La Capital | Ovación | Lionel Scaloni

El secreto de Scaloni: las dos veces que pensó en dejar la selección y el consejo de Messi

Diego Borinsky contó en La Capital+ detalles inéditos de la vida del DT campeón del mundo. El apoyo del capitán, sus cable a tierra y cómo es como padre

3 de julio 2026 · 09:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
El biógrafo de Lionel Scaloni reveló las dos veces que el DT estuvo a punto de dejar la Selección

El biógrafo de Lionel Scaloni reveló las dos veces que el DT estuvo a punto de dejar la Selección

A horas del partido entre Argentina y Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026, el periodista Diego Borinsky, autor de la biografía oficial de Lionel Scaloni, reveló detalles desconocidos sobre la intimidad del entrenador campeón del mundo y contó que Lionel Messi fue determinante para convencerlo de seguir al frente de la Selección cuando estuvo a punto de renunciar.

En una entrevista con Una Tarde +, Borinsky repasó el año y medio de trabajo que demandó el libro, las más de 40 entrevistas que realizó y las diez conversaciones que mantuvo con Scaloni entre 2024 y 2025. El resultado fue un retrato que va mucho más allá del entrenador: muestra al padre, al esposo y a una persona que, pese a los títulos, sigue siendo la misma de siempre.

"Messi lo convenció de quedarse"

Una de las revelaciones más impactantes de la entrevista fue que Scaloni estuvo cerca de dejar la Selección en dos oportunidades. La primera fue conocida públicamente: después del triunfo sobre Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias, cuando sorprendió al anunciar que necesitaba "pensar" su continuidad.

Pero Borinsky contó que hubo un episodio anterior, desconocido hasta ahora. Según relató, ocurrió tras el empate 0 a 0 con Brasil en San Juan, cuando Argentina aseguró la clasificación al Mundial de Qatar.

>> Leer más: Scaloni de la gente: un romance de cien capítulos y el fin de la grieta Menotti-Bilardo

En ese momento, Scaloni atravesaba una situación familiar muy difícil por la enfermedad de sus padres y sentía que no podía dedicarle a la Selección la energía que necesitaba. "Ya estaba todo hecho", le confesó el entrenador al periodista.

En ese contexto buscó a Messi para hablar. "Tengo que hablar con vos. No sé qué me pasa, no puedo canalizar energía", le dijo al capitán.

La respuesta del rosarino fue decisiva. "Olvidate. Nosotros estamos a muerte con vos", recordó Scaloni sobre aquellas palabras de Messi, que terminaron por convencerlo de continuar al frente del equipo nacional.

El hombre detrás del entrenador

Borinsky explicó que una de las cosas que más lo sorprendió durante la investigación fue comprobar que la imagen pública de Scaloni coincide plenamente con su vida cotidiana.

"Lo que más me llamó la atención fue su naturalidad. No se la cree. Es exactamente el mismo que vemos en las conferencias de prensa", aseguró.

Para escribir la biografía viajó a Mallorca, donde el entrenador vive junto a su esposa, Elisa Montero, y sus hijos. Allí compartió varias jornadas con la familia, incluso acompañándolos a partidos infantiles.

>> Leer más: A qué hora juega la selección argentina este viernes en el Mundial

"Estaba sentado al lado de Scaloni mirando jugar a su hijo, como cualquier padre un sábado a la mañana. Parecía una película", recordó.

Cómo es Scaloni como papá

Durante las entrevistas también aparecieron escenas familiares poco conocidas.

Borinsky contó que Scaloni suele entrenar personalmente a sus hijos en una cancha de fútbol que tiene en el fondo de su casa. "Los pone a practicar controles, pases y definición los días que no entrenan con sus clubes", relató.

Incluso recordó una respuesta que dio el hijo mayor del entrenador cuando le preguntó qué era lo peor de tener a Scaloni como padre. "A veces me dice que tengo que trabar más fuerte", respondió el adolescente, provocando la inmediata intervención del propio DT.

"No, pará. Yo también le digo que disfrute. No me gusta cuando no disfruta", aclaró Scaloni.

El psicólogo, la bicicleta y la presión de ganar todo

Otra de las confesiones que sorprendió al autor del libro fue que el entrenador comenzó a hacer terapia después de conquistar la Copa América y el Mundial.

Según contó Borinsky, Scaloni le explicó que el éxito llegó de golpe y que le costó administrar la presión.

"La cabeza estaba a mil. La enfermedad de mis padres... no sabía cómo asumir toda esa situación", le dijo.

El periodista reveló además que el entrenador encontró en el psicólogo y en el ciclismo dos herramientas fundamentales para atravesar ese momento de desgaste emocional.

De ayudante de Sampaoli al técnico más exitoso

Durante la entrevista también repasó cómo un entrenador sin experiencia terminó al frente de la Selección. Borinsky recordó que Scaloni sólo había dirigido un grupo de jóvenes para obtener el carnet de entrenador cuando Jorge Sampaoli lo convocó como ayudante en Sevilla.

Después llegaron la Selección, el Mundial de Rusia y, tras la salida de Sampaoli, la propuesta de Claudio Tapia para hacerse cargo de manera interina.

Lo que parecía una solución provisoria terminó convirtiéndose en uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino.

¿Seguirá después del Mundial?

Con el partido número 100 de Scaloni como entrenador de la Selección a la vuelta de la esquina, Borinsky también fue consultado sobre el futuro del DT.

Su respuesta fue optimista. "Yo lo veo con ganas de seguir. Me parece que el Mundial de 2030 puede ser un gran incentivo", sostuvo.

Y agregó que, más allá de los títulos obtenidos, considera que el actual entrenador ya construyó el ciclo "más importante" en la historia de la Selección argentina.

"El joven inexperto que llegó sin haber dirigido nunca está muy cerca de convertirse en el técnico con más partidos al frente de la Selección", concluyó.

Noticias relacionadas
Gio Lo Celso acaba de marcar su golazo y lo va a festejar con los hinchas. Lionel Scaloni lo llenó de elogios.

Las reflexiones de Lionel Scaloni, Gio Lo Celso y compañía tras el nuevo triunfo en el Mundial

Lionel Scaloni mandó sus condolencias a los familiares de las víctimas del siniestro vial en Casilda. 

Lionel Scaloni confirmó que no juega Lionel Messi y dijo a La Capital que podría cambiar de dibujo

Maxi Rodríguez en Dallas, en la presentación de un nuevo esponsor de la selección argentina.

Maxi Rodríguez con La Capital en Dallas: "Scaloni y Messi ganaron todo y son las mismas personas"

Erling Haaland y Vinicius Jr. se enfrentarán en el Brasil-Noruega de octavos de final del Mundial.

Haaland y Vinicius reaccionaron a un meme sobre Brasil-Noruega: "Tenemos que recrearlo"

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación

El Plan Remediar, que garantizaba la entrega gratuita de medicamentos esenciales, está en proceso de desfinanciamiento. Suben además los pacientes en el sector público

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación
Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica
La Región

Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario: revisá la agenda de actividades
Zoom

Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario: revisá la agenda de actividades

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados
La Ciudad

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta
Policiales

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Sin Armando Méndez, el plantel de Newells concentrará desde el viernes en Los Cardales

Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

Ovación
Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newells se sumó a Atlético Rafaela

Por Luis Castro
Ovación

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newell's se sumó a Atlético Rafaela

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newells se sumó a Atlético Rafaela

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newell's se sumó a Atlético Rafaela

Franco Colapinto sembró expectativas en el final de la única práctica de Silverstone

Franco Colapinto sembró expectativas en el final de la única práctica de Silverstone

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes: hora, canal y posibles formaciones

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La Ciudad
Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos
La Ciudad

Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos

Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

El tiempo en Rosario: viernes muy invernal, con cuatro grados bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes "muy invernal", con cuatro grados bajo cero

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial
La Ciudad

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles
La Ciudad

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo
Policilaes

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año
La Región

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna
Economía

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok
Información General

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018
Economía

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento
La Ciudad

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste
La Ciudad

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario
Información General

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes
La Ciudad

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros
El Mundo

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario
La Ciudad

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió
Policiales

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos
Política

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío
Información General

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años
Policiales

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años