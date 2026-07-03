La Capital | Ovación | Mundial 2026

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes 3 de julio: hora, canal y posibles formaciones

La Copa del Mundo entra en una etapa decisiva con tres cruces eliminatorios que definirán nuevos lugares en los octavos de final. Todos los detalles

3 de julio 2026 · 09:07hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lionel Messi

Lionel Messi, la máxima atracción del partido de la selección argentina ante Cabo Verde.

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá continúa este viernese 3 de julio con una jornada de acción con tres partidos correspondientes a los 16avos de final. La fase eliminatoria empieza a definir a los nuevos clasificados a los octavos de final y promete cruces de alto nivel, con potencias futbolísticas con ganas de ir por la vuelta olímpica.

La campeona vigente Argentina sale a escena en la fase final cuando se mida a la sorprendente Cabo Verde que epató sin goles con España, arrebató un punto a Uruguay y selló el empate con Arabia Saudita dentro de la Fase de Grupos.

Argentina, con Lionel Messi en plan goleador con seis anotaciones y como uno de los máximos romperredes en la historia de los Mundiales, tratará de mantenerse vigente en su camino por la defensa del título.

>>Leer más: España goleó a Austria casi sin despeinarse y ratificó su poderío

Australia ante Egipto también se enfrentan en los dieciseisavos en el Estadio de Dallas, de ahí saldrá el rival de la Albiceleste para la siguiente onda de la fase final de la Copa del Mundo de la Fifa.

En tanto, Colombia frente a Ghana es el tercer partido del día dentro de los 16avos de Final del Mundial 2026 a celebrarse en Kansas City.

Fixture de este viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto

La selección de Australia se enfrentará este viernes con su par de Egipto, por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026, donde el ganador podría cruzarse con Argentina.

Australia viene de terminar segunda en el grupo D, donde derrotó 2-0 a Turquía, para luego caer 2-0 con Estados Unidos y finalmente igualar sin goles contra Paraguay.

>>Leer más: En un caótico y polémico final, Portugal eliminó a Croacia

Egipto, por su parte, finalizó en la segunda posición del grupo G, donde igualó con Bélgica e Irán y derrotó a Nueva Zelanda.

Probables formaciones

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda. DT: Tony Popovi.

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Hora: 15

TV: TyC Sports

Árbitro: Gustavo Tejera

Estadio: Dallas

Argentina vs. Cabo Verde

A lo largo de estas tres presentaciones, los dirigidos por Lionel Scaloni, que son los vigentes campeones de América y del mundo, demostraron un gran juego colectivo, aunque hay cierta preocupación por la falta de goles de los delanteros. Esto se debe a que seis de los ocho tantos los convirtió Lionel Messi, mientras que los otros dos llegaron de pelotas paradas (un penal de Lautaro Martínez y un tiro libre de Giovani Lo Celso).

>>Leer más: Bielsa, el entrenador que cosechó grandes elogios, pero también duras críticas

El combinado del país africano, que estaba en el grupo H, empató 0-0 con España y Arabia Saudita, mientras que también consiguió un entretenido 2-2 con Uruguay.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Hora: 19

TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe y DSports

Colombia vs. Ghana

Colombia viene de tener una muy buena participación en la fase de grupos, donde terminó como líder gracias a los triunfos ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, además del empate frente a Portugal. Con estas actuaciones, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo demostraron que están para plantarse ante cualquier oponente.

Ghana, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros, ya que en el grupo H finalizó con cuatro puntos, producto del discreto triunfo 1-0 sobre Panamá, la igualdad sin goles con Inglaterra y la derrota frente a Croacia por 2-1.

Probables formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus; Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

Estadio: Kansas City

Árbitro: Clément Turpin

Hora: 22.30

TV: DSports y Paramount+

Noticias relacionadas
el dt de inglaterra abre el paraguas: no podemos adaptarnos a la altura de mexico

El DT de Inglaterra abre el paraguas: "No podemos adaptarnos a la altura de México"

Mikel Oyarzábal hizo dos de los tres goles de España ante Austria y ya tiene cuatro en el Mundial.

España goleó a Austria casi sin despeinarse y ratificó su poderío

Amadou Onana nació en Senegal pero juega para Bélgica. Eso explica su empatía con los futbolistas a los que su selección eliminó del Mundial.

Por qué una figura de Bélgica consoló a los jugadores de Senegal tras eliminarlos del Mundial

Leo Messi está pulverizando en el Mundial 2026 todos los récords imaginables en los campeonatos mundiales.

Messi, el ídolo planetario que a los 39 años es el más grande entre una constelación de estrellas mundialistas

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Lo último

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Después de 70 años se licitará la concesión de la Terminal I de Villa Constitución

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tenis: Horacio Zeballos inició el camino hacia el ansiado título de Wimbledon

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Tragedia en Casilda: Scaloni envió un mensaje a las familias de los chicos fallecidos

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación

El Plan Remediar, que garantizaba la entrega gratuita de medicamentos esenciales, está en proceso de desfinanciamiento. Suben además los pacientes en el sector público

Rosario sale a comprar medicamentos ante la falta de respuestas de Nación
Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica
La Región

Tragedia en Casilda: la defensa del imputado por el vuelco fatal pide evaluación psiquiátrica

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario: revisá la agenda de actividades
Zoom

Empiezan las vacaciones de invierno en Rosario: revisá la agenda de actividades

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados
La Ciudad

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta
Policiales

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Tragedia en Casilda: alcohol y alta velocidad, factores que llevan al conductor a prisión

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Qué es más barato para calentar la casa: aire acondicionado, caloventor, estufa eléctrica o panel

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Mala pata en Central: un jugador tuvo una dura lesión y deberá pasar por el quirófano

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Sin Armando Méndez, el plantel de Newells concentrará desde el viernes en Los Cardales

Sin Armando Méndez, el plantel de Newell's concentrará desde el viernes en Los Cardales

Ovación
Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newells se sumó a Atlético Rafaela

Por Luis Castro
Ovación

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newell's se sumó a Atlético Rafaela

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newells se sumó a Atlético Rafaela

Un primo de la Fiera Rodríguez que fue jugador de Newell's se sumó a Atlético Rafaela

Franco Colapinto sembró expectativas en el final de la única práctica de Silverstone

Franco Colapinto sembró expectativas en el final de la única práctica de Silverstone

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes: hora, canal y posibles formaciones

Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes: hora, canal y posibles formaciones

Policiales
Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en la calle más ropa de Micaela Albornoz, la mujer desaparecida hace una semana

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Zona oeste: tres heridos luego de que un auto chocara contra una casa y se diera vuelta

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

Femicidio en Pueblo Andino: del misterio inicial a un pedido de prisión perpetua al amante

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La Ciudad
Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos
La Ciudad

Un posible incendio intencional en zona oeste arrasó con un taller que tenía 14 autos

Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Ola polar, gas y cuidados: consejos simples para evitar la muerte por monóxido de carbono

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Rosario pone más límites a los vapeadores: ya no podrán usarse en bares y espacios cerrados

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

Rosario helada: el frío no da tregua y la temperatura volvió a caer bajo el cero

El tiempo en Rosario: viernes muy invernal, con cuatro grados bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes "muy invernal", con cuatro grados bajo cero

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial
La Ciudad

Cuidacoches: por falta de acuerdos, cayó el debate en el Senado provincial

Es la Argentina del revés: Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles
La Ciudad

"Es la Argentina del revés": Javkin cuestionó el impuesto a los combustibles

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo
Policilaes

Según la madre de Gastón Montenegro, una banda narco secuestró a su hijo

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año
La Región

Confirman el primer caso de hantavirus en Santa Fe en lo que va del año

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna
Economía

Consumo: el pollo se vende cada vez más y está cerca de destronar a la carne vacuna

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok
Información General

Indonesia: condenaron a 21 azotes a una pareja por besarse en TikTok

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018
Economía

El riesgo país bajó a 415 puntos, un nivel mínimo desde abril de 2018

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento
La Ciudad

El aeropuerto suma más de 300 estructuras de sombra a su playa de estacionamiento

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste
La Ciudad

Inician trabajos de una obra clave para integrar barrio ATE, en la zona sudoeste

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario
Información General

Milei homenajeó a policías caídos, con mención al agente asesinado en Rosario

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes
La Ciudad

La selección cambia la rutina de viernes: muchos comercios cierran antes

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros
El Mundo

Venezuela: rescataron a un hombre que estuvo ocho días bajo los escombros

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Ola polar: qué virus dominan Rosario en el comienzo del mes de julio

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario
La Ciudad

Ni granizo ni nieve: qué es el graupel y qué chance hay de que se registre en Rosario

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió
Policiales

La abuela de Loan sugirió que su hija Laudelina mintió  y la comprometió

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

La Rosarina sorteará las zonas Campeonato y Permanencia en la A y B

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos
Política

El Colegio de Abogados exige cambios en la selección de cargos jerárquicos

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío
Información General

Arranca la temporada de guisos: siete recetas para combatir el frío

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años
Policiales

Homicidios en Rosario: 45 casos en el primer semestre, la tasa más baja en 25 años