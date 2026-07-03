Qué partidos del Mundial 2026 se juegan este viernes 3 de julio: hora, canal y posibles formaciones

La Copa del Mundo entra en una etapa decisiva con tres cruces eliminatorios que definirán nuevos lugares en los octavos de final. Todos los detalles

El Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá continúa este viernese 3 de julio con una jornada de acción con tres partidos correspondientes a los 16avos de final. La fase eliminatoria empieza a definir a los nuevos clasificados a los octavos de final y promete cruces de alto nivel, con potencias futbolísticas con ganas de ir por la vuelta olímpica.

La campeona vigente Argentina sale a escena en la fase final cuando se mida a la sorprendente Cabo Verde que epató sin goles con España, arrebató un punto a Uruguay y selló el empate con Arabia Saudita dentro de la Fase de Grupos.

Argentina, con Lionel Messi en plan goleador con seis anotaciones y como uno de los máximos romperredes en la historia de los Mundiales, tratará de mantenerse vigente en su camino por la defensa del título.

Australia ante Egipto también se enfrentan en los dieciseisavos en el Estadio de Dallas, de ahí saldrá el rival de la Albiceleste para la siguiente onda de la fase final de la Copa del Mundo de la Fifa.

En tanto, Colombia frente a Ghana es el tercer partido del día dentro de los 16avos de Final del Mundial 2026 a celebrarse en Kansas City.

Fixture de este viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto

La selección de Australia se enfrentará este viernes con su par de Egipto, por un lugar en los octavos de final del Mundial 2026, donde el ganador podría cruzarse con Argentina.

Australia viene de terminar segunda en el grupo D, donde derrotó 2-0 a Turquía, para luego caer 2-0 con Estados Unidos y finalmente igualar sin goles contra Paraguay.

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Egipto, por su parte, finalizó en la segunda posición del grupo G, donde igualó con Bélgica e Irán y derrotó a Nueva Zelanda.

Probables formaciones

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington, Jordan Bos, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O'Neill, Connor Metcalfe, Cristian Volpato; Nestory Irankunda. DT: Tony Popovi.

Egipto: Mostafa Shobeir Oufa; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Karim Hafez; Mahmoud Saber, Marwan Ateya, Emam Ashour; Mohamed Salah, Mostafa Ziko y Omar Marmoush. DT: Hossam Hassan.

Hora: 15

TV: TyC Sports

Árbitro: Gustavo Tejera

Estadio: Dallas

Argentina vs. Cabo Verde

A lo largo de estas tres presentaciones, los dirigidos por Lionel Scaloni, que son los vigentes campeones de América y del mundo, demostraron un gran juego colectivo, aunque hay cierta preocupación por la falta de goles de los delanteros. Esto se debe a que seis de los ocho tantos los convirtió Lionel Messi, mientras que los otros dos llegaron de pelotas paradas (un penal de Lautaro Martínez y un tiro libre de Giovani Lo Celso).

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El combinado del país africano, que estaba en el grupo H, empató 0-0 con España y Arabia Saudita, mientras que también consiguió un entretenido 2-2 con Uruguay.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Talmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)

Árbitro: Drew Fischer (Canadá)

Hora: 19

TV: TV Pública, TyC Sports, Telefe y DSports

Colombia vs. Ghana

Colombia viene de tener una muy buena participación en la fase de grupos, donde terminó como líder gracias a los triunfos ante Uzbekistán y la República Democrática del Congo, además del empate frente a Portugal. Con estas actuaciones, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo demostraron que están para plantarse ante cualquier oponente.

Ghana, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros, ya que en el grupo H finalizó con cuatro puntos, producto del discreto triunfo 1-0 sobre Panamá, la igualdad sin goles con Inglaterra y la derrota frente a Croacia por 2-1.

Probables formaciones

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Alidu Seidu, Alexander Djiku, Mohammed Salisu, Gideon Mensah; Thomas Partey, Salis Abdul Samed, Mohammed Kudus; Ernest Nuamah, Antoine Semenyo, Iñaki Williams. DT: Carlos Queiroz.

Estadio: Kansas City

Árbitro: Clément Turpin

Hora: 22.30

TV: DSports y Paramount+