Maratón de Central: una multitudinaria marea auriazul tiñó las calles rosarinas

La calle hecha tribuna. Los canallas le dieron un marco notable a la Maratón de Central.

Este domingo se realizó la 17° edición de la Maratón de Rosario Central con una multitudinaria participación de los canallas, que volvieron a teñir las calles rosarinas de azul y amarillo.

A partir de las 8.30 comenzó la Maratón Canalla, conmemorativa de los 30 años de la obtención de la Copa Conmebol, en sus modalidades de 2K, 5K y 10K.

La l argada fue desde la Puerta 7 del estadio Gigante de Arroyito. En la distancia de 5 KM: el recorrido fue en dirección hacia el norte. Al llegar a la altura de la rotonda del club Bancario (calle Vila) los corredores de 5 km debieron girar en “U” y volver por la mano contraria hasta calle Cordiviola doblando a la derecha (en contramano al sentido de circulación de los vehículos) en dirección a Génova, donde llegaron al portón de entrada al campo de juego.

Hasta la cabecera del puente y al Gigante

En tanto, en la distancia 10 KM: los participantes siguieron el camino en dirección hacia el Norte por la costanera, pasando el Balneario hasta la calle Pintor Musto, en la rotonda de cabecera del puente, donde los corredores de 10 km debieron retomar hasta Cordiviola y doblando hacia Génova.

Y la distancia 2 KM: una vez que largaron los corredores de 5 y 10 km, los participantes de esta modalidad se dirigieron hasta calle Nansen y retomaron hacia Cordiviola, para doblar hacia Génova e ingresar al estadio.

Fue una verdadera fiesta en la tradicional Maratón Canalla.