La Capital | Ovación | selección argentina

A qué hora juega hoy la selección argentina contra Cabo Verde en el Mundial

La Scaloneta comenzará su camino en la fase de eliminación directa frente a la selección africana que dio la sorpresa en el grupo H

3 de julio 2026 · 09:02hs
Google Seguir a La Capital en Google
Messi

AP

Messi, siempre al frente del grupo. La Pulga es el líder natural de esta selección argentina que busca un nuevo título.

La selección argentina ya piensa en su próximo rival para el inicio de la fase de eliminación directa del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final, con la misión de conseguir el pase a los octavos y seguir en la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La albiceleste llega con puntaje ideal tras ganar sus tres partidos en la fase de grupos, mientras que el seleccionado africano avanzó de forma sorpresiva a esta etapa del certamen.

Argentina terminó primera en el Grupo J con nueve puntos sobre nueve posibles. La Scaloneta derrotó 3-0 a Argelia en el debut, luego venció 2-0 a Austria y cerró la fase de grupos con un triunfo por 3-1 frente a Jordania.

Con la clasificación asegurada antes del último partido, el entrenador aprovechó para rotar el equipo y dar descanso a varios titulares, con el objetivo de llegar en las mejores condiciones físicas al inicio de la fase eliminatoria.

Del otro lado, el conjunto africano protagonizó una de las mayores revelaciones de la Copa del Mundo. En su primera participación mundialista, Cabo Verde finalizó segundo en el Grupo H y logró una histórica clasificación a los 16avos de final.

Compartió la zona con España, Uruguay y Arabia Saudita, rivales con mayor experiencia en citas mundialistas, y avanzó invicto tras empatar los tres encuentros.

>> Leer más: Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

Su rendimiento sorprendió desde el debut, cuando igualó frente a España, una de las selecciones candidatas a quedarse con el título. Luego repitió el resultado ante Uruguay y Arabia Saudita para sellar su clasificación.

Además de ser el único equipo clasificado sin haber ganado un partido en la fase de grupos, el seleccionado africano se destacó por su orden táctico, la solidez defensiva y la intensidad física, sin recurrir al juego brusco.

Si supera a Cabo Verde, la selección argentina avanzará a los octavos de final de la Copa del Mundo. En esa instancia enfrentará al ganador del cruce entre Australia y Egipto, en un partido programado para el martes 7 de julio en Atlanta, aunque primero deberá superar el compromiso en Miami.

Cuándo juegan Argentina ante Cabe Verde

El partido entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final se jugará el próximo viernes 3 de julio.

El encuentro comenzará a las 19 (hora argentina) y se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

El encuentro podrá verse en vivo por: Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports, Disney+ Premium y Paramount+.

Noticias relacionadas
Así es el alfajor de Lionel Messi que ya se vende en Argentina

Llegó el alfajor Havanna de Messi: cómo es la edición especial inspirada en el rosarino

Leo Messi está pulverizando en el Mundial 2026 todos los récords imaginables en los campeonatos mundiales.

Messi, el ídolo planetario que a los 39 años es el más grande entre una constelación de estrellas mundialistas

El presidente José María Neves, quien le tiene mucha confianza a su equipo, anunció que Cabo Verde homenajerá a Messi. 

El presidente de Cabo Verde confía en un batacazo ante Argentina: "Vamos a ganar 1-0"

Tagliafico además de pensar en la cancha, piensa en las figuritas del Mundial

La obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación

El Plan Remediar, que garantizaba la entrega gratuita de medicamentos esenciales, está en proceso de desfinanciamiento. Suben además los pacientes en el sector público

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación
Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica
La Región

Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario: revisá la agenda de actividades
Zoom

Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario: revisá la agenda de actividades

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados
La Ciudad

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta
Policiales

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Sin Armando Méndez, el plantel de Newells concentrará desde el viernes en Los Cardales

Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

Ovación
Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newells se sumó a Atlético Rafaela

Por Luis Castro
Ovación

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newell's se sumó a Atlético Rafaela

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newells se sumó a Atlético Rafaela

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newell's se sumó a Atlético Rafaela

Franco Colapinto sembró expectativas en el final de la única práctica de Silverstone

Franco Colapinto sembró expectativas en el final de la única práctica de Silverstone

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes: hora, canal y posibles formaciones

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La Ciudad
Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos
La Ciudad

Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos

Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

El tiempo en Rosario: viernes muy invernal, con cuatro grados bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes "muy invernal", con cuatro grados bajo cero

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial
La Ciudad

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles
La Ciudad

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo
Policilaes

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año
La Región

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna
Economía

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok
Información General

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018
Economía

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento
La Ciudad

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste
La Ciudad

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario
Información General

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes
La Ciudad

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros
El Mundo

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario
La Ciudad

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió
Policiales

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos
Política

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío
Información General

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años
Policiales

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años