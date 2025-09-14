Ángel Di María, golazo olímpico incluido, fue el destacado en el empate de Central frente a Boca

Fideo clavó otro gol de antología, cuando el equipo más lo necesitaba. Buen primer tiempo, aunque en el segundo decayó. El escolta fue Komar, de buen partido

Ángel Di María fue otra vez el destacado en Central , en este caso con otro soberbio golazo, ante Boca . Fue córner, olímpico, para que el Gigante de Arroyito explotara. Juan Cruz Komar y Fatu Broun fueron los otros dos futbolistas canallas que se subieron al podio.

Jorge Broun 6: Le patearon tres al arco, la primera fue gol, en la que tuvo poco que hacer. En la otra, gran tapada a Merentiel para evitar el segundo de Boca. Y a Barinaga en el segundo.

Emanuel Coronel 3,5: Jugó descontrolado, de principio a fin, pero sobre todo en el primer tiempo. No fue garantía en la marca, colaboró poco arriba, pero lo que más extrañó fue que jugó sacado.

Juan Cruz Komar 7: Buen partido del central. Sólo en una en el primer tiempo en el que los centrales perdieron la marca de Merentiel, en le resto ganó todos los duelos.

Carlos Quintana 5,5: Las ganas de siempre, pero en esta ocasión por momentos se desordenó y apareció corriendo por cualquier lado. No estuvo fino en algunos cierres.

Agustín Sández 4,5: Jugó de mayor a menor. Metido y compenetrado en el primer tiempo, pero después decayó. De a ratos sufrió en la marca.

Franco Ibarra 5: Un partido apenas discreto. Otra vez solo en la contención, pero lo que más se le notó fueron ciertas fallas con la pelota en los pies.

Ignacio Malcorra 6: Buen primer tiempo, metido, siendo salida clara y, además, colaborado en la marca. Después se apagó como el resto y le costó levantar.

Gaspar Duarte 3: Salvo el cabezazo en el travesaño, intentó muchas veces, pero no le salió ninguna. Se chocó siempre. Improductivo. No explotó su velocidad.

ÁNGEL DI MARÍA 7: Tremendo gol olímpico para marcar el empate. En el primer tiempo fue el más incisivo, el que más buscó. En el segundo se apagó un poco y se agotó físicamente.

Santiago López 3: Tuvo una y se la sacó Brey. El resto, flojito. Llegó tarde a la marca de Aguirre en el gol de Battaglia. Le quedó grande el partido. Se fue reemplazado.

Alejo Veliz 4: Al minuto se lesionó el hombro y de ahí en más jugó disminuido físicamente, sin poder mover el brazo. No podía correr ni saltar. A los 40' pidió el cambio.

Ingresaron en el complemento en Central

Enzo Copetti 4,5: Tuvo una sola, pero le quedó muy exigida y su remate dio en Di Lollo. Mucha colaboración en cada retroceso, pero en lo suyo no marcó la diferencia. El equipo no lo ayudó.

Jaminton Campaz 5: Estuvo intermitente, como venía acostumbrado, pero al menos le metió un poco de picante al ataque. Metió un remate de zurda que se lo tapó Brey.

Federico Navarro 5: Se paró en el anilló central para colaborar en la marca porque Boca era mejor. Trató de estar siempre ordenado y jugarla al pie. Cumplió.

Giovanni Cantizano -: Entró poquito en juego, pero muchas de las que recibió fueron envíos altos desde el fondo, que no le jugaban a favor. No pudo demostrar nada.

El DT

Ariel Holan 5: Central demostró tener ganas, pero le faltó la claridad necesaria como para torcerle el brazo a un equipo con tantos nombres como este Boca. Su equipo fue superior en el primer tiempo, pero en el segundo sufrió bastante el partido.

