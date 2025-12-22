La Capital | FNGA | Noruega

Ambiente, soberanía y política en los límites al extractivismo

Las decisiones de Noruega y Argentina sobre explotación offshore muestran que no todos los frenos responden a razones ambientales, y que los criterios importan tanto como el resultado

Valentina Allende

Por Valentina Allende

22 de diciembre 2025 · 14:31hs
Ambiente, soberanía y política en los límites al extractivismo

En las últimas décadas, el mar dejó de ser solo un espacio de tránsito, pesca o paisaje para convertirse en una de las principales fronteras estratégicas del siglo XXI. Bajo su superficie se concentran hoy algunas de las apuestas más fuertes de la economía global: energía fósil, minerales considerados críticos para la transición energética y rutas clave para el comercio internacional. No es casual que, a escala global, en los últimos diez años las áreas marinas hayan concentrado más de la mitad de los descubrimientos de hidrocarburos convencionales.

Pero es en ese mismo espacio donde se vuelven cada vez más visibles las tensiones entre extractivismo, protección ambiental y disputas geopolíticas. El contraste entre la reciente decisión de Noruega de frenar la minería en aguas profundas y el rechazo argentino a la explotación petrolera offshore muestra que no todos los límites al extractivismo responden a las mismas lógicas. A partir de ese contraste, se impone una pregunta central para la acción climática: ¿qué criterios terminan pesando hoy en las decisiones estatales sobre la explotación del mar?

A principios de diciembre, Noruega decidió dejar de otorgar licencias para la explotación en aguas profundas y suspender hasta 2029 los proyectos ya presentados. La medida, justificada en la necesidad de profundizar el análisis regulatorio y la investigación científica, apunta a evaluar los impactos sobre ecosistemas marinos sensibles y los tiempos de recuperación de los hábitats profundos, para evitar daños irreversibles.

El freno, surgido de un acuerdo entre el gobierno y el opositor Partido de la Izquierda Socialista, marca un giro significativo respecto de la posición adoptada menos de un año atrás, cuando el Parlamento había habilitado más de 280.000 kilómetros cuadrados para exploración.

La decisión sorprendió tanto a empresas como a analistas, ya que es contraria a la estrategia europea de reforzar la autonomía en el suministro de minerales críticos para la transición energética y las tecnologías de defensa.

Subtítulo: Soberanía y disputa en el Atlántico Sur

Por su parte, Argentina rechazó el desarrollo de un yacimiento petrolero offshore al norte de las Islas Malvinas. A diferencia del caso noruego, la negativa no estuvo vinculada a consideraciones ambientales, sino a razones de soberanía: el gobierno calificó el proyecto como una acción unilateral del Reino Unido realizada sin la aprobación de las autoridades argentinas.

En un comunicado, la Cancillería sostuvo que la Argentina no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para habilitar actividades vinculadas a hidrocarburos en la zona, y afirmó que el emprendimiento viola la Ley 26.659 y es incompatible con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. También recordó que las empresas involucradas ya habían sido sancionadas y que en 2022 se dispuso su inhabilitación para operar en el país por un plazo de veinte años.

El verdadero desafío no es solo si se explota o no el mar, sino desde qué argumentos se toman esas decisiones. Aunque ambas decisiones implican un freno a la explotación offshore, no responden a los mismos criterios ni producen los mismos efectos en términos de acción climática. Cuando este tipo de debates quedan absorbidos por disputas históricas y geopolíticas, la dimensión ambiental tiende a quedar relegada. En ese escenario, mientras en algunos países el ambiente comienza a funcionar como un límite político y productivo, en otros sigue siendo un factor secundario, desplazado por dinámicas sociopolíticas específicas.

Noticias relacionadas
moda, tecnologia e impacto: la transformacion que propone la brasilena no.wastee

Moda, Tecnología e Impacto: La Transformación que Propone la Brasileña no.wastee

la era del deshielo: debate por la reforma de la ley de glaciares y su impacto hidrico

La era del deshielo: debate por la reforma de la Ley de Glaciares y su impacto hídrico

rfd chile conecta argentina y uruguay con moda sostenible en pasarela los rios 2026

RFD Chile conecta Argentina y Uruguay con moda sostenible en pasarela Los Ríos 2026

comercio y ambiente en el nuevo marco bilateral argentina?estados unidos

Comercio y ambiente en el nuevo marco bilateral Argentina–Estados Unidos

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Lo último

Obras, programas y políticas públicas desarrolladas en el departamento San Martín durante 2025

Obras, programas y políticas públicas desarrolladas en el departamento San Martín durante 2025

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025

Un año de impacto: los hitos de la FNGA en 2025

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Fueron arrestados en el barrio 7 de Septiembre con cocaína, marihuana y dinero, en un operativo que dejó en evidencia la continuidad operativa de la banda pese a tener jefes prófugos y referentes encarcelados. Entre los detenidos está la hija del expolicía, ahora preso, Juan José Raffo

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios
Economía

La carne subió en un año más del doble que la inflación y vuelve a presionar los precios

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua
Policiales

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Por Florencia O’Keeffe

La Ciudad

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola
POLICIALES

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

El tiempo en Rosario: lunes con posibles tormentas y alerta amarillo a la mañana

Ovación
Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver
Ovación

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Policiales
La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Por Martín Stoianovich

Policiales

La vigencia de Los Menores, expuesta en la detención de cinco jóvenes por narcomenudeo

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Doble crimen de Virginia Ferreyra y Claudia Deldebbio: cuatro condenados a perpetua

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

Qué se sabe de la chica detenida a la salida de un boliche con una pistola

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

La Ciudad
Reapertura del Aeropuerto de Rosario: todos los vuelos internacionales que tendrá la terminal
La Ciudad

Reapertura del Aeropuerto de Rosario: todos los vuelos internacionales que tendrá la terminal

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

Publicidad en taxis y colectivos: tres proyectos para modernizar y ampliar el sistema

En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

En pleno centro: se pinchó un caño, se derrumbó el asfalto y se hizo un cráter

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas que viven en la calle

Ronda especial de fin de año: Manos Solidarias llegará a 700 personas que viven en la calle

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores
Policiales

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios
Información General

Hackean una web de videos para adultos y amenazan con filtrar datos de usuarios

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio
POLICIALES

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio
POLICIALES

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate
Ovación

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva
Información General

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva

El gobierno asegura que el 2026 será el mejor año de la economía en décadas
Economía

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Región

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025
Información General

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Economía

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner
Política

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge
Información General

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor
La Ciudad

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans
El Mundo

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans