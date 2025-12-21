El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Así lo aseguró el viceministro de Economía, José Luis Daza. Aseguró que en las elecciones de octubre la población ratificó “de manera contundente” que quiere continuar “por el sendero de reformas”

José Luis Daza , viceministro de Economía y el segundo de Luis Caputo , señaló que el 2026 “será el mejor año de la economía en décadas” .

Daza indicó que el año entrante será “el mejor año” luego del triunfo electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre pasado, lo que calificó como “un umbral clave de información”.

“2026 será el mejor año de la economía en décadas: no solo por el alto crecimiento impulsado por inversión, sino porque será crecimiento con cuentas macroeconómicas equilibradas, lo que lo hace sostenible” , manifestó el segundo de Caputo en sus redes sociales.

En ese sentido, Daza sostuvo que en las elecciones de octubre la población ratificó “de manera contundente” que quiere continuar “por el sendero de reformas” liderado por el presidente Javier Milei .

“A partir de ahora en muchos proyectos, esperar tiene más costos que beneficios. Muchos proyectos que estaban paralizados a la espera de esa definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando”, aseveró.

El viceministro de Economía citó un tuit del presidente de Nucleoeléctrica Argentina SA, Demian Reidel, en donde hace referencia a un artículo que escribió para un medio periodístico.

Mediante X, Reidel afirmó que "cada día se vuelve más nítida la diferencia entre improvisar (como hicieron gobiernos anteriores) y diseñar políticas de Estado con coraje y con método".

El rol de Daza para el 2026

Tras el triunfo presidente en Chile de José Antonio Kast, los rumores de una salida de Daza del Ministerio de Economía argentino se agigantaron.

El secretario de Política Económica de Argentina confirmó que recibió una oferta para unirse al gabinete del presidente electo de Chile

Aunque Daza no especificó el puesto, las especulaciones apuntan a que el economista con doble nacionalidad (argentina y chilena) podría asumir el cargo de ministro de Economía, Energía y Minería del gobierno chileno.

La confirmación se dio durante una entrevista en el streaming Carajo. Cuando se le preguntó directamente si le habían ofrecido ser ministro de Economía en Chile, Daza respondió, entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”.