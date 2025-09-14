A Central sólo le dio para mantener a raya al Boca que acecha

El Canalla lo perdía pero logró el empate con un tremendo gol olímpico de Ángel Di María. Al Central de Ariel Holan le sobraron ganas, pero le faltó fútbol.

Ángel Di María se le escapa a Ayrton Costa. Central y Boca animaron un partido intenso, sin tanto juego en el Gigante de Arroyito.

La promesa de buen fútbol quedó para otro momento en el Gigante de Arroyito. Un empate opaco, con momentos de emotividad, pero bastante deslucido. Claro, hablar del empate (1-1) que logró Central ante Boca es hacer mención, por supuesto, a ese tremendo golazo olímpico de Ángel Di María .

El resto, más nerviosismo que juego, más ganas que fútbol, más charla que control del balón. Pero el Canalla tenía una clara misión: que Boca no lo superara en puntos en la acumulada (tienen la misma cantidad, los canallas con un partido menos y los xeneizes mejor diferencia de gol) y lo logró. Al menos esta repartija de puntos le sirvió al equipo de Holan para ponerle la mano en el pecho al de Russo y no dejarlo avanzar más de la cuenta.

En medio de la tensión, un partido al que le costó arrancar, con muchos cortes (Veliz se lesionó al minuto), demasiada fricción y una enjundia que hacía que el ímpetu sobrepasara al fútbol que se esperaba . En el mientras tanto, Central intentó salir claro del fondo y ahí comenzó a resultar clave Malcorra, pero la coordinación en ataque y la profundidad no abundaba, por eso eran aproximaciones, de un lado y del otro.

Recién sobre los 10’ Malcorra sacudió la modorra con ese remate desde afuera del área , con derecha, que Brey envió al córner con un mano izquierda. Fue un aviso de un equipo que quería, pero al que le costaba y con algunos jugadores no del todo compenetrados en el juego.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1967330597543522553&partner=&hide_thread=false BOCA PEGÓ PRIMERO



Gran frentazo de Rodrigo Battaglia para el 1-0 sobre Rosario Central



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/maJyQD31M8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

El tiempo de los goles en el Gigante

Uno de ellos era Santi López, quien no fue rápidamente a posicionarse en el tiro libre que Paredes jugó rápido para Aguirre. La media vuelta y centro del extremo xeneize encontró la entrada solitaria de Battaglia. Cabezazo y gol. Baldazo de agua fría en el Gigante.

>>Leer más: Los hinchas de Central, a los pies de Russo

Ya a esa altura se notaba que el más claro, el más incisivo en Central era Di María. Igual, la otra clara llegó a través de un tiro libre de Ángel que Komar cabeceó en el segundo palo y Brey la mandó al córner.

Ese tiro de esquina desde la derecha fue para Di María. Tremendo zapatazo, bombeado, endiablado, lapidario. Brey quedó a mitad de camino y el balón se coló en el segundo palo. Golazo de Fideo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1967331757016932381&partner=&hide_thread=false ¡¡¡¡TREMENDO GOLAZO OLÍMPICO DE ANGEL DI MARÍA!!!!!! QUE GOLAZO HICISTE FIDEO!!!!



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/lx7gjmozSK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025

El momento de Central en el partido

Era “el” momento de Central en el partido. E intentó plasmarlo en el resultado, pero le faltó una pizca de fortuna en esa doble acción que comenzó con un cabezazo de Duarte al travesaño y en el rebote Santi López quiso empujarla al gol, pero Brey se hizo gigante.

Mas cortes, más fricción, mucha charla y poco de fútbol, a excepción de una atajada impresionante de Fatu Broun en la arremetida de Merentiel, a los 40’. De ahí en más, la salida de Veliz fue lo más destacado antes del descanso.

En la diagonal y remate de Di María pareció estar la idea de un Central más decidido, pero no. Fue eso al minuto y de ahí en adelante Boca tomó las riendas. Creció Paredes en el manejo y distribución y el Canalla empezaba a padecerlo. Palacios avisó con un remate de afuera, pero el gran llamado de atención fue a los 12’, en esa muy buena tapada de Broun sobre Barinaga.

>>Leer más: Alejo veliz se lesionó antes del minuto

Holan tomó nota ante el momento de Boca

Holan tomó nota de lo que pasaba y por eso los ingresos de Campaz y Navarro por los inexpresivos Duarte y Santi López. Ahí creció Central. La tuvo Copetti, exigido, de frente al arco, y al toque Campaz, aunque desde un ángulo muy cerrado, por izquierda (tapó Brey).

Pero ese envión también duro poco, casi nada. Y todo en Central fue una apuesta a alguna pelota salvadora, en uno de esos tantos pelotazos frontales desde el fondo, improductivos por cierto.

La fortuna que tuvo Central fue que los dos remates franco de Boca al arco, de Alarcón y Velasco, se fueron lamiendo ambos palos.

Todo lo que vino fue desorden, intenciones y una escasez de ideas importante, tanto del Canalla como del Xeneize. Central sólo se ilusionó con esa doble jugada del final, entre Malcorra y Campaz que no terminó en nada.

Un empate que sirvió porque estaba en desventaja por primera vez en el torneo, también por la factura del gol de Fideo, pero no mucho más que eso. Ah, sí, para apenas para mantener a raya a este Boca que acecha en la acumulada.