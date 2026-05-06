Sueldos tech: cuánto ganan los programadores en Rosario

El sector tecnológico rosarino sigue mostrando dinamismo. Según el Informe Salarial de marzo 2026 elaborado por el Polo Tecnológico Rosario, el promedio bruto de los sueldos en la industria del software y servicios IT alcanzó $2.746.622, lo que representa un aumento interanual del 27% respecto de marzo de 2025.
El informe refleja un crecimiento sostenido en todos los niveles de experiencia, desde puestos junior hasta directivos, y confirma el rol de Rosario como uno de los polos tecnológicos más activos del país.
Salarios por nivel y crecimiento interanual
El informe desglosa la evolución de los salarios según jerarquía:
- Semisenior: $2.552.768
- Senior: $3.492.147
El salario promedio global pasó de $2.161.216 en marzo 2025 a $2.746.622 en marzo 2026, con una suba del 27%.
Entre los perfiles específicos más demandados, los desarrolladores full stack registraron los siguientes valores promedio:
- Junior: $1.626.416
- Semisenior: $2.552.533
- Senior: $3.497.207
Perfiles senior mejor pagos
Los puestos senior especializados encabezaron la escala salarial, superando ampliamente el promedio general.
Según el relevamiento, los mejores salarios promedios en bruto se registraron en:
- Director de proyecto: $4.693.883
- Ingeniero electrónico: $4.301.886
- Arquitecto de soluciones: $4.209.390
- Líder de proyecto: $3.956.147
- Especialista en Machine Learning: $3.601.516
- Consultor funcional: $3.166.373
Estos datos consolidan la tendencia del crecimiento sostenido de los salarios técnicos y gerenciales, impulsados por la demanda de talento calificado y la competencia entre empresas del ecosistema local.
Más empleo y búsqueda de talento
El informe detalla que el 62% de las empresas del Polo incorporó personal entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.
Entre los perfiles más requeridos, se destacan:
- Desarrolladores de aplicaciones (40%)
- Soporte técnico y mesa de ayuda (24%)
- Comercial y ventas (14%)
- Analistas tester (6%)
Además, las firmas proyectan 86 nuevas incorporaciones entre marzo y septiembre de este año.
Frecuencia de actualización salarial
La frecuencia de actualización de sueldos también se mantuvo elevada.
El 43% de las empresas aplica ajustes trimestrales, el 21% semestrales, el 19% de manera cuatrimestral y un 5% lo hace de forma mensual. El promedio de aumento salarial aplicado entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026 fue del 27%.