prófugos más buscados vivía con su esposa

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo
Información General

Las facultades de Medicina de todo el país enfrentan un doble reclamo

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave
La Ciudad

Choque fatal en el sur de Rosario: murió una mujer y un hombre está grave

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos
Policiales

Detuvieron a cinco personas por narcotráfico y secuestran millones de pesos

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito
Información general

Casi 4 mil inscriptos de todo el país para la subasta de bienes incautados al delito

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico
Policiales

Detuvieron a cinco taxistas por la golpiza a un pasajero internado en estado crítico

Romina Diez: Karina es la amenaza para gobernadores del establishment
politica

Romina Diez: "Karina es la amenaza para gobernadores del establishment"

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: No son capaces de cambiar una lamparita
Política

Javkin rechazó el veto a la ley de ATN: "No son capaces de cambiar una lamparita"

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Por Thamina Habichayn
Política

Después de 63 años de espera, se juró la nueva Constitución de Santa Fe

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Detuvieron en el centro de Rosario a uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa G. Gálvez
La Región

Pusieron en valor la capilla del cementerio municipal San Lorenzo de Villa G. Gálvez

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Spagnuolo
politica

Presuntas coimas en Discapacidad: renunciaron los abogados de Spagnuolo