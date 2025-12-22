Franco Colapinto tuvo un particular encuentro con Carlos Tevez, uno de sus ídolos de Boca

Durante el receso de la Fórmula 1, el piloto de Alpine aprovechó para jugar al pádel junto al exfutbolista xeneize, referente del club de sus amores

Franco Colapinto se encuentra de vacaciones en Argentina y aprovechó su paso por Buenos Aires para compartir un momento junto a Carlos Tevez , uno de sus ídolos de la infancia. El piloto de Fórmula 1 es hincha de Boca y tuvo la oportunidad de jugar un partido de pádel en Nordelta con el exfutbolista de la selección argentina.

Antes de retomar sus actividades con Alpine, el pilarense llegó al país para pasar las fiestas y reencontrarse con su familia y amigos, así como también disfrutar de distintas actividades.

En diferentes ocasiones, Colapinto manifestó su gusto por el pádel y sus conocimientos, en especial gracias a su amistad con Fernando Belasteguín, uno de los mejores profesionales del pádel en la historia. A su vez, la práctica lo mantiene activo durante el receso.

Las dos figuras del deporte argentino se reencontraron luego de poco más de un año, cuando se mostraron juntos durante una de las primeras carreras de Colapinto en la F1. Durante el GP de Las Vegas de 2024, Tevez visitó al joven piloto en el box de Williams y siguió la carrera desde cerca.

En las últimas horas, la cuenta de Instagram de World Padel Center Nordelta compartió un video en el que se puede ver a ambas figuras en plena acción. “Tremendo sábado en casa”, escribieron junto a las imágenes del encuentro.

>> Leer más: El director de Alpine defendió a Colapinto con una contundente autocrítica

Además de las fotos grupales y el partido disputado, Colapinto aprovechó para firmar autógrafos a los pequeños fanáticos que se encontraban en el predio.

@francolapinto padel

Cómo será el calendario de Colapinto en 2026

De cara al comienzo de la temporada 2026 de la Fórmula 1, Alpine anunció la fecha de lanzamiento del nuevo aspecto del equipo con una presentación oficial el viernes 23 de enero en Barcelona, España. Este evento no mostrará el nuevo auto que saldrá a la pista, sino que será la primera visualización de la imagen que llevará el equipo durante todo el año.

Unos días más tarde, del 26 al 30 de enero, Colapinto saldrá al circuito por primera vez con el auto nuevo de la escudería en el ensayo de tres días a puertas cerradas que tendrá lugar en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el que estarán todos los equipos de la parrilla. Estas pruebas serán de carácter privado, exclusivo para los equipos y la F1.

La primera vista de los autos en acción será durante los tests oficiales de Bahrein, los cuales se realizarán en dos tandas debido al estreno de la nueva normativa de monoplazas y motores. Por ello, los equipos dispondrán de dos fechas para las pruebas, la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 del mismo mes.

Dos semanas más tarde será el turno del Gran Premio de Australia, el cual dará inicio a la temporada y a toda una nueva generación de autos. El fin de semana comenzará el viernes 6 y finalizará con la carrera principal el domingo 8 de marzo.