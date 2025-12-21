La Capital | El Mundo | Perú

Perú condenó a prisión a tres policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans

Los agentes habían sido dejados en libertad, pero la Corte Interamericana ordenó un nuevo juicio y una disculpa pública por parte del Estado

21 de diciembre 2025 · 22:46hs
Azul Rojas Marín.

Azul Rojas Marín.

Tres policías fueron condenados en Perú a 17 años de prisión por tortura y violencia sexual contra Azul Rojas Marín, una mujer trans y activista de derechos LGBT, caso que se convirtió en la primera condena en ese país por un caso de discriminación sexual y el primero en la historia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tortura motivada por discriminación en la región.

Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León recibieron la sentencia en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada por el caso ocurrido en 2008 en la ciudad de Casa Grande, en el norte del país.

El 28 de febrero de ese año Azul Rojas caminaba hacia su casa cuando fue detenida por los tres agentes que le exigieron su identificación. Luego fue llevada a una estación de Policía donde la torturaron y violaron

Aunque Azul llevó el caso ante las autoridades judiciales, los tres agentes fueron dejados en libertad sin cumplir ninguna condena. Entonces ella junto a otras organizaciones de derechos humanos llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y el caso llegó finalmente a la Corte Interamericana.

En 2020, la Corte le ordenó a la Justicia peruana iniciar un proceso judicial en contra de los agentes de Policía por considerar que la detención de Azul Rojas había sido arbitraria, motivada por discriminación, y declarando que los hechos constituyeron tortura sexual.

A partir de entonces, la Fiscalía peruana inició una investigación y posteriormente acusó a los tres policías de tortura y violencia sexual agravada por un ensañamiento motivado por ser una persona trans y miembro de la comunidad LGBT.

En 2022, como parte de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana, el Estado peruano realizó un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y pidió perdón a Azul Rojas Marín y a su familia por el daño irreversible causado.

"La decisión de hoy es un paso muy importante para la recuperación de Azul y para hacer efectivo su derecho a la justicia por lo ocurrido", precisó la organización Redress, que acompañó a Azul Rojas en el proceso de la denuncia.

Y añadió: "También es una señal positiva de que el Perú está avanzando al garantizar que casos como el de Azul no queden impunes y que la tortura y otras formas de violencia contra personas LGBTI no sean toleradas en la sociedad peruana".

El 28 de febrero de 2008, Azul Rojas caminaba en dirección hacia su casa en la localidad de Casa Grande, departamento de La Libertad, cuando fue interceptada por los tres agentes mencionados. De acuerdo al testimonio durante las audiencias judiciales, los agentes le pidieron su identificación y según Azul, al ver que era una mujer transgénero, fue detenida y llevada a una estación de Policía.

"Allí sufrió insultos y agresiones verbales de carácter discriminatorio, así como agresiones físicas con golpes y uso de la fuerza para someterla y el uso de una vara policial para producirle heridas, hasta llegar a las agresiones sexuales como haber sido desnudada y haberla introducido en dos oportunidades la vara policial", se puede leer en la sentencia de la Corte.

El texto añade: "También se tiene en cuenta el mantenimiento de la privación de la libertad a pesar de su estado producto de las agresiones (dolores intensos) sin que se le proporcione auxilio".

Apenas fue dejada en libertad, Azul Rojas hizo la denuncia ante las autoridades locales, pero nuevamente fue discriminada por ser mujer trans. "Un fiscal me dijo cuando puse la denuncia: no te van a hacer caso por ser homosexual, porque si fueras una persona normal te harían caso, pero como tienes relaciones con hombres no te van a hacer caso", denunció Azul Rojas.

El caso fue, efectivamente, archivado por un tribunal peruano.

Ella decidió acudir a tres organizaciones defensoras de derechos humanos: Promsex, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Redress Trust para que el caso no quedara en la impunidad.

En 2020, tanto la CIDH como la Corte Interamericana estudiaron el caso, y esta última fue clara en responsabilizar directamente al Estado peruano "por no garantizar justicia ni atención para la víctima, destacando que la orientación sexual, identidad o expresión de género no deben ser motivo de ningún tipo de violencia".

Se ordenó abrir un nuevo juicio, una disculpa pública por parte del Estado y asistencia psicológica para Azul, entre otras medidas.

