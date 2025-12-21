La Capital | Ovación | Di María

Del fútbol a la náutica: Di María va por el oro y todos los rosarinos ternados a los Premios Olimpia

Los Premios Olimpia 2025 se entregarán este lunes, a las 21, en Buenos Aires. Fideo Di María compite en fútbol con Paredes y Lautaro Martínez

Lucas Vitantonio

21 de diciembre 2025 · 20:26hs
Fideo Di María fue uno de los mejores jugadores de la temporada en Rosario Central.

El rosarino Brian Impellizzeri este año fue campeón del mundo en la India. 

Los Premios Olimpia 2025 se entregarán este lunes a las 21 en la Usina del Arte, situada en el barrio porteño de La Boca, donde será reconocidos los mejores atletas del año en 43 disciplinas, en la 73º gala organizada por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires. Ángel Di María tiene chances en el fútbol y hasta puede ser el ganador del oro.

Entre los principales deportistas ternados figuran: Franco Colapinto (ganador del oro en 2024) y Agustín Canapino en automovilismo; el rosarino Ángel Di María y Leandro Paredes en fútbol; Faustino Oro en ajedrez; Agostina Hein y Macarena Ceballos en natación; Facundo Cambiasso en básquetbol; Horacio Zeballos y Francisco Cerúndolo en tenis, además de Santiago Carreras y Julián Montoya en rugby.

Presencia rosarina en los Premios Olimpia

En la premiación se puede dar la curiosidad de que por primera vez tres hermanos ganen un Olimpia de plata y en ese caso serían rosarinos. Porque ya lo ganó Ignacio Giorgis en 2016 y Tobías Giorgis en 2018 (que está ternado ahora también). Y si lo obtiene en esta edición Francisco Giorgis se dará esta triple coronación familiar.

Hasta ahora solo los hermanos Pieres en polo y Nacho y Tobi Giorgis en esquí náutico son los únicos dos hermanos que lo han ganado alguna vez.

En esta gala además están ternados los rosarinos: en boxeo Evelin Bermúdez (Villa Gobernador Gálvez); en golf Ricardo González; en karate Juan Ignacio Gallardo; y en paralímpicos Brian Impellizzeri.

Este año habrá una novedad: por primera vez en la historia, el público decidirá el ganador de una terna. Se trata de la elección del mejor equipo de esports, una disciplina a la que aspiran seis candidatos. Los fanáticos tuvieron tiempo de votar hasta el sábado 20 de diciembre.

El evento se podrá seguir en vivo a través de la pantalla de TyC Sports.

Las ternas y los nominados

Ajedrez: Ernestina Adam, Sandro Mareco, Faustino Oro

Artes Marciales Mixtas: Lucas Ganin, Ailín Pérez, Kevin Vallejos

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliasso, Franco Colapinto

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza

Billar: José Oliva, Valentino Oliveto, Luisina Ponzio

Bochas: Lucas Hecker, Candela Molina, Carmelo Retamar

Boxeo: Evelin Bermúdez (oriunda de Villa Gobernador Gálvez), Fernando Martínez, Kevin Ramírez

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice

Cestoball: Selene Casemayor, Santiago Díaz, Micaela Guimarey

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar

Deportes de invierno: Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi, Franco Dal Farra

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz

Los hermanos rosarinos

Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis (ambos hermanos rosarinos)

Esgrima: Catalina Sol Borrelli, Isabel Di Tella, Augusto Servello

Fútbol: Ángel Di María (rosarino, en Central), Lautaro Martínez, Leandro Paredes

Futsal: Nelson Barrientos, Juan Cruz Freijo, Lucas Granda

Gimnasia: Lucía González, Julieta Lucas, Daniel Villafañe

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González (rosarino), E. Grillo

Handball: Pedro Martínez, Diego Simonet, Rosario Urban

Hockey sobre césped: Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre, Tomás Santiago

Hockey sobre patines: Constantino Acevedo, Luciana Agudo, Gonzalo Romero

Judo: Mariano Coto, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio

Karate: Juan Ignacio Gallardo (rosarino), Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco

Lucha: Camila Amarilla, Agustín Destribats, Iván Llano

Motociclismo: Luciano Benavides, Marco Morelli, Valentín Perrone

Natación: Macarena Ceballos, Agostina Hein, Ulises Saravia

Pádel: Delfina Brea, Federico Chingotto, Agustín Tapia

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizzeri (rosarino)

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis Calderón

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Alvarez, Agustín Anesse, Martín Mansilla, Marcos Rojas

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Francisco Cerúndolo, Solana Sierra, Horacio Zeballos

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo

Tiro: Joaquín Cisneros, Julián Gutiérrez, Fernanda Russo

Turf: Kevin Banegas, Francisco Goncalves, Martín Valle

Vóleibol: Bianca Cugno, Luciano De Cecco, Agustín Loser

Yachting: Chiara Ferretti, Francisco Guaragna, Catalina Turienzo

