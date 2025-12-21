Cómo evoluciona la salud del chef Christian Petersen a más de una semana de permanecer en terapia intensiva

Christian Petersen, uno de los chefs más influyentes de la gastronomía argentina, se encuentra en terapia intensiva desde el viernes 12 de diciembre en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir una falla multiorgánica mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín.

Desde el primer momento, la familia solicitó un estricto hermetismo, decisión que derivó en varios días sin información pública. Lo cierto es que las noticias sobre la salud del chef se conocen a cuenta gotas.

Según revelaron desde Radio Mitre, la salud del cocinero "mejora de a poco" y en las últimas horas "se despertó, lloró y también sonrío". Asimismo, aseguraron que fue desentubado, por lo que se maneja cierto optimismo entorno a su recuperación.

El hecho ocurrió el viernes 12 de diciembre, cuando Petersen integraba un grupo de excursionistas que se preparaba para iniciar el ascenso al Lanín. Antes de comenzar la travesía, el guía advirtió que el chef no se encontraba en condiciones físicas a decuadas para continuar. Ante la gravedad del cuadro, dio aviso inmediato al guardaparque , quien coordinó un operativo de rescate .

El cocinero fue descendido de la montaña, sedado y trasladado en ambulancia al Hospital de Junín de los Andes, donde los profesionales diagnosticaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de riesgo, junto a un brote que complicó su estado general. Tras estabilizarlo, resolvieron su derivación al Hospital Ramón Carrillo, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de falla multiorgánica y pronóstico reservado.

La información trascendió recién el jueves 18, casi una semana después del episodio. “Nos enteramos ahora porque un trabajador del hospital nos dio el dato. A partir de ahí hicimos las averiguaciones correspondientes y nos tomó casi 12 horas confirmarlo”, relató Fernando Ciuffolotti, del medio Realidad Sanmartinense.

Ante la difusión de versiones y rumores que vinculaban la descompensación con el consumo de drogas por parte del paciente, el Ministerio de Salud de Neuquén y el Hospital Carrillo emitieron el primer parte médico oficial. “El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, indicaron en el comunicado, en el que también solicitaron respeto por la privacidad del paciente y su familia. “El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario”, subrayaron.