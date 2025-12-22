Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Desde el grupo TGD Padres Rosario TEA solicitan que quienes usan esos artículos que tengan "empatía" con las personas que sufren por las explosiones.

Pirotecnia en Rosario. La venta de los artículos está prohibida, pero el material llega a la ciudad y lo sufren las personas con autismo.

Con las fiestas de Navidad y Año Nuevo ya casi encima, vuelve a surgir el tema del uso de los artículos de pirotecnia para acompañar las celebraciones, productos que están prohibidos para la venta en Rosario, pero que pueden conseguirse en localidades vecinas o cercanas, y cuya utilización causa un serio perjuicio a personas que sufren de trastorno del espectro autista u otras enfermedades.

El uso de petardos, cañitas voladoras y bombas de estruendo , entre otros artículos, también lo sufren las mascotas, especialmente las que quedan solas cuando sus dueños salen a cenar o las dejan transitoriamente en horas de la noche.

Sol Mateo, integrante del grupo TGD Padres, que representa a familiares de personas con trastorno del espectro autista (TEA), señaló que en lo que respecta al trastorno del espectro autista “hay un porcentaje de personas que tienen hipersensibilidad auditiva , es decir que todo lo que es sonido llega al mismo momento y con la misma intensidad. Eso les produce crisis que afectan no solo a la persona con autismo sino a todo el entorno familiar”.

“Un momento de celebración que se espera durante el año, termina siendo un momento de crisis y caos . Por ejemplo, si toca una linda noche para pasarla en un jardín o patio, no se puede. Hay que estar adentro, tratando de amenguar los ruidos, cerrando puertas y ventanas. Muchas familias optan por irse de las grandes urbes a lugares más tranquilos”, sostuvo Mateo.

>> Leer más: Fiestas de fin de año: advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

En declaraciones a LT8, Mateo hizo un esfuerzo en despertar concientización en el uso de material explosivo para festejar. "Hay una palabra que hoy por hoy se usa mucho, empatía. Es un vocablo que suena lindo y muchas veces se usa para quedar bien. Le pediría a la gente que usa pirotecnia que tenga empatía, que se ponga en este lugar y piense en el otro. Tal vez utilizar pirotecnia puede ser divertido para alguien, pero tiene que saber que otra persona está sufriendo y puede llegar a autolesionarse. Con las explosiones, las personas con autismo sienten dolor, y queriendo que acabe ese dolor terminan por golpearse, y el entorno familiar sufre a la par”, remarcó Mateo.

Embed - ¿CÓMO AFECTAN LOS FUEGOS ARTIFICIALES? - SOL MATEO

La representante del grupo TDG Padres propuso fomentar la campaña “más luces menos ruidos. Hay que optar por formas más amigables para festejar con menos explosiones. Hemos avanzado algo como sociedad en ese sentido. Antes los informes de los organismos públicos hacían foco en la cantidad de quemados por pirotecnia o que solo eran afectados los animales. No se tenían en cuenta a las personas con autismo ni a las que integran otros colectivos como, por ejemplo, como las personas que tienen enfermedades cardiocongénitas, bebés, adultos mayores, y ni hablar de las mascotas”.

Uso de pirotecnia en el fútbol

“Tampoco se tienen en cuenta a veteranos de Malvinas que han quedado con secuelas psicológicas respecto de la guerra; esto también los afecta. Entonces, el uso de pirotecnia no afecta solo a un pequeño grupo de personas”, subrayó. Mateo también mencionó el trabajo de concientización más allá de las fiestas de fin de año y dedicó unas palabras al manejo desmesurado de los artículo de pirotecnia en las canchas de fútbol y en otros eventos masivos en la ciudad.

En ese sentido, Mateo subrayó: “En las campañas de comunicación trabajamos mucho en estas fechas, pero con funcionarios públicos que tienen que tomar decisiones trabajamos todo el año. Hay personas con autismo que viven cerca de los estadios de Central o de Newell’s que la pasan muy mal cada vez que hay partidos. Es impresionante la cantidad de pirotecnia que se tiran en las canchas".

“Y aquí hay un doble discurso, porque (los clubes) se suman a las campañas, pero en los partidos tiran pirotecnia. Es un combo de responsabilidades. Si hay provisión de pirotecnia la hay para todos”, afirmó.