"Viuda negra" en Villa Constitución: dos mujeres ya fueron condenadas y ahora juzgan a un cómplice por intento de homicidio

Mayco R. es juzgado por intentar matar a un septuagenario en 2023. Pidieron una condena a 15 años. Dos mujeres ya aceptaron penas a 10 años en juicio abreviado

21 de diciembre 2025 · 19:34hs
El juicio al acusado de intentar matar a un septuagenario se realiza en los Tribunales de Villa Constitución.

El juicio al acusado de intentar matar a un septuagenario se realiza en los Tribunales de Villa Constitución.

Un hombre es juzgado por el intento de asesinato de un jubilado de 77 años a quien engañaron con la modalidad de “viuda negra” para robarle. Mayco R. podría ser condenado a 15 años por el hecho ocurrido en 2023 en Villa Constitución por el cual dos mujeres acordaron penas a 10 años.

Mayco R. comenzó a ser juzgado el viernes ante la jueza Mariel Minetti. La fiscal Analía Saravalli lo acusó de haber participado con las ya condenadas Jésica Cuello y María Lozco de la planificación del crimen de Remigio Medina, atacado entre las 20.30 del 15 de febrero de 2023 y las 17 del día siguiente en su casa de Almirón al 4900 de Villa Constitución.

Según la acusación el plan se basó en la relación sentimental que Lozco simuló tener con la víctima. La mujer llegó ese día a la casa del septuagenario y luego convocó a Cuello y los otros acusados para que sustrajeran dinero en efectivo y otras pertenencias de la víctima.

Luego de revisar la casa y seleccionar elementos para llevarse, atacaron a la víctima con un elemento contundente en la cabeza. Lozco le provocó cortes con un arma blanca en el hombro derecho y en el cuello con “claras intenciones de darle muerte para procurar la impunidad del robo”.

>>Leer más: Cayeron dos "viudas negras" por asaltar e intentar asesinar a un jubilado en Villa Constitución

Según la fiscal los acusados se fueron creyendo haber matado a la víctima, que sobrevivió. Por ello fueron imputados de robo calificado y de una tentativa de homicidio criminis causa. Por esa acusación días atrás Lozco y Cuello acordaron 10 años de cárcel en juicio abreviado, mientras que Mayco espera el veredicto del tribunal ante un pedido de acusación de 15 años de prisión.

Detención en Rosario en inmediaciones de Paraguay al 300

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido a pocas cuadras

El delincuente conocido como Cheche, al ser caputurado en la autopista Rosario-Córdoba.

Un peligroso delincuente que operaba en el sur de Santa Fe fue alojado en una cárcel de Rosario

El lugar donde ocurrió el homicidio, en San Martin al 7000.

Detuvieron al sospechoso de un homicidio con trasfondo narco ocurrido en la zona sur

El hecho se registró en Independencia al 300, en Capitán Bermúdez.

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Central y Estudiantes volverán a enfrentarse para definir al campeón de la Supercopa Internacional

Newells culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Newell's culminó la semana, con 7 jugadores que no entrenaron y que es poco probable que sigan

Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes

"Con la creación de nuevas carreras, la universidad pública sale a buscar a sus estudiantes"

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

Mientras algunos hoteles de Rosario se reconvierten, otros quedan en pausa

