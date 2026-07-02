"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el aumento al impuesto a los combustibles El intendente de Rosario advirtió que el gobierno nacional castiga a los vecinos por partida doble: sube impuestos y recorta subsidios al transporte 2 de julio 2026 · 19:16hs

Archivo / La Capital (Celina Mutti Lovera)

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó la medida del gobierno nacional que dispuso un aumento al impuesto a los combustibles al mismo tiempo que estableció un tope al subsidio de la Sube. "Si hay un tope, debería ser actualizable como es en el Amba y debería implicar una baja en el impuesto a los combustibles”, señaló.

Javkin fue contundente: "Lo que están haciendo es perjudicar al vecino cobrándole más impuestos y perjudicarlo también con el tope al subsidio".

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El intendente también apuntó contra la lógica de la medida: "Es tan difícil y absurda que explicarla lleva tiempo, porque cuesta entender lo que han hecho". Y precisó que el impuesto a los combustibles ya acumula 16 aumentos, con un 10 % adicional aprobado y aún sin aplicar.

"No nos oponemos si esto beneficia al usuario. Pero si ponen un tope, que bajen el impuesto. Es la Argentina del revés: se recauda en un lugar y el dinero se queda en otro. En este caso, todo queda en la caja nacional", cerró el intendente.