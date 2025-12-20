La Capital | La Ciudad | Rosario

Preocupación en Rosario por el reto viral de tomar diez pastillas de paracetamol seguidas entre adolescentes

Un nuevo desafío entre menores de edad circula en redes sociales y pone en riesgo sus vidas. Ya se registraron casos en la ciudad y la Facultad de Ciencias Médicas lanzó una advertencia

Gonzalo Santamaría

Por Gonzalo Santamaría

20 de diciembre 2025 · 18:14hs
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

En las redes sociales, principalmente en TikTok, comenzó a circular un nuevo y peligroso reto entre adolescentes: consumir un blíster entero de paracetamol de un gramo y medir la resistencia a la sobredosis. Este desafío pone en riesgo sus vidas y ya se registraron casos en Rosario de jóvenes que fueron hospitalizados.

El paracetamol es un medicamento seguro y de venta libre. Su habitual consumo está relacionado a cuadros febriles y como analgésico. Se puede consumir uno cada ocho horas o cada doce, dependiente del cuadro y se aconseja la pastilla de un gramo para adultos, mientras que su comprimido de 500 gramos para menores de 18 años, según especialistas consultados por La Capital. Además, existe un comprimido de 80 gramos para pacientes pediátricos.

Sin embargo, tanto en TikTok como en el resto de las redes comenzó a circular un video donde adolescentes tomaban 10 pastillas de un gramo de paracetamol en simultáneo. El reto tenía dos variantes: registrar quién consumía más pastillas antes de ser hospitalizado (el que más tomaba era el “vencedor”) o medir el tiempo dentro del sanatorio en comparación con el resto del grupo de amigos (el que menos horas o días pasaba, “ganaba”). Ya a mitad de 2025 se registraron casos en Europa y Estados Unidos y, recientemente, se conocieron en Argentina y Rosario, lo que encendió las alarmas entre los profesionales de la salud.

Advertencia de la Facultad de Ciencias Médicas

En este contexto, la facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) lanzó un comunicado poniendo el foco sobre esta problemática. “Comunicamos a padres, madres y profesionales de la salud sobre la circulación de desafíos donde se alienta a consumir analgésicos de venta libre como paracetamol. Este reto implica tomar en forma intencional dosis tóxicas para evaluar resistencia y comparar la duración de la hospitalización”, expresó el texto.

La facultad explicó que el consumo desmedido de paracetamol puede provocar “daño hepático grave e irreversible, que en ocasiones necesita trasplante hepático”. Además, puede producir inconvenientes renales, en el páncreas o incluso la muerte, cuando el cuadro empeora. Frente a esta situación, desde Ciencias Médicas recordaron que está prohibida la venta de paracetamol a menores de edad, instaron a “recordar el riesgo asociado a una sobredosis” a la hora de la dispensación a adultos y remarcaron que los medicamentos no deben estar al alcance de los niños y adolescentes, y que su consumo en mayores de edad debe ser responsable.

Un reto terrible

A lo largo de los años, la preocupación por retos virales irrumpió en las comunidades. No es la primera vez que este desafío circula en el mundo de los reels, videos cortos y likes. El consumo indebido de pastillas de paracetamol u otras drogas ya tuvo resonancia en las noticias años atrás. En 2023, una joven oriunda de la ciudad de Córdoba, de 13 años, había sido hospitalizada por ingerir 10 pastillas de diferentes medicamentos para enfrentar un desafío viral.

En 2025, varios portales de España dieron cuenta de este reto, principalmente con paracetamol, pero también se vieron adolescentes consumiendo Alplax o Rivotril, que al ser ansiolíticos sólo se venden bajo receta. La globalización y viralización trajeron hasta Argentina esta práctica y varios adolescentes lo realizaron, algunos en Rosario.

Se graban tomando algún medicamento, principalmente paracetamol, y el reto es ver cuánto aguantan”, reconoció a La Capital Bettina Bongiovani, toxicóloga, investigadora y jefa de Cátedra de Farmacología de la Facultad de Ciencias Médicas. Al ser un medicamento de venta libre, el paracetamol se convierte en una pastilla de fácil acceso para quienes buscan correr el riesgo.

>> Leer más: Retos virales, redes y TikTok: pistas para prevenir riesgos

Bongiovani subrayó que el paracetamol es un medicamento “muy seguro en sus dosis adecuadas”, pero con la llegada de este desafío encendieron las alarmas “para los padres y a los farmacéuticos”, para que no les vendan a menores de edad. “Uno puede pensar que el paracetamol parece seguro, pero en sobredosis no lo es y hay peligro de muerte. Con un blíster de 10 comprimidos te puede generar una hepatotoxicidad que puede ser irreversible”, planteó. En caso de resistir a esta ingesta y repetir la dosis dentro de las 72 horas, el cuadro se agrava y puede provocar males mayores.

La especialista explicó que el reto llegó a tal magnitud que en las redes sociales también circulan vídeos alertando a la población de no sumarse a este consumo descontrolado.

La ingesta sin cuidados de pastillas, en este caso de paracetamol, puede provocar toxicidad en el hígado. “Deja de funcionar”, resumió Bongiovani y agregó que entre los síntomas se encuentran las náuseas o vómitos “que al ser un cuadro muy poco característico, puede pasar como cualquier otra enfermedad o una gastroenteritis”. El alerta crece cuando los vómitos de bilis son frecuentes y los jóvenes reconocen el consumo descontrolado de paracetamol: “Esto sería el mejor de los casos porque puede contar lo que hizo y se puede aplicar un antídoto que se aplica sólo en hospitales y sanatorios”.

No obstante, el reto puede llevar a un punto de no retorno donde el antídoto “no sirve porque el hígado está necrótico y el paciente debe ser trasplantado o fallece”.

Bongiovani reveló que se registraron casos en Rosario donde un adolescente practicó este desafío y fue hospitalizado. La rápida atención permitió que se recupere. Pero la preocupación creció y llevó a la facultad a expresarse.

Cómo actuar ante la sobredosis de paracetamol

Ya sea debido a este reto o a un consumo ocasional y desmedido de paracetamol, la primera reacción debe ser el traslado de urgencia al hospital o sanatorio más cercano.

>> Leer más: Cómo proteger a los chicos de los retos virales peligrosos de TikTok

En la guardia se debe solicitar por el equipo de toxicología para lograr un abordaje correcto del caso. En Rosario, los hospitales Provincial y Centenario, y el Sanatorio de Niños, tienen servicio de toxicología activos.

También se pueden comunicar con el Centro Nacional de Intoxicaciones, con sede en el Hospital Posadas de Buenos Aires las 24 horas, llamando al 0800-333-0160.

