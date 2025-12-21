Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Luis Palavecino fue acusado de integrar la gavilla liderada por el prófugo Matías Gazzani. Fiscalía le achaca la organización y ejecución de actos de violencia

Un hombre de 40 años sindicado como barra de Rosario Central fue imputado como organizador de la llamada banda de Los Menores . Luis Daniel Palavecino, apodado “Gordo” y arrestado hace diez días cerca de Ybarlucea, quedó en prisión preventiva por el plazo de ley.

El fiscal Luis Schiappa Pietra imputó días atrás a Palavecino el delito de asociación ilícita agravada por la participación de menores de edad en carácter de organizador . Y el juez Fernando Sosa le dictó la medida cautelar al menos para los próximos dos años.

En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal (CJP) Schiappa Pietra detalló algunas evidencias que a su entender ubican durante el último año a Palavecino como organizador de Los Menores, la estructura que le atribuyen liderar al prófugo Matías Gazzani . El fiscal sostuvo el Gordo que se desempeñó como tal desde enero del corriente año hasta que fue detenido el pasado 13 de diciembre.

En cuanto el rol de Palavecino, la acusación le atribuyó la “ejecución de operaciones violentas, la logística de armamento durante eventos deportivos llevados a cabo en estadio de fútbol y la consolidación de la influencia de la banda en el ámbito deportivo y territorial” . Según el fiscal, el acusado fue el nexo de comunicación con el resto de los organizadores, sobre todo en lo relacionado con la “violencia y la relación con la conducción de la barra brava” de Central.

En tal sentido el fiscal resaltó los vínculos de Palavecino con Lautaro “Laucha” Ghiselli, un hombre de 31 años acusado de liderar la barra de Central hasta que fue detenido en agosto pasado, y con el todavía prófugo Alan Insaurralde. También le achacan proveer de “distintas armas de fuego, entre ellas revólveres, pistolas y ametralladoras” a distintos miembros de la organización.

En lo relacionado con la actividad de Palavecino en el paravalancha, se lo acusó de haber acordado la entrega de entradas al estadio para “asegurar el dominio de la conducción de la barra” y desplegar “distintas actividades como pintadas y murales disputando espacios públicos con bandas rivales”. También se le atribuyen conversaciones sobre la distribución de drogas y negociaciones vinculadas a la venta de estupefacientes.

Los Menores

Con esta imputación Palavecino es colocado entre los organizadores de la asociación ilícita cuyo liderazgo se atribuye a Gazzani y que ya tiene a más de diez imputados. Debajo de la jefatura ahora son el Gordo se agrega a Ghiselli, Alejandro “Gordo Ale” Leguizamón, de 36 años; Ezequiel “Menor” Dilascio, de 19, y Matías Guerra de 24 años. Otros imputados, en calidad de miembros están detenidos Dylan “Sarampa” Bartozetti, de 23; Diego “Ceja” Aguirre, de 21; Kevin “Huesito” De los Santos, de 19, Mirko “Yedro” Benítez, de 18; Lucas Medina, de 37, y Germán Hermosín, de 33.

La organización, que para los investigadores tiene como fin principal “llevar adelante negocios ilícitos de venta de drogas al menudeo”, apela a ataques a tiros, extorsiones para quedarse con casas, adquisición ilícita de armas de fuego y vehículos. Todavía hay miembros que son buscados, algunos prófugos, otros no identificados y también “menores de edad y personas vulnerables” que son utilizados para que cometan ilícitos o vendan drogas.

Según la pesquisa sobre Los Menores, la mayoría son oriundos del barrio 7 de Septiembre, desde donde se extendieron a otros barrios como Stella Maris, La Bombacha y Emaus, en la misma zona oeste. En esa expansión, resaltan los investigadores, “se hicieron alianzas circunstanciales con los líderes de algunos barrios” entre los que citan a Claudio “Morocho” Mansilla en Santa Lucía y Godoy, Francisco “Fran” Riquelme en Ludueña y Barrio Industrial y Leandro “Gordo” Vilches en Empalme Graneros.

La estructura fue descripta por los investigadores con Gazzani en la cúspide, impartiendo órdenes directamente o a través de terceros a pesar de estar prófugo desde febrero de 2024. En ese esquema le atribuyeron a Palavecino organizar y ejecutar de manera personal, al igual que Leguizamón, “atentados contra distintas personas desde los inicios de la asociación ilícita, fundamentalmente entre 2021 y 2023”.

También se les achacó “organizar el regenteo de los puntos de venta de drogas y la provisión y circulación de armas de fuego entre los integrantes de la organización criminal”.