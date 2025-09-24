Torneo Clausura: Central y Newell's, con los mismos árbitros que los dirigieron en la cuarta fecha

La visita del Canalla a Gimnasia será controlada por Fernando Echenique, mientras que en el choque de la Lepra contra Estudiantes estará Andrés Merlos

Fernando Echenique y Andrés Merlos dirigirán los partidos de los rosarinos en la próxima fecha.

La Liga Profesional de Fútbol designó los árbitros para la décima fecha del torneo Clausura y Central y Newell's ya saben quiénes serán los jueces que arbitrarán sus respectivos partidos. En ambos casos, los equipos rosarinos fueron dirigidos una sola vez en el campeonato por ellos, en la misma fecha.

Central visitará el próximo sábado a Gimnasia en el Bosque y el árbitro que estará a cargo del encuentro es Fernando Echenique . Mientras, Newell's jugará recién el martes próximo en el Coloso contra Estudiantes y allí estará Andrés Merlos .

En lo que va del torneo Clausura, Echenique dirigió un solo partido a Central y fue en condición de visitante, en el que el Canalla sumó un punto. Fue el encuentro correspondiente a la cuarta fecha, frente a Atlético Tucumán.

Eche Echenique en Tucumán, ante Atlético. Fue la última vez que dirigió a Central. Leonardo Vincenti / La Capital

Un poco más hacia atrás en el tiempo, los canallas tienen un grato recuerdo de Echenique, ya que el anterior a ese en Tucumán lo dirigió en el clásico frente a Newell's, en el Coloso (torneo Apertura), con victoria por 2 a 1 del equipo de Ariel Holan con goles de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz.

Echenique tendrá como colaboradores a: Pablo Acevedo (asistente 1), Gerardo Lencina (asistente 2) y Juan Pablo Loustau (cuarto). En el VAR estará José Carreras y en el AVAR Sebastián Habib.

El antecedente de Merlos con Newell's

El martes en el Coloso, Newell's recibirá a Estudiantes con la obligación de ganar y el árbitro será Merlos, quien dirigió por última vez al equipo de Cristian Fabbiani también en la cuarta fecha del torneo Clausura, en el empate 1 a 1 (gol de Gonzalo Maroni) ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Ese día expulsó a Luca Regiardo.

De ese partido se recuerda también una agresión que sufrió el árbitro en el momento en que fue a revisar una jugada al VAR.

MerVB Merlos, en el Coloso, en el empate 1 a 1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Virginia Benedetto / La Capital

Merlos estará asistido por José Castelli (asistente 1), Joaquín Badano (asistente 2) y Nelson Sosa (cuarto). En el VAR estará Facundo Tello y en el AVAR Juan Del Fueyo.