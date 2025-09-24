La Capital | Ovación | Miguel Russo

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

El director técnico quedó bajo observación médica al menos por 24 horas. El lunes ya había estado todo el día en el Instituto Fleni

24 de septiembre 2025 · 17:41hs
La salud de Miguel Ángel Russo es algo que genera preocupación en el Mundo Boca.

La salud de Miguel Ángel Russo es algo que genera preocupación en el Mundo Boca.

Boca enfrentará este sábado a Defensa y Justicia y lo cierto es que nadie sabe si Miguel Russo podrá dirigir al equipo en Florencio Varela: el director técnico xeneize fue este miércoles a hacerse controles y otra vez quedó internado, en principio por un día.

Russo ya había pasado todo el lunes en el Instituto Fleni, a donde acudió para hacer controles, y tuvo que quedarse todo el día por indicación médica. Al final del día finalmente lo dejaron irse a su casa, pero este miércoles tuvo que regresar y quedó internado.

El entrenador llegó al Fleni al mediodía para hacer nuevos chequeos médicos y allí quienes lo atienden tomaron la decisión de que se quedara en el Instituto, al menos por 24 horas. Los médicos quieren ver cómo evoluciona y pensaron que tenerlo bajo control durante ese lapso es lo mejor.

Hace un par de semanas, Russo estuvo internado en el Fleni durante cuatro días. Había ido a hacer controles de rutina y los médicos lo encontraron deshidratado y con otros problemas. En esa ocasión también pensaron que sería por un día, aunque el técnico xeneise permaneció en el instituto desde el lunes hasta el jueves.

Leer más: "El padre de Messi maneja todo en Inter Miami": la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

Miguel Russo: "Dijeron tonterías"

El domingo, después del partido ante Central Córdoba, Russo respondió una pregunta de los periodistas sobre el estado de su salud. Y fue tajante: "Hubo muchos que dijeron tonterías", disparó. Y añadió: "El que sabe sobre su salud es uno mismo”, afirmó.

Por lo pronto, esta semana el entrenador sólo estuvo a cargo de la práctica que el plantel xeneize hizo el martes y ahora hay dudas sobre su recuperación de acá al sábado. Los entrenamientos son conducidos en estos días por su principal ayudante, Claudio Úbeda.

Leer más: Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

En su internación anterior, que fue durante la semana previa al partido con Central en el Gigante, también se dudaba de que Russo pudiese recuperarse o incluso de que los médicos lo autorizaran a viajar a Rosario. Sin embargo, el técnico lo hizo y fue recibido con mucho afecto por los hinchas canallas en Arroyito.

Noticias relacionadas
Carlos Palacios hizo un gesto de desaprobación ante Claudio Úbeda cuando Miguel Russo decidió reemplazarlo en el partido entre Central y Boca. 

El enojo de un jugador de Boca con Miguel Russo que vio todo el Gigante: "¿Por qué siempre salgo yo?"

Argentina enfrentó a Brasil en el Mundial de 1978 en Rosario.

Rosario podría jugar "el partido" para ser una de las sedes del Mundial en 2030

Ariel Holan quedó conforme con el rendimiento de Central ante Talleres y por eso no tocaría el equipo.

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Camila Payán disputará su segundo mundial de taekwondo.

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Ver comentarios

Las más leídas

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Lo último

Rosario podría jugar el partido para ser una de las sedes del Mundial en 2030

Rosario podría jugar "el partido" para ser una de las sedes del Mundial en 2030

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Argentina está yendo en la dirección correcta, aseguró la directora del FMI

"Argentina está yendo en la dirección correcta", aseguró la directora del FMI

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

A Ghiselli se lo involucra con una asociación ilícita formada por la banda narco del noroeste de Rosario. Junto a él hay otros cuatro detenidos

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros
La Región

Intentó abusar de una menor en un colectivo y fue reducido por los pasajeros

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio
La Ciudad

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo
Economía

Cosechadoras Vassalli: la empresa se sentó a la mesa y retomaron el diálogo

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump
Política

Javier Milei habló en la ONU y reforzó su alineamiento con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

Confirman que los cuerpos encontrados en Florencio Varela son de las chicas desaparecidas

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

En Newells pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

En Newell's pasan cosas raras, la resignación se agranda y el Ogro Fabbiani la resiste

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Juzgarán en Rosario a directivos de una empresa por contaminación

Ovación
En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

En Central, Holan comenzó a delinear los once: qué equipo paró en el primer ensayo futbolístico

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Dos taekwondistas rosarinos representarán al país en el Mundial de la especialidad

Policiales
Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores
Policiales

Laucha Ghiselli, jefe de la barra de Central, seguirá detenido por presunto vínculo con Los Menores

Matalo, hermanito: juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

"Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado desde la cárcel

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Tres exparejas lo denunciaron por estafas de más de 70 millones de pesos

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

La Ciudad
Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió
La Ciudad

Terapia Ocupacional en la UNR, una carrera pionera que la dictadura interrumpió

Basta de matarnos: Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

"Basta de matarnos": Rosario se sumó al pedido de Justicia por el triple femicidio

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

La UNR terminará las obras en Odontología con fondos propios

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Preventiva para los tres taxistas imputados por la agresión a un pasajero

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti

Inauguraron en Funes La Huella de Rozín, un espacio que recuerda al periodista
La Región

Inauguraron en Funes "La Huella de Rozín", un espacio que recuerda al periodista

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida
La Ciudad

Construirán un Monumento a la Bandera de arena en La Florida

Conductor ebrio que chocó: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Ley de discapacidad: Cuando el gobierno quiere, hay plata, criticó Fein
POLITICA

Ley de discapacidad: "Cuando el gobierno quiere, hay plata", criticó Fein

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos
La Ciudad

La EPE acelera la conexión del servicio en edificios nuevos

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión
Zoom

El espectacular discurso con el que Jimmy Kimmel regresó al aire tras la suspensión

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo
Policiales

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de USD 20.000 millones
Economía

El Tesoro de EE.UU. propone a Milei un swap de USD 20.000 millones

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial
Salud

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar
La Ciudad

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero
Policiales

Imputarán este miércoles a tres taxistas por intento de homicidio de un pasajero

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país
Economía

La foto con Trump le dio otro impulso a la baja del dólar y el riesgo país

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito
La Ciudad

Avellaneda se hace peatonal: vuelve La Noche en mi Barrio en Arroyito

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newells
Ovación

Ignacio Astore hizo un planteo formal para adelantar las elecciones en Newell's

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores
Ovación

El motivo por el que Central hará fuerza por River ante Palmeiras en la Libertadores

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum