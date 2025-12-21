Del fútbol a la náutica: Di María va por el oro y todos los rosarinos ternados a los Premios Olimpia

En esta gala además están ternados los rosarinos: en boxeo Evelin Bermúdez (Villa Gobernador Gálvez); en golf Ricardo González; en karate Juan Ignacio Gallardo; y en paralímpicos Brian Impellizzeri.
Este año habrá una novedad: por primera vez en la historia, el público decidirá el ganador de una terna. Se trata de la elección del mejor equipo de esports, una disciplina a la que aspiran seis candidatos. Los fanáticos tuvieron tiempo de votar hasta el sábado 20 de diciembre.
El evento se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de TyC Sports.
Las ternas y los nominados
Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro
Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos
Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina
Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto
Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza
Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio
Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar
Boxeo: Evelin Bermúdez (oriunda de Villa Gobernador Gálvez), Fernando Martínez, Kevin Ramírez
Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice
Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey
Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar
Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra
Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz
Los hermanos rosarinos
Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis (ambos hermanos rosarinos)
Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello
Fútbol: Ángel Di María (rosarino, en Central), Lautaro Martínez, Leandro Paredes
Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda
Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe
Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González (rosarino), E. Grillo
Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban
Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago
Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero
Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio
Karate: Juan Ignacio Gallardo (rosarino), Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco
Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano
Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone
Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia
Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia
Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizzeri (rosarino)
Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez
Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna
Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis Calderón
Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Alvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas
Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya
Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz
Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz
Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos
Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo
Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo
Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle
Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser
Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo