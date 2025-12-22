La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Durante el receso de la Fórmula 1, el piloto de Alpine aprovechó para jugar al pádel junto al exfutbolista xeneize, referente del club de sus amores

22 de diciembre 2025 · 10:43hs
Carlos Tevez y Franco Colapinto compartieron un partido de pádel en Nordelta.

Carlos Tevez y Franco Colapinto compartieron un partido de pádel en Nordelta.

Franco Colapinto se encuentra de vacaciones en Argentina y aprovechó su paso por Buenos Aires para compartir un momento junto a Carlos Tevez, uno de sus ídolos de la infancia. El piloto de Fórmula 1 es hincha de Boca y tuvo la oportunidad de jugar un partido de pádel en Nordelta con el exfutbolista de la selección argentina.

Antes de retomar sus actividades con Alpine, el pilarense llegó al país para pasar las fiestas y reencontrarse con su familia y amigos, así como también disfrutar de distintas actividades.

En diferentes ocasiones, Colapinto manifestó su gusto por el pádel y sus conocimientos, en especial gracias a su amistad con Fernando Belasteguín, uno de los mejores profesionales del pádel en la historia. A su vez, la práctica lo mantiene activo durante el receso.

El encuentro de Franco Colapinto y Carlos Tevez

Las dos figuras del deporte argentino se reencontraron luego de poco más de un año, cuando se mostraron juntos durante una de las primeras carreras de Colapinto en la F1. Durante el GP de Las Vegas de 2024, Tevez visitó al joven piloto en el box de Williams y siguió la carrera desde cerca.

En las últimas horas, la cuenta de Instagram de World Padel Center Nordelta compartió un video en el que se puede ver a ambas figuras en plena acción. “Tremendo sábado en casa”, escribieron junto a las imágenes del encuentro.

>> Leer más: El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica

Además de las fotos grupales y el partido disputado, Colapinto aprovechó para firmar autógrafos a los pequeños fanáticos que se encontraban en el predio.

@francolapinto padel

Cómo será el calendario de Colapinto en 2026

De cara al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Alpine anunció la fecha de lanzamiento del nuevo aspecto del equipo con una presentación oficial el viernes 23 de enero en Barcelona, España. Este evento no mostrará el nuevo auto que saldrá a la pista, sino que será la primera visualización de la imagen que llevará el equipo durante todo el año.

Unos días más tarde, del 26 al 30 de enero, Colapinto saldrá al circuito por primera vez con el auto nuevo de la escudería en el ensayo de tres días a puertas cerradas que tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el que estarán todos los equipos de la parrilla. Estas pruebas serán de carácter privado, exclusivo para los equipos y la F1.

La primera vista de los autos en acción será durante los tests oficiales de Bahrein, los cuales se realizarán en dos tandas debido al estreno de la nueva normativa de monoplazas y motores. Por ello, los equipos dispondrán de dos fechas para las pruebas, la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes.

Dos semanas más tarde será el turno del Gran Premio de Australia, el cual dará inicio a la temporada y a toda una nueva generación de autos. El fin de semana comenzará el viernes 6 y finalizará con la carrera principal el domingo 8 de marzo.

Noticias relacionadas
Max Verstappen anunció su nuevo número en la Fórmula 1 para 2026.

Max Verstappen anunció su nuevo número en la Fórmula 1, con historia en Red Bull

Franco Colapinto junto a Max Verstappen en el paddock de la Fórmula 1.

Los números de la Fórmula 1: sueldos, premios y contratos de pilotos y escuderías

En este receso, un piloto de la Fórmula 1 pasaría por Argentina para conocer la Antártida.

Un piloto de Fórmula 1 viajará a la Antártida y pasaría primero por Argentina

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Lo último

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Abrazado a la ilusión de Central: Jeremías Ledesma dio una señal canalla para volver

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados para estas fiestas

Pan dulce de los chefs famosos: cuánto cuestan los más buscados para estas fiestas

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Es lo que indica el protocolo en personas con síntomas compatibles. En la Argentina se detectaron varios positivos. Quiénes deben vacunarse

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Por Florencia O’Keeffe

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más
La Ciudad

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Hallan sin vida al adolescente santafesino cuya búsqueda había activado un Alerta Sofía
La Región

Hallan sin vida al adolescente santafesino cuya búsqueda había activado un Alerta Sofía

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo
LA CIUDAD

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo
La Ciudad

Otro deporte para el Hipódromo: el Concejo analiza crear una pista de ciclismo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Quini 6: el sorteo navideño dejó 85 nuevos millonarios con el Siempre Sale

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Micros Rosario-Buenos Aires: se multiplican las quejas por roturas y pésimo servicio

Cuántos dólares recibirá Newells por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Cuántos dólares recibirá Newell's por la transferencia de Aníbal Moreno a River Plate

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Maratón de Central: una marea auriazul tiñó las calles rosarinas

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Ovación
Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca
Ovación

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Liga Argentina de Básquet: Provincial cerró el 2025 con bombos y platillos

Por el nueve de Newells, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Por el nueve de Newell's, la opción es retener a Cocoliso González o el regreso de Colo Ramírez

Policiales
La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera
POLICIALES

La descubren a la salida del boliche con una pistola calibre 9 milímetros en la cartera

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Cayeron con drogas pero seguirán presos imputados de un homicidio

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Villa Constitución: juzgan a cómplice de viudas negras por intento de homicidio

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

Un barra de Central fue imputado como organizador de la banda de Los Menores

La Ciudad
Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo
LA CIUDAD

Fiestas de fin de año: piden no usar pirotecnia para proteger a personas con autismo

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Gripe H3N2K: Rosario ya envió muestras al instituto Malbrán ante casos sospechosos

Rosario bajo alerta amarillo: cómo estará el tiempo durante la semana

Rosario bajo alerta amarillo: cómo estará el tiempo durante la semana

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

Una vuelve y otra se suma: el aeropuerto de Rosario busca dos rutas internacionales más

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva
Información General

El chef Christian Petersen lleva más de una semana en terapia intensiva

El gobierno asegura que el 2026 será el mejor año de la economía en décadas
Economía

El gobierno asegura que el "2026 será el mejor año de la economía en décadas"

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe
La Región

Lácteos Verónica ya tiene paralizadas a todas sus plantas de Santa Fe

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario
La Ciudad

Vuelos directos a Punta Cana: cuánto salen los pasajes desde Rosario

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025
Información General

Brasil bate récord con nueve millones de turistas extranjeros en 2025

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje
Economía

Vicentin: quiénes deben pagar costas tras el intento fallido de frenar el salvataje

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner
Política

Militantes hicieron vigilia en el sanatorio donde está internada Cristina Kirchner

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Preocupa el reto viral entre adolescentes de tomar diez pastillas de paracetamol

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge
Información General

Miles de personas celebraron el amanecer del solsticio de invierno en Stonehenge

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor
La Ciudad

Locales comerciales: uno de cada diez sigue vacío y los barrios resisten mejor

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR
La Capital

Violencia simbólica y psicológica, las más denunciadas en la UNR

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Por Matías Petisce
La Ciudad

Advierten que el uso de pirotecnia provoca efectos devastadores en los animales

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Por Javier Felcaro
Política

Santa Fe sigue buscando no ser víctima de una deuda eterna

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans
El Mundo

Perú condenó a policías por tortura y violencia sexual sobre una persona trans

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación
Política

Salud de Cristina Kirchner: qué dice el primer parte médico tras la operación

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido
Policiales

Rompió la vidriera de una tienda de vinos en el centro de Rosario y fue detenido

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora
La Ciudad

Navidad en Rosario: mesa afuera, pero con ventilador y el armado sobre la hora

Regularán las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe
La Ciudad

Regularán las apuestas deportivas en línea a través de la Lotería de Santa Fe

Un delincuente que operaba en el sur de Santa Fe, alojado en una cárcel de Rosario
Policiales

Un delincuente que operaba en el sur de Santa Fe, alojado en una cárcel de Rosario

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido
Policiales

Detienen a un hombre por dispararle a menores de edad que hacían ruido