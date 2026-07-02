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Comenzaron los trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste

La apertura de calle Andrade plantea la transformación de una traza actualmente cerrada, con la ejecución de 220 metros lineales para habilitar el paso y pavimento a nivel definitivo

2 de julio 2026 · 17:46hs
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La Municipalidad encaró la obra de apertura de barrio ATE.

La Municipalidad encaró la obra de apertura de barrio ATE.

Con el derribo de un muro que permitirá la apertura de calle Olegario Víctor Andrade, entre Buenaventura Suárez y bulevar Oroño, la Municipalidad puso en marcha este jueves una serie de mejoras que se ejecutarán en barrio ATE, en la zona sudoeste de la ciudad. La actividad fue encabezada por el intendente Pablo Javkin, quien presenció junto a vecinas y vecinos la demolición de la pared, lo que permitirá sumar una nueva conexión vial de 220 metros, obra clave para la integración del barrio.

"Hace poco estuvimos charlando con los vecinos, contándole la obra, y prometimos que el día que demoliéramos el paredoncito íbamos a venir a tirarlo y a contárselo a toda la ciudad", recordó el mandatario en la oportunidad, y resaltó: "Este es un barrio histórico, que siempre tuvo un problema de conectividad. Está rodeado entre la vía y este bloqueo que tenía. Vamos a hacer toda la conexión que es lo más importante, de Andrade hacia Oroño. Eso nos va a permitir también mejorar la circulación de las otras calles del barrio".

Precisamente, el proyecto contempla la apertura de calle Andrade y la nueva calzada de hormigón de 220 metros lineales, junto con el completamiento de los tramos de pavimento definitivo sobre Cabrera y Balcarce, fortaleciendo la conectividad interna del sector y un abordaje hidráulico integral con nuevos desagües pluviales y eliminación de zanjas.

"Es una zona de la ciudad donde mucha gente hace tiempo soñaba con esto. Un barrio lindo, cuidado que, por cómo quedó encerrado, tenía situaciones de inseguridad que, obviamente, van a cambiar", remarcó Javkin, y agregó: "Estamos muy contentos de haber cumplido con un viejo deseo del barrio y de haber podido cumplir en plazo el inicio de las obras. Vamos a terminar el año con la calle lista".

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El intendente precisó que la apertura de la nueva conexión permitirá readecuar el sentido de circulación de las calles del barrio, mejorando la seguridad vial. "Este es un típico barrio organizado como los viejos barrios sindicales, de torres y con mucha vivienda baja ligada al mismo barrio. Es una zona de la ciudad muy habitada, que además está en una zona superprivilegiada. El privilegio que tenía, que era estar cerca de Oroño, para los vecinos era lo mismo que nada, porque no se podía llegar".

"Apenas se tiró el muro, ya vemos Oroño. Es una obra que realmente va a cambiar mucho y que entendíamos que era prioritaria y que se podía hacer, por eso la queremos hacer rápido y terminarla este año", señaló el titular del Ejecutivo local, que estuvo acompañado por la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Vanesa Di Bene, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, y el subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, además de miembros de la comunidad educativa de la Escuela N°1347 Atahualpa Yupanqui.

Además de la apertura de calle Andrade, la obra incluye la renovación total del espacio verde de Moreno y Andrade, donde se instalará un mangrullo integrador y una cancha de fútbol, y la creación de una nueva plaza de bolsillo en Blanco Encalada 1900, equipada para la actividad física y el encuentro comunitario. Asimismo, se incorporarán nuevas luminarias led sobre Estado de Israel, Vuelta de Obligado, Benito Juárez y Cabrera, mejorando las condiciones de circulación, accesibilidad y seguridad en el entorno.

Con todo, este conjunto de obras implican un paso significativo para la transformación de barrio ATE, combinando mejoras en materia de conectividad, circulación, infraestructura, drenaje pluvial y espacio público. A través de intervenciones integrales que responden a las necesidades del sector, el proyecto busca promover una mayor integración urbana y fortalecer el anclaje barrial, contribuyendo a la construcción de entornos más accesibles, seguros y de calidad para los vecinos y vecinas.

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Obras en el sudoeste

El inicio de los trabajos en barrio ATE consolida un proceso de transformación integral que el municipio viene desplegando en el Distrito Sudoeste. A través del Plan de Pavimento a nivel definitivo, avanzan las obras en barrio Las Delicias. Allí se realiza el fresado de calzadas y la construcción de pavimento flexible con cordón cuneta y badenes, junto a las obras hidráulicas necesarias para la evacuación pluvial y la eliminación de zanjas.

Respecto a los espacios públicos, continúa la transformación integral del Parque de la Colectora, enmarcada en el Plan de Pacificación. El proyecto incluye la revitalización del playón polideportivo, canchas de fútbol y básquet, nuevos juegos infantiles, además de áreas de descanso y una huerta comunitaria.

Por último, sobresale la magnitud de la obra en el Nuevo Hospital Regional Sur, que contempla la terminación completa de un edificio de 35 mil metros cuadrados distribuidos en tres niveles. Para asegurar la accesibilidad y sanidad del entorno sanitario, la gestión avanza con la ejecución de pavimento a nivel definitivo en las calles que contienen al predio, tales como 5 de Agosto (entre España y Colectora), Circunvalación, Heliótropo y Pasaje 539.

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