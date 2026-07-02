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Temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

El frío llegó sin pedir permiso e inauguró la temporada de platos calientes. En esta nota las recetas para preparar guisos exquisitos

2 de julio 2026 · 07:00hs
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El guiso es una de las comidas preferidas por los argentinos para combatir los días fríos.

El guiso es una de las comidas preferidas por los argentinos para combatir los días fríos.

Con la llegada de las bajas temperaturas las personas se funden en un abrazo con las costumbres otoñales e invernales. Y, si se intenta combatir al frío, no hay nada que abrigue mejor que un suculento plato caliente, de esos que en Argentina gusta preparar. Desde la receta de la abuela hasta la versión más moderna, los guisos son los mejores aliados para la temporada fresca y encontrarlos dentro de una olla siempre saca una sonrisa.

Para comer en familia o disfrutar en soledad, preparar un guiso es todo un ritual. Existen tantas recetas y formas de cocinarlo que cualquier persona lo puede adaptar a sus tiempos y gustos. El momento en la cocina con la selección de ingredientes, el acondicionamiento de los mismos y el paciente entusiasmo en cada giro del cucharón forman parte de un disfrutable proceso que culmina con uno de los platos más aclamados en el país.

Aunque cada familia guarda su receta, una de las ventajas de los guisos es que puede prepararse de cientos de formas y solo es cuestión de probar hasta encontrar la favorita. Y aunque se puede planificar la compra de ingredientes específicos tanto como utilizar los que se encuentren dando vueltas en la casa, existe una recomendación que debería ser regla: el guiso necesita tiempo, fuego lento, cariño y mucho sabor.

>> Leer más: La cocina argentina tradicional en 10 platos que son un manjar

Los guisos infaltables para el invierno

El encanto del guiso radica en que se puede preparar para todos los paladares. Existen versiones más conocidas y otras más olvidadas, pero todas ofrecen un incomparable viaje de sabores imposible de ignorar.

Asimismo, cada cocinero lo puede adaptar a sus preferencias, existiendo la posibilidad de hacer cada uno de ellos vegetariano. El encargado elegirá si lo desea más caldudo o más liviano, con más o menos sal, con tal o cual especia.

A continuación, recetas de guisos para perfeccionar las propias o innovar en la cocina.

Guiso de lentejas

Es imposible hablar de guisos sin pensar en el guiso de lentejas. Rendidor, reconfortante, fácil y clásico. Este guiso es de los más tradicionales y uno de los más aclamados en casas y restaurantes.

El ingrediente estrella de este guiso son las lentejas, las cuales se recomienda dejar en remojo previamente. Se le pueden agregar carne y chorizo, o bien, mantenerlo vegetariano.

Locro

Infaltable para las fechas patrias el emblemático plato de locro. Con raíces bien argentinas, de mayo a julio el locro se vuelve la estrella de la función, pero puede ser disfrutado en cualquier momento que se desee.

Aunque lleva su tiempo de cocción, el momento de comer locro es muy esperado en el país. Este plato se prepara con gusto y existen versiones más pesadas o livianas, siempre adaptadas al paladar que lo prepare.

>>Leer más: Haga patria: ¡haga una chocotorta!

Guiso de mondongo

El mondongo es un ingrediente polémico sobre el cual se posicionan dos posturas extremistas: o lo aman o lo odian. No suelen existir grises ni puntos medios, el mondongo tiene sus fanáticos y sus “haters”.

Quienes lo disfrutan, esperan con ansias las temperaturas frías para saborear su particular sabor, abrazado por un guisado caliente y reconfortante.

Guiso de fideos

En algún momento famoso por un video viral, el guiso de fideos es un excelente compañero para los días fríos. Preparado con fideos moñitos y normalmente con salchicha parrillera u otras carnes, es ideal para invitar a los más pequeños a comer un plato completísimo.

Aunque el más tradicional sea el guiso de fideos moñitos, tanto el tipo de fideos como el corte de carne se puede elegir a gusto. Existen versiones conocidas con fideos de sopa, en las cuales se recomienda utilizar dedalitos, municiones o ave maría. También se le agregan verduras y carne.

Guiso de arroz

El arroz, excelente compañero de comidas, en este plato se utiliza como base. Este guiso es más bien una especie de sopa de arroz con el agregado de salsa, arvejas y zanahoria. Para darle más sabor, también se le agrega queso rallado.

Como a los demás guisos, si se desea se le puede sumar algún corte de carne para hacerlo incluso más nutritivo. A diferencia de las demás recetas, una de las carnes más elegidas para esta sopa es el pollo.

>>Leer más: Cómo hacer dulce de leche casero: recetas simples de las cocineras más reconocidas

Guiso de garbanzos

Este guiso se puede preparar como el de lentejas, cambiando la legumbre, o bien, siguiendo recetas más específicas que lo condimentan de manera distintiva.

Muchas personas lo preparan con ingredientes como jengibre, cilantro, cúrcuma, ralladura de naranja, etc. Para paladares más aventureros este guiso promete una experiencia única.

Guiso de quinoa

También similar al de lentejas, su ingrediente principal es la quinoa. El gran beneficio de este guiso es que la quinoa es altamente nutritiva, por lo que además de disfrutar de un guiso se puede disfrutar de un buen puñado de vitaminas, proteínas y minerales.

Hay que tener en cuenta que la quinoa conlleva un proceso de lavado intenso. Recomiendan enjuagarla con agua al menos 6 veces para quitar la saponina anti nutricional que forma espuma y le da un sabor amargo.

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