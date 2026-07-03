El secreto de Scaloni: las dos veces que pensó en dejar la selección y el consejo de Messi

Diego Borinsky contó en La Capital+ detalles inéditos de la vida del DT campeón del mundo. El apoyo del capitán, sus cable a tierra y cómo es como padre

El biógrafo de Lionel Scaloni reveló las dos veces que el DT estuvo a punto de dejar la Selección

A horas del partido entre Argentina y Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026, el periodista Diego Borinsky , autor de la biografía oficial de Lionel Scaloni , reveló detalles desconocidos sobre la intimidad del entrenador campeón del mundo y contó que Lionel Messi fue determinante para convencerlo de seguir al frente de la Selección cuando estuvo a punto de renunciar .

En una entrevista con Una Tarde + , Borinsky repasó el año y medio de trabajo que demandó el libro, las más de 40 entrevistas que realizó y las diez conversaciones que mantuvo con Scaloni entre 2024 y 2025. El resultado fue un retrato que va mucho más allá del entrenador: muestra al padre, al esposo y a una persona que, pese a los títulos, sigue siendo la misma de siempre.

Una de las revelaciones más impactantes de la entrevista fue que Scaloni estuvo cerca de dejar la Selección en dos oportunidades. La primera fue conocida públicamente: después del triunfo sobre Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias, cuando sorprendió al anunciar que necesitaba "pensar" su continuidad.

Pero Borinsky contó que hubo un episodio anterior, desconocido hasta ahora. Según relató, ocurrió tras el empate 0 a 0 con Brasil en San Juan, cuando Argentina aseguró la clasificación al Mundial de Qatar.

>> Leer más: Scaloni de la gente: un romance de cien capítulos y el fin de la grieta Menotti-Bilardo

En ese momento, Scaloni atravesaba una situación familiar muy difícil por la enfermedad de sus padres y sentía que no podía dedicarle a la Selección la energía que necesitaba. "Ya estaba todo hecho", le confesó el entrenador al periodista.

En ese contexto buscó a Messi para hablar. "Tengo que hablar con vos. No sé qué me pasa, no puedo canalizar energía", le dijo al capitán.

La respuesta del rosarino fue decisiva. "Olvidate. Nosotros estamos a muerte con vos", recordó Scaloni sobre aquellas palabras de Messi, que terminaron por convencerlo de continuar al frente del equipo nacional.

El hombre detrás del entrenador

Borinsky explicó que una de las cosas que más lo sorprendió durante la investigación fue comprobar que la imagen pública de Scaloni coincide plenamente con su vida cotidiana.

"Lo que más me llamó la atención fue su naturalidad. No se la cree. Es exactamente el mismo que vemos en las conferencias de prensa", aseguró.

Para escribir la biografía viajó a Mallorca, donde el entrenador vive junto a su esposa, Elisa Montero, y sus hijos. Allí compartió varias jornadas con la familia, incluso acompañándolos a partidos infantiles.

>> Leer más: A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

"Estaba sentado al lado de Scaloni mirando jugar a su hijo, como cualquier padre un sábado a la mañana. Parecía una película", recordó.

Cómo es Scaloni como papá

Durante las entrevistas también aparecieron escenas familiares poco conocidas.

Borinsky contó que Scaloni suele entrenar personalmente a sus hijos en una cancha de fútbol que tiene en el fondo de su casa. "Los pone a practicar controles, pases y definición los días que no entrenan con sus clubes", relató.

Incluso recordó una respuesta que dio el hijo mayor del entrenador cuando le preguntó qué era lo peor de tener a Scaloni como padre. "A veces me dice que tengo que trabar más fuerte", respondió el adolescente, provocando la inmediata intervención del propio DT.

"No, pará. Yo también le digo que disfrute. No me gusta cuando no disfruta", aclaró Scaloni.

El psicólogo, la bicicleta y la presión de ganar todo

Otra de las confesiones que sorprendió al autor del libro fue que el entrenador comenzó a hacer terapia después de conquistar la Copa América y el Mundial.

Según contó Borinsky, Scaloni le explicó que el éxito llegó de golpe y que le costó administrar la presión.

"La cabeza estaba a mil. La enfermedad de mis padres... no sabía cómo asumir toda esa situación", le dijo.

El periodista reveló además que el entrenador encontró en el psicólogo y en el ciclismo dos herramientas fundamentales para atravesar ese momento de desgaste emocional.

De ayudante de Sampaoli al técnico más exitoso

Durante la entrevista también repasó cómo un entrenador sin experiencia terminó al frente de la Selección. Borinsky recordó que Scaloni sólo había dirigido un grupo de jóvenes para obtener el carnet de entrenador cuando Jorge Sampaoli lo convocó como ayudante en Sevilla.

Después llegaron la Selección, el Mundial de Rusia y, tras la salida de Sampaoli, la propuesta de Claudio Tapia para hacerse cargo de manera interina.

Lo que parecía una solución provisoria terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

¿Seguirá después del Mundial?

Con el partido número 100 de Scaloni como entrenador de la Selección a la vuelta de la esquina, Borinsky también fue consultado sobre el futuro del DT.

Su respuesta fue optimista. "Yo lo veo con ganas de seguir. Me parece que el Mundial de 2030 puede ser un gran incentivo", sostuvo.

Y agregó que, más allá de los títulos obtenidos, considera que el actual entrenador ya construyó el ciclo "más importante" en la historia de la Selección argentina.

"El joven inexperto que llegó sin haber dirigido nunca está muy cerca de convertirse en el técnico con más partidos al frente de la Selección", concluyó.