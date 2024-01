Ángel Di María dio más señales sobre su vuelta: "Sería un sueño ganar la Libertadores con Central"

Si bien en su ciudad natal empiezan a contar los días para verlo vestido nuevamente con la camiseta auriazul, la misma con la que debutó allá por 2005, el extremo zurdo paró la pelota: "Estoy tranquilo. Quería venir un año a Benfica y a partir de ahí ver lo que pasaba. Vi que la 11 no la tiene nadie, porque me llegan comentarios de mis amigos, pero estoy tranquilo, viendo qué es lo que pasa".

En el Canalla ya avisaron que le guardan la camiseta con el dorsal 11 para que la tenga libre en caso de que desee pegar la vuelta al país y la ilusión fue en aumento cunado el protagonista confesó que "obviamente miro el 100% de los partidos de Central".

El presente de Central es soñado. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo, disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de clasificarse por ser el vigente campeón de la Copa de la Liga Profesional 2023.

En diciembre del 2022, Fideo celebró la obtención de la Copa del Mundo con la selección argentina, mientras que en el cierre del 2023 festejó la vuelta olímpica de la academia en Santiago del Estero: "Muy feliz, muy contento. Lo bueno era darle una alegría a la gente, que tanto la necesitaba y se merecía. Siempre se habla de River y de Boca, y hay mucho respeto hacia ellos porque son los más grandes, pero Central llena la cancha todos los partidos. Cuando está mal y cuando está bien no hay menos de 40 mil personas en la cancha. La gente se merecía más que nadie un título así. Me pone muy feliz por Miguel (Russo), que es un entrenador histórico para el club".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1752408381279649835&partner=&hide_thread=false Fideo Di María, en exclusiva con TyC Sports: "El fútbol argentino para mí es muy difícil y muy complicado. Es difícil ver equipos que jueguen mucho y maneje la pelota. Es mucho roce e ida y vuelta. EN LA PRIMERA FECHA SE CAGARON A PATADAS, la vi" pic.twitter.com/U7z2TloW8X — TyC Sports (@TyCSports) January 30, 2024

Posteriormente, le dedicó unas palabras a sus detractores: “Muchas cosas me molestan, que dicen que están arreglando el estadio para mí, para que el club esté en óptimas condiciones... Jamás pedí nada para volver”.

“Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso), pero las cosas que está haciendo son porque quiere ver al club bien. Mi cabeza está tranquila, y si se tiene que dar se dará. Lo que está haciendo la dirigencia de Central ahora es para aplaudir”, añadió.

Por último, avisó: “Cuando quiera volver a Central y si tengo esa posibilidad quiero hacerlo de la mejor manera, cuando esté bien. Volver para retirarse o pensando 'juego un año y me retiro', ya es pensamiento de mediocre”

“Cuando fuimos campeones del mundo dije que sí, que era campeón del mundo pero quería seguir ganando títulos. Es lo que te queda después de que todo esto termina. La Libertadores es más que un sueño, pero si puedo jugarla, me encantaría y pelearía a muerte para poder lograrla”, sentenció.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1752418749888491636&partner=&hide_thread=false "YO NO HARÍA EL FESTEJO DE CRISTIANO"



Fideo Di María destacó la actualidad de Ale Garnacho pero aprovechó y le tiró un palito: "YO FESTEJARÍA COMO MESSI" pic.twitter.com/ylOIPaogP9 — TyC Sports (@TyCSports) January 30, 2024

La Copa América será su despedida de la selección

Di María también anunció este martes que no será parte de la selección argentina Sub-23 en caso que clasifiquen a los Juegos Olímpicos de París 2024 y, aclaró nuevamente, que su ciclo como jugador nacional finalizará luego de la Copa América 2024.

El entrenador de la selección juvenil, Javier Mascherano, había manifestado su deseo de contar con Di María y Lionel Messi como los mayores de 23 años que le permite la cita olímpica en caso de clasificar, sin embargo, el futbolista de Benfica descartó la posibilidad.

"Creo que ya está. Me gané el poder decir hasta acá en el momento en el que yo lo decida. La Copa América (de Estados Unidos 2024) es lo último. Decidí eso también porque tuve muchos años de sufrimiento con las lesiones y cuando no me salían las cosas", declaró el campeón del mundo.

"Fueron momentos durísimos y a partir de la Copa América que se ganó (2021), fue todo diferente. Alegría, felicidad y disfrutar al 100 por ciento, creo que lo merecía. Por eso quiero seguir un poco más. Estoy agradecido a todos los técnicos que tuve, que me han llevado y bancado", añadió en diálogo con TyC Sports.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTyCSports%2Fstatus%2F1752403078282670352&partner=&hide_thread=false Di María descartó estar en los Juegos Olímpicos #Paris2024 en caso que Argentina clasifique: "No, tomé la decisión que termine en la Copa América, creo que es lo último. Decidí ese torneo porque tuve muchos años de sufrimiento en la Selección y a partir de la Copa América que se… pic.twitter.com/m8C5cVDEm9 — TyC Sports (@TyCSports) January 30, 2024

"Lo sabe más de uno, por eso contra Brasil me levantaron adelante de la gente. Porque se dieron cuenta que esta vez ya lo había dicho de verdad. Es el momento indicado y perfecto para decirle adiós a esta camiseta", detalló.

Consultado por los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión, el jugador de Benfica explicó: “Es obvio que me va a doler, pero vienen muchos chicos atrás. Me pasó cuando empecé, que había gente grande que seguía y yo por momentos no lo veía bien”.

"Está bien que somos campeones del mundo, pero es momento de dar un paso al costado y que venga la generación que viene. Hay una linda generación que puede seguir por el mismo camino", remarcó.

Pensando en su último desafío que tendrá con la Selección, Di María no puso como claro candidato a la “Scaloneta” de cara a la Copa América 2024: "No siempre se puede ganar, nos pasó cuando las cosas no salían. Estuvimos en las tres finales que perdimos, es obvio que puede pasar que no se vuelva a ganar. Sé que es difícil porque hay selecciones importantes, no siempre se puede ganar, pero sí seguir logrando objetivos".

Di María dará fin a la selección con un paso que incluyó ganar todo, ya que conquistó el Mundial 2007 Sub-20 en Canadá, la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalíssima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Además, marcó cuatro goles en cinco finales.