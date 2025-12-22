Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

El mercado de pases recién comienza, pero uno de los nombres que titila en el radar de Central es muy familiar y tiene buenos antecedentes. Por si quedaba alguna duda sobre su postura actual, Jeremías Ledesma publicó este domingo una foto que alimenta la ilusión canalla del regreso después de cinco años y medio.

La situación del arquero de River , suplente desde que volvió a la Argentina, no es nueva. No obstante, el sueño de un segundo ciclo en Arroyito se encendió frente a las dudas sobre la continuidad de Jorge Broun en la próxima temporada.

Mientras la negociación con Fatura tiene final abierto, Conan compartió material de archivo que no pasó inadvertida ante los ojos de los hinchas. A través de su cuenta oficial de X añadió una imagen de uno de los partidos que disputó en Central e incluso se lo puede ver con el brazalete de capitán que hasta hace poco tiempo utilizaba el dueño actual del arco auriazul.

El contrato de Broun vence el próximo 31 de diciembre. El presidente Gonzalo Belloso confirmó el último jueves que la oferta de renovación del vínculo ya está sobre la mesa , al igual que en el caso de otros dos veteranos del plantel, Ignacio Malcorra y Carlos Quintana .

Central quiere retener al exarquero de Gimnasia y Colón para afrontar la triple competencia del primer semestre de 2026, pero las partes todavía no alcanzaron un acuerdo en este sentido. Mientras tanto, al nuevo director técnico Jorge Almirón todavía le faltan dos semanas para empezar la pretemporada y terminar de acomodar las fichas disponibles dentro del grupo de futbolistas.

Broun tiene 39 años y fue una de las figuras del campeonato de la Copa de la Liga Profesional 2023. Desde entonces se mantuvo como titular e incluso conservó su rol de capitán durante buena parte del último semestre, a pesar de la incorporación de un ídolo internacional de la talla de Ángel Di María.

La alternativa concreta que tiene el Canalla hoy para reemplazar al arquero es Axel Werner. El exfutbolista de Boca y Atlético de Rafaela cumplió cada vez que le tocó reemplazar a Fatu, pero aún no hay señales de que pueda adueñarse del puesto si fracasa la renovación.

¿Cómo le fue a Jeremías Ledesma en River?

Ledesma también dio la vuelta olímpica con Central y fue uno de los héroes de la conquista de la Copa Argentina 2018. Actualmente lleva más de una temporada a la sombra de Franco Armani y no parece que tenga chances de desplazarlo en el arco millonario.

Desde que regresó al país, Conan sólo jugó siete partidos y recibió la misma cantidad de goles. El arquero firmó contrato hasta diciembre de 2028 y River acordó el pago de más de 3 millones de dólares a Cádiz para adquirir su pase, de modo que la opción más sencilla para mudarse a Rosario es un préstamo. De lo contrario, el Canalla tendrá que hacer un gran esfuerzo económico si quiere repatrariar al pergaminense de 32 años.