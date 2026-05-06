Sueldos tech: cuánto ganan los programadores en Rosario

Un relevamiento del Polo Tecnológico reveló los salarios del sector, que tuvieron un aumento interanual promedio del 27%

Los sueldos de los programadores en Rosario tuvieron un incremento interanual del 27%.

El sector tecnológico rosarino sigue mostrando dinamismo. Según el Informe Salarial de marzo 2026 elaborado por el Polo Tecnológico Rosario , el promedio bruto de los sueldos en la industria del software y servicios IT alcanzó $2.746.622 , lo que representa un aumento interanual del 27% respecto de marzo de 2025.

El informe refleja un crecimiento sostenido en todos los niveles de experiencia , desde puestos junior hasta directivos, y confirma el rol de Rosario como uno de los polos tecnológicos más activos del país .

El informe desglosa la evolución de los salarios según jerarquía:

- Semisenior: $2.552.768

- Senior: $3.492.147

El salario promedio global pasó de $2.161.216 en marzo 2025 a $2.746.622 en marzo 2026, con una suba del 27%.

Entre los perfiles específicos más demandados, los desarrolladores full stack registraron los siguientes valores promedio:

- Junior: $1.626.416

- Semisenior: $2.552.533

- Senior: $3.497.207

Perfiles senior mejor pagos

Los puestos senior especializados encabezaron la escala salarial, superando ampliamente el promedio general.

Según el relevamiento, los mejores salarios promedios en bruto se registraron en:

- Director de proyecto: $4.693.883

- Ingeniero electrónico: $4.301.886

- Arquitecto de soluciones: $4.209.390

- Líder de proyecto: $3.956.147

- Especialista en Machine Learning: $3.601.516

- Consultor funcional: $3.166.373

Estos datos consolidan la tendencia del crecimiento sostenido de los salarios técnicos y gerenciales, impulsados por la demanda de talento calificado y la competencia entre empresas del ecosistema local.

Más empleo y búsqueda de talento

El informe detalla que el 62% de las empresas del Polo incorporó personal entre septiembre de 2025 y marzo de 2026.

Entre los perfiles más requeridos, se destacan:

- Desarrolladores de aplicaciones (40%)

- Soporte técnico y mesa de ayuda (24%)

- Comercial y ventas (14%)

- Analistas tester (6%)

Además, las firmas proyectan 86 nuevas incorporaciones entre marzo y septiembre de este año.

Frecuencia de actualización salarial

La frecuencia de actualización de sueldos también se mantuvo elevada.

El 43% de las empresas aplica ajustes trimestrales, el 21% semestrales, el 19% de manera cuatrimestral y un 5% lo hace de forma mensual. El promedio de aumento salarial aplicado entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026 fue del 27%.