Acevedo, el 2 de Cocca que se fue a Colón

La historia reciente marca que Lucas Acevedo estuvo cerca de volver a Central por expreso pedido de Diego Cocca. Incluso desde Arroyito afirmaban sin dudar que la operación estaba cerrada de manera tácita. Sin embargo, terminó aceptando la propuesta de Colón ante la indefinición dirigencial. El defensor surgido de Tiro Federal no llegó realmente porque las autoridades canallas esperaban sellar antes otra incorporación. Es que ningún integrante de la comisión que preside Rodolfo Di Pollina estaba dispuesto a pagar el posible alto costo político de repatriar un jugador que fue declarado en libertad de acción bajo la bandera política de su gestión. A eso había que sumarle que el Negro fue uno de los juveniles que llegó al club mediante el convenio con los Tigres de Ludueña, que fue tan cuestionado por los auriazules cuando tomaron

el mando en 2015. El destino pondrá hoy al Negro frente a frente con el entrenador que tanto lo pidió y no pudo tenerlo. Como también con los directivos que no terminaron de sumarlo para que sea el reemplazante natural de Matías Caruzzo.

De quererlo a tenerlo como rival. De esperarlo de un momento a otro para entrenarlo de cerca a ver cómo los días se consumían en la nada misma. Diego Cocca se quedó sin Acevedo, pese a que desde la entidad canalla afirmaban en su momento que el arribo del zaguero central era cosa juzgada.

"Estamos viendo algunas de las otras propuestas que nos interesan. Una vez que definamos a quién traemos lo anunciaremos como el primer refuerzo inmediatamente. Luego sí terminaremos de acordar todo con San Martín de Tucumán para traer a Lucas, tal el pedido que hizo nuestro técnico”, fueron algunas de las frases que partían desde las entrañas de los diversos referentes auriazules cuando se los consultaba sobre cómo estaba o iba la negociación con el defensor.

Mientras tanto, el jugador seguía de vacaciones y esperando el llamado final para volver al pago que lo lanzó al profesionalismo. Pero ese llamado jamás llegaba. Fue entonces que Talleres, Colón, Huracán y Lanús comenzaron a sondear a sus pares tucumanos porque les interesaba el zaguero.

En tanto, desde Central confesaban por lo bajo que "la idea es traer antes a otro jugador porque Acevedo quedó libre bajo nuestra gestión, venía del convenio con Tiro y eso es un costo político que podríamos pagar bastante caro. Por eso estamos viendo de cerrar otro apellido para después sí finiquitar la operación”.

No obstante, ese momento no llegó nunca y Lucas terminó aceptando la oferta que le hizo Colón. Para Cocca también fue un tema espinoso porque era el apellido ideal para que compitiera con Caruzzo, que ahora no tiene un reemplazante natural debido a que en las inferiores hace tiempo además que no asoma un juvenil.

Hoy la historia será diferente. Cocca tendrá del otro lado de la línea al jugador que tanto esperaba. Mientras que para el defensor también será especial porque se medirá ante el club que lo terminó de formar y lanzó al profesionalismo. También el que lo hizo esperar en vano hace unas semanas bajo la promesa dirigencial que lo iban a sumar, algo que jamás sucedió.