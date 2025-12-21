La Capital | Economía | Vicentin

Fallo por Vicentin: quiénes deberán pagar millonarias costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

El Tribunal de Reconquista desestimó las impugnaciones contra el salvataje de Vicentin por parte de Grassi S.A. Los costos judiciales podrán superar los 20 millones de dólares

21 de diciembre 2025 · 15:54hs
Algunos de los acreedores directos y otros participantes indirectos

Foto: Archivo / La Capital.

Algunos de los acreedores directos y otros participantes indirectos, se encuentran ahora en la incómoda posición de asumir costos judiciales. 

El reciente fallo del Tribunal de Reconquista no solo desestimó de plano las impugnaciones contra el salvataje de Vicentin por parte de Grassi S.A., sino que ahora deja a un grupo de impugnantes enfrentando costas millonarias.

Entre los nombres que ahora deberán afrontar estas costas se encuentran MOA-LDC, Banco Hipotecario, Banco Santander, Servi-Mam, Enrique Zeni, Tatiana Ballatore, Gonzalo Sifone, la firma Logrando Amigos SRL, Ángel González del Cerro, Emilio Basavilbaseo de Alvear y Expogranos SA.

Un alto precio por una estrategia fallida

Estos actores, algunos de ellos acreedores directos y otros participantes indirectos, se encuentran ahora en la incómoda posición de asumir costos judiciales que podrían superar los 20 millones de dólares. Este monto no es menor y, según fuentes cercanas al proceso, podría duplicarse en caso de que los impugnantes decidan apelar nuevamente, aun ante un fallo tan categórico.

>>Leer más: Grassi: "Vamos a volver a poner en marcha todos los activos de Vicentin"

Dreyfus y la sombra de un asesoramiento interesado

En este contexto, no son pocos los que señalan que algunos estudios jurídicos y grandes jugadores internacionales —se menciona en voz baja a Louis Dreyfus Company y su equipo legal— habrían alentado estas impugnaciones, quizás buscando beneficios propios o de empresas controladas. Hoy, esa estrategia se ha vuelto en contra de quienes la impulsaron, exponiéndolos a un costo financiero considerable.

El mensaje de Reconquista

El Tribunal de Reconquista ha dejado un mensaje claro: las maniobras procesales sin fundamentos sólidos no solo fracasan, sino que pueden salir muy caras. Con esta decisión, el tribunal ha marcado un precedente: insistir en una vía judicial sin sustento real es un riesgo que puede costar millones.

Algunos de los acreedores directos y otros participantes indirectos, se encuentran ahora en la incómoda posición de asumir costos judiciales. 

La Justicia le otorgó al grupo Grassi el control de Vicentin 

El intendente Vallejos celebró la iniciativa y subrayó la importancia de que la empresa continúe siendo un motor de empleo y desarrollo en Reconquista y alrededores.

Vicentin: empresarios y autoridades se reunieron en Reconquista y redoblaron su compromiso sobre el futuro de la firma

Al menos ocho grandes empresas globales están en condiciones de competir por la licitación de la hidrovía. 

Hidrovía: el gobierno lanzó una nueva licitación

Javier Milei junto a Ajay Banga, el presidente del Banco Mundial

Préstamo de USD300 millones para financiar la transición de subsidios energéticos

