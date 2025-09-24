La Capital | Ovación | Rosario

Rosario podría jugar "el partido" para ser una de las sedes del Mundial de fútbol en 2030

Hay un proyecto para que más selecciones formen parte del Mundial del centenario y así en Argentina podrían jugarse varios encuentros. Rosario sueña.

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

24 de septiembre 2025 · 19:14hs
Argentina enfrentó a Brasil en el Mundial de 1978 en Rosario.

Argentina enfrentó a Brasil en el Mundial de 1978 en Rosario.

Es una pequeña luz en el horizonte, pero podría revolucionar a Rosario. Es que si se alinean los planetas, la ciudad más futbolera del Globo podría volver a ser sede de un Mundial de fútbol de la Fifa. Por ahora es una opción muy remota, pero tomaría forma si la Fifa decide tirar la casa por la venta para el Mundial del centenario en 2030.

Porque está la idea de que se sumen más equipos a la competición (en total serían 64 selecciones) y allí la Conmebol sueña con que tres grupos se disputen íntegramente en Sudamérica. En este escenario, entonces, la Cuna de la Bandera, o más precisamente la Cuna del Fútbol Mundial, podría albergar algún partido del megatorneo. Por eso, Rosario sueña en grande.

Para el Mundial 2030, cuando se cumplan cien años de la disputa del torneo que se jugó por primera vez en Uruguay, la FIFA evalúa aumentar el cupo de selecciones de 48 (las que habrá en 2026) a 64 equipos. La Conmebol es una de las principales gestoras de este proyecto ambicioso, donde se busca que se incremente el número de partidos en la cita de 2030 en este continente, que ya contará por ahora con los tres encuentros inaugurales: uno en Argentina (en el estadio Monumental), en Uruguay y Paraguay.

El Mundial del 30 ya es conocido por tener un formato innovador. Esto se debe a que por primera vez se disputará en seis países (a los mencionados se suman España, Portugal y Marruecos) y tres continentes. Sin embargo, si la iniciativa de la Conmebol prospera, podría traer aún más modificaciones.

Leer más: Ángel Di María jugará condicionado en La Plata, donde Central enfrentará este sábado a Gimnasia

Argentina0
El Matador Mario Kempes, en Argentina ante Perú en Rosario, en 1978.

El Matador Mario Kempes, en Argentina ante Perú en Rosario, en 1978.

Más equipos y más sedes

Porque este cambio implicaría un crecimiento de partidos de 104 a 128. El formato de la competencia se organizaría en 16 grupos de cuatro selecciones, de los cuales trece se dividirían entre España, Portugal y Marruecos, y los tres restantes en los países sudamericanos involucrados, entre ellos Argentina y allí la chance de Rosario.

Otro aspecto a analizar con esta modificación sería el de los estadios. Las sedes en Sudamérica serían por ahora: el estadio Monumental de River en Buenos Aires, que ya albergó el Mundial de 1978; el Centenario de Montevideo, sede de la primera final de la historia en 1930; y en Asunción hay dos opciones: el Defensores del Chaco o el Nuevo Estadio Nacional. La idea inicial es que los tres encuentros inaugurales se desarrollen entre el 8 y 9 de junio de ese año.

Leer más: Torneo Clausura: Central y Newell's, con los mismos árbitros que los dirigieron en la cuarta fecha

Rosario tendría competidores

Pero podría haber más sedes si hay un grupo que disputa de manera completa en Argentina como quiere la Conmebol y allí Rosario podría competir de manera directa en principio con Córdoba y La Plata, pero resta que corra mucha agua bajo el puente.

Lo cierto es que Rosario es una de las capitales del fútbol mundial, es la cuna de los vigentes campeones del mundo Lionel Messi, Ángel Di María y Angelito Correa y sueña con repetir ser sede de partidos de la máxima cita futbolera, como en 1978 cuando la selección de César Luis Menotti se hizo fuerte en Rosario en su camino a la gloria.

Después empezaría la puja entre el Gigante de Arroyito y el Coloso del Parque, pero es preferible ir paso a paso.

Noticias relacionadas
Un bólido rojo atravesó el cielo en la madrugada

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Los pasajes de colectivo para ir a estas ubicaciones rondan entre los $720 y $4173. 

Transporte interurbano: cuánto cuesta viajar en colectivo desde Rosario a Funes, Roldán o Zavalla

El espectáculo francés Les petites geometries es una de las obras que formará parte de la programación de la quinta edición del Festival Faer.

Llega la quinta edición del Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario

Restos de sustancias contaminantes. Peritos ambientales comprobaron que Carboquímica del Paraná cometió delito.

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Ver comentarios

Las más leídas

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Lo último

Rosario podría jugar el partido para ser una de las sedes del Mundial en 2030

Rosario podría jugar "el partido" para ser una de las sedes del Mundial en 2030

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

A Ghiselli se lo involucra con una asociación ilícita formada por la banda narco del noroeste de Rosario. Junto a él hay otros cuatro detenidos

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Ovación
En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Policiales
Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

La Ciudad
Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos
La Ciudad

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión
Zoom

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de USD 20.000 millones
Economía

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de USD 20.000 millones

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial
Salud

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ovación

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum