Fallo por Vicentin: quiénes deberán pagar millonarias costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

El Tribunal de Reconquista desestimó las impugnaciones contra el salvataje de Vicentin por parte de Grassi S.A. Los costos judiciales podrán superar los 20 millones de dólares

El reciente fallo del Tribunal de Reconquista no solo desestimó de plano las impugnaciones contra el salvataje de Vicentin por parte de Grassi S.A., sino que ahora deja a un grupo de impugnantes enfrentando costas millonarias.

Entre los nombres que ahora deberán afrontar estas costas se encuentran MOA-LDC, Banco Hipotecario, Banco Santander, Servi-Mam, Enrique Zeni, Tatiana Ballatore, Gonzalo Sifone, la firma Logrando Amigos SRL, Ángel González del Cerro, Emilio Basavilbaseo de Alvear y Expogranos SA.

Estos actores, algunos de ellos acreedores directos y otros participantes indirectos, se encuentran ahora en la incómoda posición de asumir costos judiciales que podrían superar los 20 millones de dólares. Este monto no es menor y, según fuentes cercanas al proceso, podría duplicarse en caso de que los impugnantes decidan apelar nuevamente, aun ante un fallo tan categórico.

Dreyfus y la sombra de un asesoramiento interesado

En este contexto, no son pocos los que señalan que algunos estudios jurídicos y grandes jugadores internacionales —se menciona en voz baja a Louis Dreyfus Company y su equipo legal— habrían alentado estas impugnaciones, quizás buscando beneficios propios o de empresas controladas. Hoy, esa estrategia se ha vuelto en contra de quienes la impulsaron, exponiéndolos a un costo financiero considerable.

El mensaje de Reconquista

El Tribunal de Reconquista ha dejado un mensaje claro: las maniobras procesales sin fundamentos sólidos no solo fracasan, sino que pueden salir muy caras. Con esta decisión, el tribunal ha marcado un precedente: insistir en una vía judicial sin sustento real es un riesgo que puede costar millones.