Ratifican el régimen de máxima seguridad para jefes narco rosarinos presos en cárceles federales

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Seguridad: Pullaro saca punta a las estadísticas y sube al ring al peronismo
La Ciudad
Por primera vez, las escuelas de la UNR participarán de una evaluación nacional
POLICIALES
Una mujer detenida por agredir a un hombre con un palo y un cuchillo
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Puente Rosario-Victoria: el tránsito con Telepase trepó al 50%
Información General
Aerolíneas Argentinas elimina el equipaje de mano gratis en las tarifas básicas nacionales
POLICIALES
Buscan a un hombre por agredir a su expareja en Villa Constitución
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Día de la Celiaquía: jornada gratuita en Rosario para sacarse las dudas con especialistas
La Ciudad
La Asociación Amigos del Parque Independencia cumplió 25 años cuidando el espacio público
Policiales
Lo acusan de matar accidentalmente a su cuñado en una discusión
La Ciudad
Fuertes controles con 117 cuidacoches retirados el fin de semana largo
La Ciudad
El tiempo en Rosario: martes con posibles chaparrones en la previa de más lluvia
Información General
A juicio por homicidio: Pity necesita un permiso judicial para tocar en Rosario
La Ciudad
Una muestra con 150 fotos de Messi ya se exhibe en el Museo del Deporte
Ovación
El uno x uno de Newell's: Rodrigo Herrera fue el motor rojinegro en la noche de Liniers
Ovación
Central: Pol, Giménez y Navarro: tres nombres para dos puestos a reemplazar
Política
Un contratista declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo en refacciones
Policiales
G. Baigorria: dos acusados de amputarle un dedo a un hombre quedaron presos
La Ciudad
Rosario despide a Augusto Pantarotto, "gran maestro" de la arquitectura
La Región
La reacción de una abuela ante la multa por una falsa amenaza escolar
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Humming Airways reactivó otros destinos, pero Venado Tuerto sigue sin vuelos