Central: Jorge Broun y su sobrino sumaron un título cada uno con récord incluido

El arquero de Central consiguió su segundo campeonato mientras que su sobrino Ezequiel Zapata se consagró en 5ª de AFA

Carlos Durhand

22 de noviembre 2025 · 06:30hs
Postal de familia. Jorge Broun y su sobrino Ezequiel Zapata

Postal de familia. Jorge Broun y su sobrino Ezequiel Zapata, guardameta de la 5ª de AFA de Central, posan juntos en el Gigante de Arroyito

Jorge Broun está pasando por uno de sus mejores momentos de su carrera en el arco de Central. El jueves logró su segundo título en el club ya que los canallas fueron consagrados luego de una reunión de Comité Ejecutivo, que terminó refrendada en el Boletín oficial número 6794 como el campeón de la Liga Profesional 2025.

Pero la alegría del arquero auriazul no se limita a algo personal. Su sobrino, Ezequiel Zapata, es el arquero titular de la 5ª de AFA de Central que hace pocos días logró consagrarse con su división en las divisiones juveniles de AFA.

Además, ambos lo hicieron batiendo récords históricos en el club en cuanto a la poca cantidad de goles recibidos.

Los grandes números de Jorge Broun en Central

El arquero titular del equipo de Ariel Holan, junto con Axel Werner, firmaron una estadística en Central sin precedentes en los torneos de AFA desde 1939: en la fase regular del torneo donde los de Arroyito fueron los campeones recibieron solamente 16 goles en 32 partidos.

Los auriazules en 17 partidos de los 32 de la fase regular, en 14 le hicieron un solo gol y solamente River, cuando igualaron 2 a 2 en el Monumental durante el Apertura 2025, le pudo anotar a Central más de un tanto.

Por otra parte, los canallas nunca pudieron mantener tanto tiempo la valla invicta en condición de visitante como pasó este año, desde el segundo gol ante River en el Apertura, hasta el tanto que le anotó Vélez en el Clausura.

Broun está dejando una huella en arco de Central. Está a punto de llegar a los 450 partidos en AFA desde que debutó en la 9ª división. Entre juveniles y reserva de AFA sumó 174 presencias desde 2000 (9ª) hasta 2008 (reserva).

Mientras que en la primera de Central acumula 273 partidos y se encuentra a 12 cotejos de superar a Edgardo Andrada (284) de transformarse en el arquero con más presencias en el arco auriazul.

Como si fuera poco, el 23 de octubre de 2009 se convirtió en el primer arquero en hacer un gol de penal ante Independiente (L) 2 a 0 en la décima fecha del Apertura 2009.

Fatu fue fundamental en el título de Central en la Copa de la Liga 2023 ya que atajó dos penales contra Racing en los cuartos de final y cuatro frente a River en semifinales.

Ezequiel Zapata, el heredero de Fatura

Ezequiel Andrés Zapata tiene 18 años y nació en Rosario el 20 de setiembre de 2007. Es sobrino de Jorge Broun y al igual que su tío pudo festejar un título con la 5ª de AFA. Atajó en 31 de los 32 partidos de su equipo y mantuvo la valla invicta en 24 cotejos.

Le hicieron solamente 11 goles con la particularidad que todos fueron en condición de visitante. Ya que en los 15 cotejos que atajo donde el equipo dirigido por Marcos Raposo actuó en condición de local, no recibió goles. Algo que no tiene antecedentes en la historia de las inferiores de AFA de Central desde que comenzó a jugar estos torneos a partir de 1992.

El juvenil arquero en la actualidad lleva 850 minutos sin recibir goles (más de 9 partidos) algo que tampoco tiene registros en los torneos juveniles de los canallas en AFA en estos 33 años. El último gol se lo hizo a los 50’ Thiago Aguirre de Vélez (V) 2 a 2 el 16 de agosto.

Luego no recibió goles contra Defensa y Justicia (L) 1-0, Deportivo Riestra (V) 2-0, Independiente Rivadavia de Mendoza (L) 6-0, Independiente (V) 2-0, Colón (L) 5-0, Tigre (V) 7-0, Instituto (L) 1-0, Aldosivi (V) 5-0 y Atlético Tucumán (L) 2-0.

Todavía no pudo debutar en reserva (fue cuatro veces al banco) y la tuvo que pelear mucho ya que recién comenzó a tener continuidad en 6ª porque entre 9ª y 7ª de AFA solo jugó 9 partidos.

