Central: qué equipo paró Ariel Holan en el primer ensayo futbolístico de la semana

El entrenador canalla comenzó a delinear los once que el sábado visitarán a Gimnasia, aunque tiene un par de prácticas por delante para probar

Por Elbio Evangeliste

24 de septiembre 2025 · 19:13hs
Ariel Holan quedó conforme con el rendimiento de Central ante Talleres y por eso no tocaría el equipo.

Ariel Holan comenzó con las pruebas futbolísticas de cara al partido del sábado ante Gimnasia y en la mañana de este miércoles el entrenador de Central ya pudo un equipo en cancha, lo que no quiere decir que sea el que jugará en La Plata.

Para este jueves está prevista otra práctica de fútbol, pero Holan ya dio algunos indicios, que no son menores. No hubo grandes novedades al respecto, ya que los once con los que probó el técnico son los mismos que los que vienen de igualar frente a Talleres.

Así, Jaminton Campaz mantendría su lugar en el equipo, teniendo en cuenta que venía de ser suplente frente a Boca. El colombiano no tuvo un buen partido el pasado domingo en el Gigante, pero está todo dado para que siga como titular.

Veli
Alejo Veliz será otra vez el centrodelantero. Viene de convertir el gol de Central en el empate ante la T.

Holan tiene tiempo de cambiar

Lo que no hay que descartar es que aparezca algún retoque en lo táctico. Esto es, que con los mismos nombres, el equipo se pare de una forma distinta a la que arrancó con Talleres. Está la posibilidad de que haya dos líneas de cuatro, con Ángel Di María como media punta, detrás del centrodelantero, que será Alejo Veliz.

Justamente esa es otra de las buenas noticias por estos días, el hecho de que Veliz esté nuevamente a disposición luego de haber jugado el último partido un tanto disminuido desde lo físico por la lesión en el hombro derecho que sufrió al minuto de juego en el choque frente a Boca.

También habrá que esperar por los próximos entrenamientos para ver si aparece alguna otra prueba, que podría ser el ingreso de Federico Navarro. En ese caso, Ignacio Malcorra se trasladaría hacia uno de los costados. Pero por el momento son meras conjeturas.

La única certeza hasta aquí es que Holan probó el equipo por primera vez y que los nombres fueron los mismos del último partido. Por eso, el equipo que hoy más chances tiene de jugar sería con: Jorge Broun, Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

