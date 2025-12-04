La Capital | Ovación | Malcorra

Nacho Malcorra, un jugador emblema que se juega la continuidad en Central

El volante ofensivo canalla lleva más de tres años en el club y es uno de los futbolistas a los que se les termina el contrato. El hincha lo quiere mucho

4 de diciembre 2025 · 06:00hs
Ignacio Malcorra fue uno de los goleadores del año en Central. Anotó 7 tantos

Central tiene varios casos por resolver de jugadores a los que se les termina el contrato a fin de este 2025 y seguramente ese será uno de los primeros pasos a resolver antes de salir en busca de refuerzos, aunque, se estima, en esa parte ya se está trabajando desde hace un tiempo. Uno de los futbolistas a los que se les vence el vínculo es Ignacio Malcorra, quien fue una de las piezas clave en el equipo de Ariel Holan.

Se sabe el hermetismo con el que se maneja esta comisión directiva canalla en lo que tiene que ver con refuerzos y contratos de los futbolistas, pero más allá de eso, la situación de Nacho es un tema en el que se deberá trabajar en lo inmediato, para una continuidad o no por parte del jugador.

El nombre de Malcorra no es uno más en la vida de Central, porque se trata de un jugador que hasta el último partido que jugó siempre mostró un nivel sumamente competitivo.

La opinión de Holan pesará

No obstante, son varios los ítems a tener en cuenta. Uno de ellos es la pretensión del futbolista, de quien no se duda en absoluto que tiene deseos de continuar. Otro, la opinión del entrenador Ariel Holan, quien será en definitiva quien habilite o no a la dirigencia para que encamine la negociación hacia un sentido determinado.

A Nacho lo haría muy feliz continuar en Central. Sabe de los desafíos importantes que tiene el Canalla por delante.

Y, como suele ocurrir en estos casos, también pesará la cuestión económica, por la sencilla razón de que, como en toda negociación, hay dinero de por medio.

Por lo pronto, el plantel continúa entrenando después de lo que fue la eliminación del equipo en los octavos de final del torneo Clausura a manos de Estudiantes, y Malcorra trabaja junto al resto de sus compañeros en el predio de Arroyo Seco.

Desde el deseo de los hinchas, la cosa parece estar demasiado clara. No debe haber casi nadie que pretenda que Nacho se vaya de Central por el cariño y el respeto que él mismo logró imponer.

Nacho y el hilo que tiene en el carretel

A sus 38 años, el volante ofensivo dejó muy en claro en este último torneo que todavía tiene hilo en el carretel y que puede aportarle cosas importantes al equipo.

Sin ir más lejos, fue uno de los goleadores del Canalla en este 2025, con siete tantos, los mismos que convirtió Ángel Di María, aunque con seis meses más de participación.

Pero más allá de los goles, Malcorra siempre fue una fija en el equipo titular de Holan, sobre todo después de que el técnico decidiera asignarle una labor especial, algo más retrasado en el campo de juego, como ladero del 5 de marca. En la mayoría de los casos lo hizo junto a Franco Ibarra.

Malcorra y el gol de tiro libre en el clásico. Uno de los goles más festejados por el hincha de Central.

Además, a Central se le viene una parada brava el año que viene con participación no sólo en el torneo local (más la Copa Argentina), sino también en Copa Libertadores. Por eso, el técnico necesitará de un plantel rico en calidad de futbolistas, pero también en cantidad. Si bien nadie puede aventurar lo que pasará en la próxima temporada, es muy probable que en un determinado momento Holan se vea en la necesidad de apelar al recambio de jugadores.

Llegó con Tevez, explotó con Russo

Malcorra acaba de transitar su cuarta temporada en Central, amén de que cuando llegó en 2022 lo hizo a mitad de año, de la mano de Carlos Tevez. Pero lo más importante fue lo que hizo después, ya con Miguel Ángel Russo al frente del equipo.

Formó parte y un jugador importante en ese equipo campeón de la Copa de la Liga 2023. Pero logró mucho más que eso. Fue una especie de emblema en los clásicos, en muchos de los cuales se calzó el traje de héroe. Se recuerda, por ejemplo, aquel tiro libre goleador en la Copa de la Liga 2023, con el que Central ganó por 1 a 0. Después convirtió el gol del triunfo en cancha de Newell’s, en 2024, y fue clave en un par de triunfos más: cuando central ganó con gol de Facundo Mallo (él fue quien ejecutó el tiro libre) y en la victoria también por 2-1 en el Coloso, con tantos de Gaspar Duarte y Jaminton Campaz (ambos tantos llegaron con envíos suyos de pelota detenida).

A los 38 años, Malcorra demostró que tiene hilo en el carretel. En 2026 Central tendrá doble competencia.

Igual, más allá de esas actuaciones destacadas en los clásicos (el hincha es lo que más recuerda), Nacho Malcorra siempre tuvo una participación activa en el equipo. Fue uno de los grandes ausentes en el choque contra Estudiantes por aquella roja infantil que vio en cancha de Independiente una vez que el partido había finalizado.

Aplausos para Nacho

Hasta las llegadas de Di María y Alejo Veliz, Malcorra era sin dudas uno de los más aplaudido por el hincha en la cancha cada vez que la voz del estadio anunciaba la formación del equipo. Todo un indicativo de la sensación que pueda tener hoy el simpatizante canalla respecto a su continuidad.

Pero ahora el escenario está planteado de esta forma, con un contrato que se le termina (a fines de 2023 firmó por dos años) y con una negociación con la dirigencia que posiblemente ya haya comenzado, pero que deberá definirse en lo inmediato.

