Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Dylan F. y Brandon L. estaban con prisión preventiva desde hacía dos meses. Estaban sospechados del homicidio de Maximiliano Gómez, y ahora los imputaron

Dos jóvenes que estaban detenidos por tenencia de drogas para la venta seguirán detenidos pero ahora acusados de haber asesinado a Maximiliano Nahuel Gómez el pasado 20 de octubre en la zona sudoeste. Se trata de Dylan Elías F., de 20 años, y Brandon Juan Cruz L., de 18.

Ambos habían sido detenidos con posterioridad al asesinato de Gómez, pero las evidencias con el homicidio no eran suficientes. Por ello el pasado 24 de octubre les imputaron tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y quedaron en prisión preventiva hasta el 18 de diciembre .

Días atrás, antes del vencimiento de la medida cautelar, el fiscal Ignacio Hueso reimputó a los acusados como coautores de un homicidio agravado por el uso de arma de fuego . Además le achacó la portación ilegal de arma de fuego a Dylan F. y pidió para ambos la prisión preventiva por el plazo de ley, medida que fue otorgada por la jueza Luciana Valarella.

El fiscal acusó a los jóvenes de lo ocurrido la tarde del pasado lunes 20 de octubre en inmediaciones del Fonavi de Roullón y bulevar Seguí. Según la acusación, los dos muchachos junto con tras personas que hasta ahora no fueron identificadas acordaron matar a Maximiliano Nahuel Gómez Cácere, de 20 años .

En tal sentido, argumentó la fiscalía, unos días antes citaron a la víctima a la zona donde lo mataron con la excusa de hacer un intercambio. Fue así que el lunes en cuestión, alrededor de las 16, Gómez estaba sentado en Juan XXIII (ex calle Biedma) al 5700 junto con Dylan y Brandon cuando el primero esgrimió una pistola 9 milímetros y le disparó varias veces a distintas partes del cuerpo.

Gómez recibió impactos de bala en tórax y abdomen que le provocaron la muerte. En tanto, los sospechosos escaparon a pie y se metieron en un departamento del complejo habitacional de Seguí al 5700.

En el trayecto fueron tanto vistos por vecinos como registrados por cámaras de vigilancia. Al punto que minutos después del hecho fueron detenidos con dos gramos de cocaína en una bolsita de nylon, dos balanzas de precisión y otros elementos empleados para el fraccionamiento de droga.

Detenidos por narcomenudeo, la pesquisa siguió indagando sobre la posible relación de los sospechosos con el homicidio de Gómez. En tal sentido, dos meses después el fiscal les atribuyó un plan homicida en el que intentaron procurar la impunidad y también “aprovechar la disminución de posibilidades de defensa y escape de la víctima”.

Antecedentes

Cuando fueron detenidos Brandon L. y Dylan F. la policía dio a conocer algunos antecedentes penales que registraban. Brandon había sido detenido tiempo antes con droga en inmediaciones de Donado y Mendoza, cerca del Fonavi Supercemento. Asimismo, por entonces a Dylan le atribuyeron un presunto vínculo con la banda de Los Menores.