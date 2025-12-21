La Capital | Información General | adultos

Hackearon un sitio de contenidos para adultos y amenazaron con exponer los datos de sus usuarios

Se trata de la web PornHub. El archivo robado contendría información histórica recolectada durante varios años.

21 de diciembre 2025 · 17:02hs
Hackearon un sitio de contenidos para adultos y amenazaron con exponer los datos de sus usuarios

PornHub, el sitio de contenidos para adultos más conocido del mundo, denunció una operación de extorsión luego de un hackeo y posterior robo de datos de sus usuarios Premium.

Los atacantes aseguran haber obtenido más de 200 millones de registros con información vinculada a la actividad de las cuentas, como búsquedas, historiales de visualización y descargas, además de direcciones de correo electrónico y datos de ubicación.

Según la información compartida en redes sociales y foros especializados, los ciberdelincuentes amenazaron con hacer pública esa base de datos o con contactar de manera directa a los usuarios afectados si la empresa no accede a sus demandas.

El archivo sustraído tendría un tamaño cercano a los 94 GB y contendría información histórica recolectada durante varios años.

Cómo fue el hackeo a PornHub

De acuerdo a lo revelado por la empresa, el incidente no se originó en los sistemas de PornHub. La intrusión se produjo en Mixpanel, una plataforma analítica utilizada por firmas tecnológicas para medir eventos y comportamientos de usuarios. A partir de un acceso no autorizado detectado en noviembre de 2025, el grupo responsable comenzó a enviar correos de extorsión a clientes de ese proveedor, asegurando haber exfiltrado grandes volúmenes de datos.

En este caso, los registros corresponderían a información recolectada hasta 2021, año en el que la plataforma dejó de utilizar los servicios de Mixpanel. Muestras analizadas por investigadores de seguridad indican que los datos incluyen el tipo de actividad realizada dentro del sitio, URL y nombres de videos, palabras clave de búsqueda, marcas temporales y ubicación aproximada, además de correos electrónicos.

El sitio aclaró que no se vieron comprometidas contraseñas ni datos de medios de pago y alertó a sus usuarios sobre posibles correos fraudulentos que hagan referencia a esta información. Y recordó que nunca solicita claves ni datos bancarios por email y recomendó extremar las precauciones ante mensajes no solicitados.

Quién está detrás del ataque a PornHub

El ShinyHunters, una organización cibercriminal conocida por operaciones de extorsión basadas en el robo de datos, se adjudicó el hackeo. Esta banda se apoya en técnicas avanzadas de ingeniería social, phishing y vishing para suplantar identidades de empleados y acceder a sistemas corporativos. En 2025, el grupo quedó vinculado a algunas de las filtraciones más relevantes del año, incluidas intrusiones que explotaron integraciones con Salesforce.

El caso vuelve a poner el foco en los riesgos asociados al uso de plataformas externas de analítica y en la exposición de datos históricos. Información recolectada años atrás, incluso cuando ya no se utilice un servicio, puede transformarse en un elemento de presión y extorsión con impacto directo en la privacidad de millones de usuarios.

Noticias relacionadas
Solsticio de verano en Rosario: hoy el Sol se pone a las 20.11 y comienza la estación más calurosa del año

Solsticio de verano: por qué este domingo es el día más largo del año

Los peligros de la exposición al sol

Exposición al sol y cáncer de piel: qué cuidados recomiendan los especialistas

El Instituto Carlos Malbrán confirmó tres casos de la influenza A H3N2 K en Argentina

Se detectaron tres casos de la gripe H3N2 K en Argentina: qué se sabe del virus que tiene en vilo a Europa

Mercado Libre, la fintech de Marcos Galperín, ofrece puestos de trabajo

Mercado Libre ofrece trabajo en Argentina: qué puestos están vacantes y cómo postularse

Ver comentarios

Las más leídas

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Lo último

Quini 6 histórico: este domingo sortea un pozo récord de $12.000 millones

Quini 6 histórico: este domingo sortea un pozo récord de $12.000 millones

Hackearon un sitio de contenidos para adultos y amenazaron con exponer los datos de sus usuarios

Hackearon un sitio de contenidos para adultos y amenazaron con exponer los datos de sus usuarios

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por demoras, roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por demoras, roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por demoras, roturas y pésimo servicio

Viajar en ómnibus entre Rosario y Buenos Aires se convirtió en una odisea: demoras interminables, unidades en mal estado, fallas mecánicas, roturas en plena ruta y falta de higiene. Testimonios de pasajeros y reclamos sistemáticos que exponen un deterioro profundo del servicio.
Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por demoras, roturas y pésimo servicio
Hackearon un sitio de contenidos para adultos y amenazaron con exponer los datos de sus usuarios
Información General

Hackearon un sitio de contenidos para adultos y amenazaron con exponer los datos de sus usuarios

Quini 6 histórico: este domingo sortea un pozo récord de $12.000 millones
Información General

Quini 6 histórico: este domingo sortea un pozo récord de $12.000 millones

Fallo por Vicentin: quiénes deberán pagar millonarias costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Economía

Fallo por Vicentin: quiénes deberán pagar millonarias costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Cómo evoluciona la salud del chef Christian Petersen a más de una semana de permanecer en terapia intensiva
Información General

Cómo evoluciona la salud del chef Christian Petersen a más de una semana de permanecer en terapia intensiva

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Jugó con Ángel Di María en las divisiones inferiores de Central y es ídolo en Real Potosí

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Ovación
Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate
Ovación

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Central define su agenda para el 2026: cuándo jugará la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones

Central define su agenda para el 2026: cuándo jugará la Supercopa Internacional y la Recopa de Campeones

El sueño del pibe de Newells: goles en la Messi Cup, esfuerzo, fe y la foto más deseada

El sueño del pibe de Newell's: goles en la Messi Cup, esfuerzo, fe y la foto más deseada

Policiales
Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras
Policiales

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

La Ciudad
Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por demoras, roturas y pésimo servicio
La Ciudad

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por demoras, roturas y pésimo servicio

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor que el centro

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor que el centro

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupación por el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora
La Ciudad

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe
La Ciudad

La Provincia regulará las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

Trasladaron de urgencia a Cristina a un sanatorio porteño por un cuadro de apendicitis
politica

Trasladaron de urgencia a Cristina a un sanatorio porteño por un cuadro de apendicitis

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario
Policiales

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Newells: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Por Carlos Durhand
Ovación

Newell's: las chicas van por el Trofeo de Campeonas y el boleto a la Copa Libertadores

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Música y recorridas: cómo será la reinauguración del aeropuerto de Rosario

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Pami I: rumores de cierre, desguace y proyecto inmobiliario

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora
La Ciudad

La tormenta dejó 53 reclamos y ráfagas de 80 kilómetros por hora

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires
La Ciudad

Tres heridos por un fuerte choque en la autopista Rosario-Buenos Aires

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona
La Ciudad

Alerta amarillo en Rosario: hasta cuándo siguen las lluvias en la zona

Milei en el Mercosur: La integración debe estar al servicio del libre comercio
Política

Milei en el Mercosur: "La integración debe estar al servicio del libre comercio"

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Trapitos en la mira: siete proyectos en el Concejo marcan la agenda 2026

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva
La Ciudad

Estación Rosario 300: más de 10.000 personas ya vivieron la experiencia inmersiva

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo
Policiales

Un hombre fue detenido con cocaína lista para la venta y dinero en efectivo

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141
La Ciudad

Licitaron la construcción del Profesorado de Música en Salta 2141

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club
Policiales

La PDI secuestró armas de grueso calibre luego de una denuncia por amenazas a un club

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados
Policiales

Estafa piramidal con un local de vestidos de alta costura como pantalla: cuatro imputados