"Viuda negra" en Villa Constitución: dos mujeres ya fueron condenadas y ahora juzgan a un cómplice por intento de homicidio Mayco R. es juzgado por intentar matar a un septuagenario en 2023. Pidieron una condena a 15 años. Dos mujeres ya aceptaron penas a 10 años en juicio abreviado 21 de diciembre 2025 · 19:34hs

El juicio al acusado de intentar matar a un septuagenario se realiza en los Tribunales de Villa Constitución.

Un hombre es juzgado por el intento de asesinato de un jubilado de 77 años a quien engañaron con la modalidad de “viuda negra” para robarle. Mayco R. podría ser condenado a 15 años por el hecho ocurrido en 2023 en Villa Constitución por el cual dos mujeres acordaron penas a 10 años.

Mayco R. comenzó a ser juzgado el viernes ante la jueza Mariel Minetti. La fiscal Analía Saravalli lo acusó de haber participado con las ya condenadas Jésica Cuello y María Lozco de la planificación del crimen de Remigio Medina, atacado entre las 20.30 del 15 de febrero de 2023 y las 17 del día siguiente en su casa de Almirón al 4900 de Villa Constitución.

Según la acusación el plan se basó en la relación sentimental que Lozco simuló tener con la víctima. La mujer llegó ese día a la casa del septuagenario y luego convocó a Cuello y los otros acusados para que sustrajeran dinero en efectivo y otras pertenencias de la víctima.

Luego de revisar la casa y seleccionar elementos para llevarse, atacaron a la víctima con un elemento contundente en la cabeza. Lozco le provocó cortes con un arma blanca en el hombro derecho y en el cuello con “claras intenciones de darle muerte para procurar la impunidad del robo”.

>>Leer más: Cayeron dos "viudas negras" por asaltar e intentar asesinar a un jubilado en Villa Constitución Según la fiscal los acusados se fueron creyendo haber matado a la víctima, que sobrevivió. Por ello fueron imputados de robo calificado y de una tentativa de homicidio criminis causa. Por esa acusación días atrás Lozco y Cuello acordaron 10 años de cárcel en juicio abreviado, mientras que Mayco espera el veredicto del tribunal ante un pedido de acusación de 15 años de prisión.