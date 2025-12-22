La Capital | FNGA | moda

Moda, Tecnología e Impacto: La Transformación que Propone la Brasileña no.wastee

Transformar la moda requiere mirar el problema del descarte de frente y apostar por tecnología que reduzca residuos y mejore procesos

22 de diciembre 2025 · 14:37hs
Que la moda sea la segunda industria más contaminante del mundo fue un descubrimiento muy impactante, hace más de 10 años, para mí, entonces una joven de Milán fascinada por el arte de expresar la propia individualidad a través de la manera de vestirse. Ahora, después de 10 años viviendo en Brasil, sigo creyendo en el poder político y artístico de la moda, pero aún más firmemente creo que toda la cadena de la moda tiene que ser revolucionada para pasar de un proceso lineal, tóxico para el medioambiente y para las personas que trabajan en él, a un proceso circular que respete y valorice a cada protagonista involucrado. Por eso, cuando en diciembre de 2024 conocí a Fabiana Muranaka y el trabajo que ella desarrolla con la fashiontech no.wastee, no dudé ni un segundo en sumarme a la iniciativa.

Después de años produciendo remeras tradicionales y buscando maneras de resignificar los recortes mediante donaciones y acciones de upcycling, Fabiana, creadora de la metodología y fundadora de no.wastee, entendió que no estaba resolviendo el problema del descarte, sino simplemente trasladándolo de lugar al donar. En 2019 comenzó su recorrido de experimentación y estudios en diseño de cero desperdicio hasta llegar a la relectura de los modelos más usados del planeta, a partir de molderías con líneas rectas y oblicuas. En 2022 se convirtió en ganadora del Green Concept Awards de la IKEA Foundation en la categoría de concepto sustentable para la infancia. Desde entonces, la solución evolucionó como startup, con agilidad y tecnología para compartir con otras empresas los resultados de sus descubrimientos en diseño y procesos industriales. La solución resultó en una patente debido a su carácter innovador, que requiere profundo conocimiento de ergonomía y calce, aliado a un riguroso plan de aprovechamiento casi total de las materias primas. El software no.wastee permite modelar remeras con un coeficiente de aprovechamiento de materias primas del 97%, mientras que el coeficiente de aprovechamiento del diseño tradicional de remeras es de apenas el 80%. Esto reduce la contaminación por residuo textil de cada prenda, aumenta la productividad y la rentabilidad, y amplía el acceso a un vestir más saludable.

Al conformar no.wastee, hoy somos un equipo plural de mujeres dedicadas a la innovación, la tecnología, el impacto y la moda. En noviembre de 2025 tuvimos la oportunidad de participar en la COP 30 en Belém. Fueron días intensos de diálogos y colaboración con liderazgos globales comprometidos con generar impacto positivo. Estar en esos encuentros fue fundamental para compartir nuestro trabajo, seguir tendencias, fortalecer alianzas y comprender, de manera práctica, cómo avanzar en una agenda climática alineada con las necesidades reales de nuestro sector.

Todavía tenemos un largo camino por recorrer. Siguiendo adelante, el foco de no.wastee es escalar el impacto, llevando innovación tecnológica al proceso de producción para llegar a más usuarios en Brasil y en el mundo. Queremos hacerlo ampliando nuestro equipo, siempre priorizando la diversidad y apuntando a la sustentabilidad financiera. Estamos siempre abiertas a diálogos, alianzas e ideas que contribuyan a una lucha concreta por una moda justa y sustentable. Tenemos la certeza de que la construcción de una economía regenerativa depende de la unión entre sectores, y seguimos comprometidas en contribuir activamente a ese movimiento.

Sobre la autora:

Alice Salerno. Doble máster en International Management (Università Bocconi y FGV-SP). Experiencia en Business Analytics, estrategia, growth y desarrollo de negocio en consultoría estratégica (Bain & Company) y en startups de alto crecimiento. Fundadora de la marca de upcycling TERES Refashion. Experiencia como consultora en proyectos de impacto social.

