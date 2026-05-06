La Capital | La Ciudad | sueldos

Sueldos tech: cuánto ganan los programadores en Rosario

Un relevamiento del Polo Tecnológico reveló los salarios del sector, que tuvieron un aumento interanual promedio del 27%

6 de mayo 2026 · 14:31hs
Los sueldos de los programadores en Rosario tuvieron un incremento interanual del 27%.

Leonardo Vincenti / Archivo La Capital

Los sueldos de los programadores en Rosario tuvieron un incremento interanual del 27%.

El sector tecnológico rosarino sigue mostrando dinamismo. Según el Informe Salarial de marzo 2026 elaborado por el Polo Tecnológico Rosario, el promedio bruto de los sueldos en la industria del software y servicios IT alcanzó $2.746.622, lo que representa un aumento interanual del 27% respecto de marzo de 2025.

El informe refleja un crecimiento sostenido en todos los niveles de experiencia, desde puestos junior hasta directivos, y confirma el rol de Rosario como uno de los polos tecnológicos más activos del país.

Salarios por nivel y crecimiento interanual

El informe desglosa la evolución de los salarios según jerarquía:

- Junior: $2.046.322

- Semisenior: $2.552.768

- Senior: $3.492.147

El salario promedio global pasó de $2.161.216 en marzo 2025 a $2.746.622 en marzo 2026, con una suba del 27%.

Entre los perfiles específicos más demandados, los desarrolladores full stack registraron los siguientes valores promedio:

- Junior: $1.626.416

- Semisenior: $2.552.533

- Senior: $3.497.207

Perfiles senior mejor pagos

Los puestos senior especializados encabezaron la escala salarial, superando ampliamente el promedio general.

Según el relevamiento, los mejores salarios promedios en bruto se registraron en:

- Director de proyecto: $4.693.883

- Ingeniero electrónico: $4.301.886

- Arquitecto de soluciones: $4.209.390

- Líder de proyecto: $3.956.147

- Especialista en Machine Learning: $3.601.516

- Consultor funcional: $3.166.373

Estos datos consolidan la tendencia del crecimiento sostenido de los salarios técnicos y gerenciales, impulsados por la demanda de talento calificado y la competencia entre empresas del ecosistema local.

Más empleo y búsqueda de talento

El informe detalla que el 62% de las empresas del Polo incorporó personal entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Entre los perfiles más requeridos, se destacan:

- Desarrolladores de aplicaciones (40%)

- Soporte técnico y mesa de ayuda (24%)

- Comercial y ventas (14%)

- Analistas tester (6%)

Además, las firmas proyectan 86 nuevas incorporaciones entre marzo y septiembre de este año.

Frecuencia de actualización salarial

La frecuencia de actualización de sueldos también se mantuvo elevada.

El 43% de las empresas aplica ajustes trimestrales, el 21% semestrales, el 19% de manera cuatrimestral y un 5% lo hace de forma mensual. El promedio de aumento salarial aplicado entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026 fue del 27%.

Noticias relacionadas
Las figuritas del Mundial 2026. Rosario tiene su primer espacio de intercambio en el Centro Cultural Fontanarrosa

El Fontanarrosa se promociona como espacio de intercambio de figuritas del Mundial

Comenzaron a evacuar a algunas persona que se enfermaron de Hantavirus durante la travesía en el crucero

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional

Las figuras y álbum del Mundial 2026. La distribución no llegó a todos los comercios

Figuritas del Mundial 2026: "De cada 10 kioscos solo 2 las tienen", advierten comerciantes

Los dispositivos electrónicos de calentamiento de tabaco y los vapeadores se podrán ahora se pueden vender libremente 

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

Ver comentarios

Las más leídas

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Lo último

Rutas y puertos: respaldo de la Bolsa al proyecto de Pullaro que levanta ruido en el agro

Rutas y puertos: respaldo de la Bolsa al proyecto de Pullaro que levanta ruido en el agro

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa

La Justicia levantó el secreto fiscal de Manuel Adorni y su esposa

La FIA y la Fórmula 1 analizan sumar tres carreras a la presente temporada

La FIA y la Fórmula 1 analizan sumar tres carreras a la presente temporada

Rutas y puertos: respaldo de la Bolsa al proyecto de Pullaro que levanta ruido en el agro

La entidad emitió un comunicado en el que avala la creación del nuevo modelo de mantenimiento de infraestructura vial del gobernador
Rutas y puertos: respaldo de la Bolsa al proyecto de Pullaro que levanta ruido en el agro
Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe
Policiales

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Un obrero cayó por el hueco de un ascensor y fue trasladado al Heca en grave estado
La Ciudad

Un obrero cayó por el hueco de un ascensor y fue trasladado al Heca en grave estado

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional
La Ciudad

Hantavirus: el panorama en Santa Fe y cuál es la cepa que genera un alerta internacional

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores
LA CIUDAD

Desde Santa Fe lanzan un fuerte cuestionamiento a la libre venta de vapeadores

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco
Policiales

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Un resultado en Copa Libertadores evitó que Central se meta en octavos

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Central le ganó a Libertad con gol de Ovando y está a tiro de meterse en octavos de la Libertadores

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Nación intimó a cooperativa Trechel a desalojar el predio de Junín y Caseros

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Con poquito, Central construyó un triunfo de una dimensión gigante: lo acercó más a octavos

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Ovación
El arquero de la doble atajada a Di María contó qué hizo en el momento del disparo
Ovación

El arquero de la doble atajada a Di María contó qué hizo en el momento del disparo

El arquero de la doble atajada a Di María contó qué hizo en el momento del disparo

El arquero de la doble atajada a Di María contó qué hizo en el momento del disparo

En Central, toda la atención está puesta en el físico de un jugador clave: Jaminton Campaz

En Central, toda la atención está puesta en el físico de un jugador clave: Jaminton Campaz

The New York Times destaca que muchos hinchas argentinos no pueden pagar el viaje al Mundial

The New York Times destaca que muchos hinchas argentinos no pueden pagar el viaje al Mundial

Policiales
Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después
Policiales

Lo arrestaron en la cancha de Central y trató de entrar de nuevo dos días después

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Secuestran más de 400 kilos de cocaína en una avioneta interceptada en Santa Fe

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Hallaron a la mujer que estuvo desaparecida un mes tras una extorsión narco

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

Estafa en el centro: detienen a pareja que utilizaba una tarjeta de crédito robada

La Ciudad
Sueldos tech: cuánto ganan los programadores en Rosario
La Ciudad

Sueldos tech: cuánto ganan los programadores en Rosario

El diseñador Fabian Zitta llega a Rosario para realizar un desfile solidario

El diseñador Fabian Zitta llega a Rosario para realizar un desfile solidario

Un obrero cayó por el hueco de un ascensor y fue trasladado al Heca en grave estado

Un obrero cayó por el hueco de un ascensor y fue trasladado al Heca en grave estado

El Fontanarrosa se promociona como espacio de intercambio de figuritas del Mundial

El Fontanarrosa se promociona como espacio de intercambio de figuritas del Mundial

Los concesionarios del litoral realizan su convención en Rosario
Economía

Los concesionarios del litoral realizan su convención en Rosario

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ignacio Ovando fue el mejor constructor en una victoria gigante

Proyecto santafesino para eliminar las retenciones agropecuarias por ley
Política

Proyecto santafesino para eliminar las retenciones agropecuarias por ley

Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco en cárceles federales
Policiales

Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco en cárceles federales

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela
La Región

Descartan que el adolescente que disparó en San Cristóbal vuelva a una escuela

Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones
La Región

Santa Fe asegura que reparará rutas provinciales e invertirá $52.000 millones

Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus
Información General

Finalmente España recibirá el crucero con un brote de Hantavirus

Milei refuerza el blindaje a Adorni tras más revelaciones que complican al funcionario
Política

Milei refuerza el blindaje a Adorni tras más revelaciones que complican al funcionario

Irá a juicio oral el gendarme que hirió al fotoperiodista Pablo Grillo
Información General

Irá a juicio oral el gendarme que hirió al fotoperiodista Pablo Grillo

Ciudad de México se hunde a un ritmo cada vez más alarmante
Información General

Ciudad de México se hunde a un ritmo cada vez más alarmante

Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos suyas generadas con IA
Información General

Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos suyas generadas con IA

Macron debutó como cantante en una cena de Estado en Armenia
Información General

Macron "debutó" como cantante en una cena de Estado en Armenia

Alberto Fernández pidió la nulidad de la causa por violencia de género
Política

Alberto Fernández pidió la nulidad de la causa por violencia de género

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto
Policiales

Dos imputados por balear a joven que intentaron llevar por la fuerza en un auto

Un obrero murió tras caer al vacío desde una antena en el barrio Tablada
La Ciudad

Un obrero murió tras caer al vacío desde una antena en el barrio Tablada

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional
La Ciudad

Preocupación por El Niño y la lluvia: Santa Fe se sumó a una mesa de alerta nacional

Muerte en una discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido
Policiales

Muerte en una discusión familiar: el cuñado de la víctima sigue detenido

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa
Economía

El precio de la ropa en Santa Fe lleva un año sin aumento y con rentabilidad negativa

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton
Policiales

Liberaron a la mujer detenida en el caso de abuso sexual en Fisherton