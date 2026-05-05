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Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco rosarinos presos en cárceles federales

La Cámara Federal rechazó planteos de Guille Cantero, Esteban Alvarado, Mauro Novelino y Leonardo Airaldi contra traslados, requisas y restricciones

5 de mayo 2026 · 15:50hs
Ariel Máximo Guille Cantero

Ariel Máximo "Guille" Cantero, jefe narco sobre el que ratifican medidas de máxima seguridad. 

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las medidas de máxima seguridad para jefes narco de Rosario al declarar inadmisibles los recursos de sus defensas y confirmar traslados y restricciones en el penal de Ezeiza. Los planteos incluían a referentes criminales de la talla de Máximo Ariel "Guille" Cantero, Mauro Nahuel Novelino, Leonardo Roberto Airaldi y Esteban Lindor Alvarado.

La Sala II, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, resolvió en cuatro legajos distintos rechazar los planteos de las defensas de los líderes santafesinos de bandas criminales que están detenidos en cárceles federales. Los magistrados consideraron que las presentaciones carecían de fundamentos suficientes para habilitar la revisión, y convalidaron decisiones previas que habían denegado beneficios como visitas íntimas y cuestionamientos a traslados a pabellones de máxima seguridad en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

Jefes narco rosarinos

Uno de los principales casos abordados fue el del narco Esteban Lindor Alvarado, detenido en la cárcel de Ezeiza. Actualmente está condenado a prisión perpetua por homicidio calificado y acumula distintas sentencias por asociación ilícita, narcotráfico y lavado de activos. Los jueces consideraron que mantiene un perfil de alto riesgo, sobre todo tras su antecedente que lo ubicó a la cabeza de un plan de fuga tras la compra de un helicóptero en 2023.

Otro jefe criminal, en este caso privado de la libertad en la cárcel federal de Marcos Paz, es Máximo Ariel "Guille" Cantero. Considerado líder de Los Monos cuando se erigió en sucesor de su hermano asesinado en 2013, acumuló más condenas por delitos cometidos desde la prisión que estando libre. Hasta el momento acumula condenas que superan los 130 años de prisión por distintos delitos relacionados a homicidios, comercio de drogas y amenazas.

Mauro Novelino, en tanto, es un cabecilla oriundo de Venado Tuerto que también acumuló acusaciones por delitos estando presos. Fuentes oficiales confirmaron que cumple una condena unificada de 35 años. Por su parte Leonardo Airaldi, ex dirigente rural, enfrenta un juicio por presunta financiación de narcotráfico y un plan para atacar a funcionarios judiciales, lo que motivó su traslado y disposición bajo un sistema de máxima seguridad.

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