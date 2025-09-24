Miguel Russo otra vez internado: faltó a la práctica de Boca y no se sabe si estará ante Defensa y Justicia

El director técnico quedó bajo observación médica al menos por 24 horas. El lunes ya había estado todo el día en el Instituto Fleni

La salud de Miguel Ángel Russo es algo que genera preocupación en el Mundo Boca.

Boca enfrentará este sábado a Defensa y Justicia y lo cierto es que nadie sabe si Miguel Russo podrá dirigir al equipo en Florencio Varela: el director técnico xeneize fue este miércoles a hacerse controles y otra vez quedó internado, en principio por un día.

Russo ya había pasado todo el lunes en el Instituto Fleni, a donde acudió para hacer controles, y tuvo que quedarse todo el día por indicación médica. Al final del día finalmente lo dejaron irse a su casa, pero este miércoles tuvo que regresar y quedó internado.

El entrenador llegó al Fleni al mediodía para hacer nuevos chequeos médicos y allí quienes lo atienden tomaron la decisión de que se quedara en el Instituto, al menos por 24 horas. Los médicos quieren ver cómo evoluciona y pensaron que tenerlo bajo control durante ese lapso es lo mejor.

Hace un par de semanas, Russo estuvo internado en el Fleni durante cuatro días. Había ido a hacer controles de rutina y los médicos lo encontraron deshidratado y con otros problemas. En esa ocasión también pensaron que sería por un día, aunque el técnico xeneise permaneció en el instituto desde el lunes hasta el jueves.

Leer más: "El padre de Messi maneja todo en Inter Miami": la explosiva declaración de un jugador que enfrentó a Leo

Miguel Russo: "Dijeron tonterías"

El domingo, después del partido ante Central Córdoba, Russo respondió una pregunta de los periodistas sobre el estado de su salud. Y fue tajante: "Hubo muchos que dijeron tonterías", disparó. Y añadió: "El que sabe sobre su salud es uno mismo”, afirmó.

Por lo pronto, esta semana el entrenador sólo estuvo a cargo de la práctica que el plantel xeneize hizo el martes y ahora hay dudas sobre su recuperación de acá al sábado. Los entrenamientos son conducidos en estos días por su principal ayudante, Claudio Úbeda.

Leer más: Una joven de 23 años se convirtió en la presidenta de un club de fútbol y quiere pelear por el ascenso

En su internación anterior, que fue durante la semana previa al partido con Central en el Gigante, también se dudaba de que Russo pudiese recuperarse o incluso de que los médicos lo autorizaran a viajar a Rosario. Sin embargo, el técnico lo hizo y fue recibido con mucho afecto por los hinchas canallas en Arroyito.