Central define su agenda para el 2026: cuándo jugará la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones

Central afrontará en 2026 dos cruces de altísimo voltaje deportivo e institucional: primero frente a Estudiantes por la Supercopa Internacional y luego por la Recopa de Campeones, torneo que sumará a Independiente Rivadavia de Mendoza como tercer protagonista. La expectativa crece por la rivalidad que estalló entre canallas y pinchas

21 de diciembre 2025 · 14:42hs
Central define su agenda para el 2026: cuándo jugará la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones

La temporada 2025 del fútbol argentino llegó a su fin y dejó una última consecuencia inmediata para Rosario Central: definió al rival del canalla en la Supercopa Internacional 2026. Estudiantes derrotó este sábado 2-1 a Platense en el Trofeo de Campeones y, con ese título, se aseguró su lugar en la final que lo cruzará con el equipo auriazul.

Ese partido todavía no tiene fecha ni sede confirmadas, aunque el primer borrador marca dos pistas claras: marzo como mes probable, y Uruguay o Paraguay como las sedes con mayor porcentaje de opciones para albergar el encuentro.

Por lo que se juega, por el cruce de estilos y por el clima que envuelve a la relación entre ambos clubes, se proyecta un duelo de enorme expectativa. Desde el lado canalla, el valor simbólico será doble: se trata de una final internacional frente al club que protagonizó la mayor polémica deportiva del año.

El cruce que viene cargado de historia reciente y tensión

Central y Estudiantes volverán a mirarse a la cara con la memoria muy fresca. La tensión entre ambos clubes nació tras el recordado episodio ocurrido hace pocas semanas en el Gigante de Arroyito: el equipo platense le dio la espalda a los jugadores auriazules en el pasillo de campeón.

Ese hecho no salió de la nada. La Liga Profesional había oficializado a Central como campeón de la Liga 2025 por ser el equipo con más puntos acumulados en la tabla anual, decisión que abrió la puerta a una tormenta política, reglamentaria e institucional dentro del fútbol argentino.

El más duro en esa disputa fue Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien declaró públicamente que el título otorgado a Central era injusto. Desde la AFA respondieron con un dato implacable: el vicepresidente pincharrata, Pascual Caiella, había avalado la decisión en la reunión del comité ejecutivo.

A eso se sumó un gesto institucional que sería inolvidable: la AFA, por boletín oficial, recordó a Estudiantes la obligación formal de realizar el pasillo a Central. Cuando llegó el día, los jugadores del Pincha formaron, pero se dieron vuelta para darle la espalda a los canallas.

La imagen recorrió el país y alimentó una grieta deportiva que ahora tendrá continuidad en la Supercopa Internacional.

Recopa de Campeones: Central también dirá presente en otro nuevo torneo oficial

Además, Central y Estudiantes se volverán a cruzar en 2026, pero esta vez con un tercer protagonista: Independiente Rivadavia de Mendoza, campeón de la Copa Argentina.

Los tres participarán de la Recopa de Campeones 2026, uno de los tres nuevos trofeos incorporados al calendario oficial del fútbol argentino. El certamen reunirá a los ganadores de:

  • Copa Argentina,

  • Supercopa Argentina,

  • Supercopa Internacional.

Este trofeo tendrá el siguiente sistema de puntuación: juegan todos contra todos y en cada partido habrá un ganador. En caso de empate después de los 90 minutos, se define en una tanda de penales. Los puntos se repartirán de la siguiente manera:

  • 3 puntos para quien gane en el tiempo reglamentario.
  • 2 puntos en el caso de victoria en la serie desde los doce pases, luego de empate en los 90 minutos.
  • 1 punto si el equipo cae derrotado en los penales, tras haber igualado en tiempo regular.
  • 0 puntos en caso de perder en los 90 minutos.

Una vez finalizado el triangular, el equipo con mayor cantidad de puntos se consagrará campeón. En caso de haber igualdad de unidades en el primer puesto, los criterios de desempate tendrán el siguiente orden de prioridad: diferencia de gol, goles a favor, menos tantos en contra, mejor puntuación Fair Play.

Las fechas exactas de disputa de la Recopa de Campeones aún no han sido anunciadas y dependerán de la disponibilidad del calendario en 2026, aunque es muy probable que se haga a mediados de año. Por ahora, no se anunció cuál será la premiación económica para cada uno de los equipos participantes, mientras que la AFA se hará cargo de designar los árbitros y las sedes.

