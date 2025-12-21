La Capital | Economía | gobierno

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Así lo aseguró el viceministro de Economía, José Luis Daza. Aseguró que en las elecciones de octubre la población ratificó “de manera contundente” que quiere continuar “por el sendero de reformas”

21 de diciembre 2025 · 19:46hs
El gobierno asegura que el 2026 será el mejor año de la economía en décadas

José Luis Daza, viceministro de Economía y el segundo de Luis Caputo, señaló que el 2026 “será el mejor año de la economía en décadas”.

Daza indicó que el año entrante será “el mejor año” luego del triunfo electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre pasado, lo que calificó como “un umbral clave de información”.

“2026 será el mejor año de la economía en décadas: no solo por el alto crecimiento impulsado por inversión, sino porque será crecimiento con cuentas macroeconómicas equilibradas, lo que lo hace sostenible”, manifestó el segundo de Caputo en sus redes sociales.

En ese sentido, Daza sostuvo que en las elecciones de octubre la población ratificó “de manera contundente” que quiere continuar “por el sendero de reformas” liderado por el presidente Javier Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseLuisDazaAR/status/2002772881608995130&partner=&hide_thread=false

“A partir de ahora en muchos proyectos, esperar tiene más costos que beneficios. Muchos proyectos que estaban paralizados a la espera de esa definición sobre el modelo económico futuro ya se están activando”, aseveró.

El viceministro de Economía citó un tuit del presidente de Nucleoeléctrica Argentina SA, Demian Reidel, en donde hace referencia a un artículo que escribió para un medio periodístico.

daza2
El viceministro de Econom&iacute;a de la Naci&oacute;n, Jos&eacute; Luis Daza.

El viceministro de Economía de la Nación, José Luis Daza.

Mediante X, Reidel afirmó que "cada día se vuelve más nítida la diferencia entre improvisar (como hicieron gobiernos anteriores) y diseñar políticas de Estado con coraje y con método".

El rol de Daza para el 2026

Tras el triunfo presidente en Chile de José Antonio Kast, los rumores de una salida de Daza del Ministerio de Economía argentino se agigantaron.

El secretario de Política Económica de Argentina confirmó que recibió una oferta para unirse al gabinete del presidente electo de Chile

Aunque Daza no especificó el puesto, las especulaciones apuntan a que el economista con doble nacionalidad (argentina y chilena) podría asumir el cargo de ministro de Economía, Energía y Minería del gobierno chileno.

La confirmación se dio durante una entrevista en el streaming Carajo. Cuando se le preguntó directamente si le habían ofrecido ser ministro de Economía en Chile, Daza respondió, entre risas: “Me ofrecieron algunos cargos”.

Noticias relacionadas
El gobierno dice que, tal como quedó aprobado, el presupuesto no le sirve.

El gobierno define qué hará con el presupuesto en la previa al debate en el Senado

el gobierno moderniza el regimen de garantias aduaneras para operaciones de comercio exterior

El Gobierno moderniza el régimen de garantías aduaneras para operaciones de comercio exterior

la pelota en campo del gobierno

La pelota en campo del gobierno

argentina rechazo la explotacion de un pozo petrolero en malvinas

Argentina rechazó la explotación de un pozo petrolero en Malvinas

Ver comentarios

Las más leídas

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

John Lydon: Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo

John Lydon: "Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo"

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

Lo último

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

Newells no debe confiarse: su rival de Copa Argentina ascendió a Primera Nacional

Newell's no debe confiarse: su rival de Copa Argentina ascendió a Primera Nacional

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Luis Palavecino fue acusado de integrar la gavilla liderada por el prófugo Matías Gazzani. Fiscalía le achaca organizar y ejecutar actos de violencia
Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio
La Ciudad

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale
Información General

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
Información General

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio
POLICIALES

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva
Información General

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

John Lydon: Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo

John Lydon: "Malvinas fue una estupidez, que se peleen los gobiernos, yo soy de clase trabajadora y estoy con el pueblo"

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Ovación
Los rivales de Central: todos los bombos listos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026
Ovación

Los rivales de Central: todos los bombos listos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Los rivales de Central: todos los bombos listos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Los rivales de Central: todos los bombos listos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Di María va por el oro: todos los rosarinos ternados a los Premios Olimpia

Di María va por el oro: todos los rosarinos ternados a los Premios Olimpia

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Policiales
Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio
POLICIALES

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido

La Ciudad
Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio
La Ciudad

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Chiarella: Queremos un radicalismo moderno y cerca de la gente

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Chiarella: "Queremos un radicalismo moderno y cerca de la gente"

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación
Política

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido
Policiales

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora
La Ciudad

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe
La Ciudad

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario
Policiales

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Newells: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva