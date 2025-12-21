El arco de Central vuela de palo a palo entre dos campeones: de Jorge Broun a Jeremías Ledesma

Fatura tiene intenciones de seguir, pero el acuerdo final aún no llegó. Desde Buenos Aires vuelven a hablar del posible regreso de Conan a Arroyito

Jorge Broun es uno de los grandes referentes de Central. Fue piza clave en el título de la Copa de la Liga 2023.

El rearmado del plantel ya está en marcha en Central y la cosa viene lenta, pero al menos se empezó a mover. En materia de refuerzos todavía no hubo novedades, aunque hay un puesto que involucra ese último rubro con otro no menos importante, que es la renovación de los contratos que se vencen a fines de diciembre. Se trata del puesto de arquero, donde Jorge Broun está a la espera de poder renovar, mientras se sigue hablando, sobre todo desde Buenos Aires, de la posibilidad de sumar a Jeremías Ledesma .

Después de muchos días de especulaciones sobre qué determinación iba a tomar Central con los futbolistas a los que se les vence el contrato el 31 de diciembre, el presidente Gonzalo Belloso comunicó en la conferencia de prensa del pasado jueves que los tres jugadores en cuestión (Broun, Ignacio Malcorra y Carlos Quintana) “ya tienen una propuesta sobre la mesa” . Y agregó que el club “hizo un esfuerzo importante” en relación a las posibilidades económicas.

Fatu Broun ya tiene la propuesta frente a él, pero todavía no hay nada definido. Se sabe que este tipo de negociaciones implican un ida y vuelta constante, hasta llegar a un acuerdo.

Suele suceder que frente a una oferta aparezca una contrapropuesta por el lado del futbolista, pero es algo de lo que no hay información precisa. De suceder eso, habrá que ver hasta dónde está dispuesta la comisión directiva para negociar.

>>Leer más: Gonzalo Belloso: "En Central estamos intentando seguir siendo lo más molestos posible"

Broun2HR Fatura Broun lleva varios años seguidos en Arroyito y fue capitán hasta casi el final del Clausura. Le dio la cinta a Di María. Héctor Rio / La Capital

De lo que no hay dudas es que esta negociación tiene como principal protagonista a uno de los grandes referentes del plantel, que viene de varios años ya en el club y que fue titular indiscutido.

A los 39 años, Fatu Broun demostró estar en un muy buen nivel, pero el mayor anclaje que tiene con Central es haber sido uno de los grandes responsables de la obtención del título en la Copa de la Liga 2023, de la mano de Miguel Ángel Russo. Fue determinante en las definiciones por penales contra Racing y River, y también en la final contra Platense.

La palabra de Jorge Almirón cuenta

Por supuesto en esto será determinante la palabra de Jorge Almirón, aunque se estima que el flamante entrenador canalla dio el visto bueno para que se quede. En caso contrario el club no le hubiera realizado una propuesta para renovar el contrato.

En el medio, el rumor cada vez más fuerte de que Central está tras los pasos de Jeremías Ledesma, campeón con el Canalla de la Copa Argentina 2018. Hace un par de semanas que desde Buenos Aires trascendió esa información y en estos últimos días volvió a tomar fuerza. Del lado de Central es nula por la postura que tiene esta conducción de no informar absolutamente nada sobre las negociaciones que se mantiene abiertas.

>>Leer más: Central: tras el pleno por Almirón, las fichas que hacen falta para coronar la apuesta

Desde Capital Federal afirman que Ledesma no va a continuar en River (jugó apenas siete partidos) y que quien peleará el puesto con Franco Armani será Ezequiel Centurión, el arquero que regresa del Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina.

Ledesmaaa Jeremías Ledesma se formó en Central y fue campeón en Arroyito, en aquel equipo del Patón Bauza en Copa Argentina.

Ledesma, un nombre conocido

El de Ledesma es un nombre que siempre suena en los mercados de pases porque se trata de un jugador que se formó justamente en Arroyito, pero si la negociación existe, seguramente no debe ser sencilla.

Es que River pagó algo más de 2,5 millones de euros por el arquero oriundo de Pergamino a mediados de 2024 y para desprenderse del jugador querrá recuperar parte de ese dinero. Ledesma tiene contrato con el club de Núñez hasta diciembre de 2028.

En Central lo único que confirmaron es la intención de retener a Fatura Broun y que la oferta ya fue realizada. Lo que compete a Ledesma son más especulaciones que otra cosa. Ahora, de quedarse Broun y llegar Ledesma habrá que ver qué suerte corre Axel Werner, a quien le quedan seis meses más de contrato.

Podría darse el caso de que Central pase a tener dos arqueros de gran nivel, nacidos en el club y ambos campeones vistiendo la casaca canalla, lo que sería un escenario un tanto particular, con una competencia verdaderamente importante. Pero de aquí a que ello se concrete deben alinearse algunos planetas. Broun debiera arreglar los números con Central; el Canalla acordar con River la cesión de Ledesma; Ledesma dar el visto bueno para regresar a Arroyito.