Milei homenajeó a policías federales caídos y hubo una mención especial al agente asesinado en Rosario

Fue en el acto oficial por el Día del Policía Federal Caído en Buenos Aires. Allí se recordó a Rodolfo Manfredi, asesinado en Villa Banana el 11 de junio pasado

El presidente Javier Milei participó este jueves en el acto que homenajeó a los policías federales caídos en el cumplimiento del deber en la ciudad de Buenos Aires. En este marco, se hizo una especial mención a Rodolfo Manfredi, asesinado el 11 de junio pasado en Rosario.

La conmemoración se llevó adelante en el Monumento a los Caídos de la Policía Federal Argentina (PFA), ubicado en avenida Figueroa Alcorta y Monroe, en el barrio porteño de Belgrano.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), comisario general Luis Alejandro Rolle y otros funcionarios del gobierno libertario.

El jefe de la PFA hizo mención a dos agentes asesinados recientemente. Por un lado, nombró a Matías Ceballos, baleado en la localidad bonaerense de Lanús durante un intento de robo y Rodolfo Manfredi, muerto tras un ataque en Villa Banana.

"Con profundo dolor recordamos hoy a dos héroes, al agente Rodolfo Manfredi y a Matías Ceballos. Rodolfo cayó en Rosario en un enfrentamiento con una organización criminal vinculada al narcotráfico", sostuvo Rolle.

Además mencionó a Emilio Gómez Villafañe, compañero de Manfredi. "Cayó junto a un compañero que también resultó herido pero que, gracias a Dios, hoy se está recuperando".

"Este momento impone una exigencia doble: tener memoria y el deber. Memoria para que los nombres de Rodolfo y de Matías no queden reducidos a una lista y estadística. Deber, porque la única forma de deshonrarlos es trabajar para que los autores sean condenados", sentenció y afirmó que se trabajará "sin descanso hasta lograr la sentencia judicial que corresponde porque la Policía Federal no olvida a sus caídos ni tampoco abandona a sus familias".

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El crimen de Manfredi

Un presunto enfrentamiento a tiros el 11 de junio pasado concluyó con el asesinato del policía federal Rodolfo Manfredi. La víctima fatal fue atacada cerca del cruce de 27 de Febrero y Gutenberg.

El asesinato de Manfredi, tucumano de 30 años y con poca experiencia en las calles de Rosario, ocurrió en un pasillo dominado por el narcomenudeo. La versión expuesta por la Fiscalía federal en audiencia y lo explicado por Macarena Ortiz, jefa del servicio del Plan Bandera, es que la víctima y sus dos compañeros ingresaron a los pasillos a "realizar identificaciones".

Desde la propia fuerza cuestionan este argumento por el hecho de que los agentes destinados al Plan Bandera están designados para patrullajes en uniforme y no para tareas de civil. A ese aspecto se suma la difusión de una versión inicial refutada que aseguraba que los agentes estaban uniformados.

Qué se conmemora el 2 de abril

Cada 2 de julio se conmemora el Día del Policía Federal Caído en Cumplimiento del Deber, en recuerdo del atentado ocurrido en 1976, cuando una explosión en el comedor de la Coordinación Federal de la Policía Federal Argentina provocó la muerte de 23 efectivos.

"Hace 50 años, cercano al mediodía, un día frío como hoy, 9 kilos de explosivos se llevaron la vida de 23 integrantes de la PFA, de un civil, y dejaron más de 110 heridos en un ataque que dejó una marca imborrable en la historia de la Policía Federal, pero sobre todo en la historia de los argentinos de bien", recordó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

"Desde entonces, esta fecha tiene el compromiso de mantener viva la memoria de todos los policías federales caídos en servicio y recordamos a cada hombre y cada mujer que a lo largo de la historia de esta Fuerza honraron la profesión hasta las últimas consecuencias y extendemos ese reconocimiento a sus familias y a sus camaradas".