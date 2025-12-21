Los rivales de Central: todos los bombos listos para el sorteo de la Copa Libertadores 2026

Este domingo se terminaron de definir todos los bombos para la fase de grupos. Central ya puede orejear rivales en la Copa Libertadores.

Gol del pibe Ovando ante Instituto en Córdoba, uno de los tantos que hizo el Central de Ariel Holan y que lo llevó a lo más alto de la tabla anual, lo cual le permitió clasificar directo a la Copa Libertadores de América.

Es cierto que Central recién comenzará a jugar en abril por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Pero en los últimos días surgieron datos importantes respecto de lo que será el sorteo, previsto para mediados de marzo próximo. Y este domingo se terminaron de definir los bombos .

Lo más relevante al respecto es que se dio a conocer oficialmente el Ranking de Clubes Conmebol. Este escalafón es el que se utilizará para el armado de los cuatro “bombos” en los que se ordenarán los 32 equipos que participarán de la Fase de Grupos de la Libertadores 2026.

Desde 2015, la Conmebol realiza un ranking anual para el ordenamiento de los equipos que participan en la Copa Libertadores . ¿La finalidad de aplicar este modelo? Definir, junto con el sorteo, los emparejamientos y grupos en los que participarán los clubes que tomarán parte del torneo. Con este ranking se determinan quiénes son los clubes cabeza de serie de cada grupo y quiénes integran los distintos bombos con los que se completará cada una de las ocho zonas.

El Ranking de Clubes de Conmebol se establece mediante la suma de tres componentes principales. La suma de estos tres factores es lo que determina la posición final del club para los sorteos de la Libertadores y Sudamericana.

En primer lugar, se considera la Performance de los últimos 10 años, que otorga el mayor peso y premia el rendimiento más reciente en la Conmebol Libertadores y Sudamericana (los puntos obtenidos en torneos más antiguos dentro de esta década valen menos).

En segundo lugar, se incluye el Coeficiente Histórico, que es la puntuación acumulada en la Libertadores y Sudamericana desde el inicio de cada copa hasta hace 11 años, reconociendo así la trayectoria y el palmarés histórico. Finalmente, se añade un Bonus de Campeón Local, que son puntos fijos que se otorgan al club clasificado a la copa como campeón de su liga nacional.

Dónde está ubicado Central entre los clubes

Rosario Central está ubicado en el puesto número 48 de ese ranking. Y es el número 21 respecto de los equipos que están clasificados para jugar la próxima edición de la Copa. Por este motivo, y teniendo en cuenta que en cada “bombo” habrá ocho equipos, los de Arroyito integrarán el “bombo” tres.

La misma situación que se había dado en la última Libertadores en la que participaron los auriazules, en 2024. En esa oportunidad, Central compartió grupo con: Peñarol (proveniente del bombo uno), Atlético Mineiro (del bombo dos) y Deportivo Táchira (del bombo cuatro). Y terminó clasificado en el tercer lugar de la zona, lo que le permitió pasa a jugar fases de playoff en la Copa Sudamericana de ese 2024.

Los bombos de la Copa Libertadores

Al menos en la teoría, en rival más complicado del grupo en el que participará Central de esta Libertadores 2026 saldrá del “bombo” uno. Allí, entre los posibles contrincantes de los auriazules aparecen los brasileños de Flamengo (último campeón), Palmeiras (último finalista) y Fluminense; los uruguayos de Peñarol y Nacional; y los ecuatorianos de Liga de Quito (clasificó este domingo y mandó a Barcelona a la Sudamericana) e Independiente del Valle. Boca es el único integrante del “bombo” uno que no podrá enfrentar a Central, ya que el reglamento impide que en esa instancia haya equipos de la misma Liga compartiendo grupo.

Otro de los integrantes de la zona de Rosario Central saldrá del “bombo” dos. Allí, hay que tachar a dos equipos argentinos, Lanús y Estudiantes. Entre los otros seis estará el rival de los de Arroyito. Los candidatos: Libertad y Cerro Porteño de Paraguay; Cruzeiro y Corinthians, que ganó la Copa Brasil este domingo; Junior de Colombia y Bolívar de Bolivia.

El último componente de la zona auriazul en la Libertadores 2026 llegará desde el “bombo” cuatro, donde hay que tachar a otros dos equipos argentinos: Platense e Independiente Rivadavia. Pero puede aparecer Argentinos Juniors, que jugará la Fase Previa de esta Copa. Y cualquiera de los cuatro clasificados desde la Fase Previa puede ser rival de un equipo de la misma Liga. Además de los que se suman desde la Fase Previa, los otros dos potenciales rivales de Central en ese “bombo” son: Universidad Central de Venezuela y Mirasol de Brasil.

En cuanto al resto de los equipos que compartirán “bombo” con Central, que no podrán ser sus rivales en Fase de Grupos, aparecen: Universitario de Perú, Universidad Católica de Chile, Cusco FC de Perú, Independiente Santa Fe de Colombia, Always Ready de Bolivia; Coquimbo Unido de Chile y Deportivo La Guaira de Venezuela.