Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025: 3 millones fueron argentinos

El país superó ampliamente sus metas turísticas y registró un fuerte impacto económico y laboral. El crecimiento interanual de la llegada de visitantes argentinos fue del 82,1%.

Brasil cierra 2025 con un récord histórico en la llegada de turistas internacionales , al alcanzar los nueve millones de visitantes extranjeros, según datos oficiales del Ministerio de Turismo. La cifra marca un crecimiento contundente frente a los 6,7 millones registrados el año anterior y consolida al país como uno de los principales destinos turísticos del continente.

El resultado no solo superó las expectativas del sector, sino que también anticipó metas oficiales: el Plan Nacional de Turismo proyectaba llegar a 8,1 millones de visitantes recién en 2027 , objetivo que fue ampliamente superado dos años antes de lo previsto.

El aumento del flujo turístico tuvo un impacto directo en la economía brasileña. Entre enero y noviembre de 2025, los turistas extranjeros dejaron 7.170 millones de dólares , una cifra que se acerca al total registrado durante todo 2024, cuando el ingreso alcanzó los 7.300 millones , de acuerdo con el Banco Central de Brasil.

Este desempeño consolidó al turismo como uno de los sectores clave en la generación de divisas, impulsando actividades vinculadas al transporte, la hotelería, la gastronomía y los servicios.

Argentina, principal país emisor de turistas

Argentina volvió a ubicarse por lejos como el principal país de origen de los visitantes que llegan a Brasil, con 3,1 millones de turistas entre enero y noviembre, lo que representa un crecimiento interanual del 82,1%.

El ranking de países emisores se completó con:

Chile , con 721.497 turistas (+24,4%)

, con 721.497 turistas (+24,4%) Estados Unidos , con 677.888 (+5,8%)

, con 677.888 (+5,8%) Uruguay , con 487.514 (+37,2%)

, con 487.514 (+37,2%) Paraguay, con 454.327 (+14,4%)

Infraestructura, conectividad y empleo

Desde el Ministerio de Turismo atribuyeron el crecimiento a una combinación de factores, entre ellos la expansión de la conectividad aérea, la mejora en la infraestructura turística y las campañas de promoción internacional.

Durante el año, el Gobierno federal financió más de 270 obras de infraestructura turística distribuidas en estados y municipios de todas las regiones del país. Ese impulso también se reflejó en el mercado laboral: en 2025 el sector turístico registró más de 1,5 millones de incorporaciones formales, con un saldo neto cercano a 90.000 nuevos puestos de trabajo.

El récord alcanzado refuerza el rol estratégico del turismo en la economía brasileña y proyecta un escenario de crecimiento sostenido para los próximos años.