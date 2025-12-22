Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Provincial venció 93 a 73 a Deportivo Viedma como visitante y sumó su octavo triunfo consecutivo en la Liga Argentina de Básquet,

La campaña de Provincial en la Liga Argentina de Básquet, segundo nivel nacional, ya no es casualidad. El Rojo venció con mucha autoridad por 20 puntos a Deportivo Viedma (93 a 73) y es el equipo con mayor porcentaje de victorias en la Conferencia Sur.

El elenco de Esteban Gatti sumó su octavo triunfo consecutivo (los últimos cinco con una diferencia superior a diez puntos) y tiene un récord de 11 triunfos y solamente dos derrotas, por lo cual podrá brindar con tranquilidad.

Ya que además nunca sufrió una derrota en esta temporada en el Salvador Bonilla donde ganó los cinco partidos que jugó.

Ante Deportivo Viedma fue de menor a mayor. De hecho, alcanzó a estar nueve puntos abajo, pero lo fue remontando para irse al descanso largo con un punto abajo (45-46).

En esos dos primeros cuartos estuvo errático, sobre todo en los intentos de tres puntos. Pero en el tercer cuarto, calibró la mira, y ese periodo fue favorable a los de Gatti por 33 a 12, lo que se hizo indescontable al equipo local.

El plantel estuvo compuesto por: Gastón Gerbaudo 12, Matías Acosta 7, Federico Gobetti 9, Abraham Barahona 20, Tomás Torres 6 (fi), Santiago Sibulovsky 0, Andrés Chervo 20, Adrián Boccia 14, Tomás Gómez Platia 0 y Santiago López 5.

La campaña del Rojo en la Liga Argentina

Estos son los resultados de los 13 partidos de Provincial en la Liga Argentina: Unión de Mar del Plata (V) 84-80, Gimnasia de La Plata (V) 80-88, Ciclista Juninense (L) 82-77, Central Entrerriano de Gualeguaychú (L) 100-84, Centenario de Venado Tuerto (V) 87-89, Pico F.C. (V) 74-68, Deportivo Norte de Armstrong (V) 66-60, Pergamino Básquet (L) 77-62, La Unión de Colón (L) 79-66, Lanús (L) 81-69, El Talar (V) 91-76, Villa Mitre de Bahía Blanca (V) 86-70 y Deportivo Viedma (V) 93-73.

Los goleadores del equipo son el ecuatoriano Barahona (199 puntos y un promedio de 15,3), Matías Acosta (172 y 13,2) y Adrián Boccia (164 y 12,6).

El Rojo tiene 24 puntos (11-2) y está segundo detrás de Quilmes de Mar del Plata (11-3). Pero los rosarinos tiene un porcentaje de victorias mayor que los marplatenses (84,60 % contra 78,5 %).

El primer partido de Provincial en 2026 será el 9 de enero cuando reciba en Rosario a Racing de Avellaneda.