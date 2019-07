Alexis Rodríguez fue útil, tuvo despliegue y aportó un gol

Alexis Rodríguez no lució en el Coloso. De a ratos pasó desapercibido. Pero fue útil para la victoria de Newell’s. El despliegue y la intensidad con la que se movió en la cancha fueron productivos para el fútbol pretendido por Kudelka. Fue perseverante, corrió todas, obstruyó la salida rival y abrió la cancha. Y cumplió con lo más importante de un delantero, el gol. Sin mucho ruido, fue determinante ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Las razones para que Alexis Rodríguez sea titular son diversas, desde el esfuerzo para colaborar cuando Newell’s tiene que defender hasta el vértigo para acelerar el juego ofensivo del equipo en los metros finales. Por momentos, esa misma aceleración lo lleva a apresurarse cuando tiene la pelota y a mostrarse impreciso. Compensa esa falla con despliegue. Y algunos goles.

No es un atacante con una gran eficacia frente al arco. Convirtió 8 goles en los 28 partidos que disputó desde el debut contra River (3-1) en el Monumental en noviembre de 2018. Pese a que no registra una cantidad importante, fue el que más tantos señaló en la Superliga pasada, con 4, la misma cantidad que Leal y Fértoli, que ya no sigue en el club.

Desde que está en primera lo utilizaron como único punta, de media punta o para jugar de delantero por afuera. Nunca logró afirmarse en el puesto y eso explica que no haya tenido continuidad con Llop y De Felippe. Recién entró más seguido con Bidoglio.

La primera impresión es que el planteo de Kudelka en la primera fecha, y que será la de Newell’s a partir de ahora, lo favoreció. Puede aportar la intensidad que quiere el DT. Y además ser un respaldo para algunos futbolistas que no están para semejante despliegue durante 90’.

La planificación de Kudelka requiere de velocidad y llegada por los costados. Y Alexis es justamente una opción válida jugando de extremo. Es cierto que el domingo le faltó resolver mejor y ser más claro. Pero nunca bajó los brazos. Insistió todo el tiempo y buscó cada pelota con decisión.

Alexis trabajó el partido. Si Central Córdoba salía con pelota dominada, presionaba a los defensores, Maxi y Formica, quien tuvo un gran desgaste, no están para correr todo el tiempo a los contrarios. Y es por eso que Alexis es importante adelante.

“Es lo que siempre hago, y lo que todos tenemos que hacer, correr y meter”, manifestó Alexis sobre el despliegue que tuvo en el debut. “Lo primero que me pide el técnico es que ataque y luego si puedo ayudar en la defensa, que lo haga”, agregó.

Alexis no afloja y es lo que se le reconoce. Pero no alcanzaría si no le agrega alguna otra cualidad a su juego. Es que en definitiva se trata de un atacante. Y en esta primera fecha, hizo lo que más se le pide a un delantero. Gritó un gol, y encima en un momento clave, unos minutos antes de que culmine el primer tiempo. Por el instante en que sucedió, fue un empujón anímico para todo Newell’s y un golpe para la visita.

Alexis justificó el triunfo en “la actitud de salir a buscar el partido”. Actitud es justamente lo que lo caracteriza. Corre siempre, no se rinde, y hasta convierte. Por todo eso es titular.